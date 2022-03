Kvůli Putinovi zakážete topit a jíst, zlobí se na vládu ekonomka Švihlíková

Na rozdíl od některých jiných států česká vláda odmítla řešit nárůst cen pohonných hmot snížením DPH či zastropováním cen. Podle ekonomky Ilony Švihlíkové kabinet nedělá občanskou politiku, ale moralisticky káže. Řekla to ve speciálním vysílání na CNN Prima News.

„Je k vidění její ekonomický amatérismus. Ještě se dozvíme, že nemáme topit a nemáme jíst, abychom nepodporovali Rusko,“ pustila se do vlády. S tím nesouhlasili poslanec Jan Skopeček ani ekonom Mojmír Hampl.

„Sociální systém musí být funkční a pomáhat lidem. Pravicová politika chce pomoci těm, kteří to potřebují. Paní Švihlíková navrhuje rozdávat všem, to je rozdílný přístup,“ reagoval Skopeček. Poté Švihlíkové připomněl, že byla na rozdíl od exministryně financí Aleny Schillerové do debaty pozvána jako nezávislý expert, nikoliv politický oponent.

Krize, která nemá obdoby

Podle Hampla by zastropování cen benzínu a nafty vedlo k rozvrácení trhu. „Plošná opatření až jako poslední, ne jako první. Hysterie opravdu není program. Jsem rád za klidnou hlavu, kterou vláda předvádí,“ uvedl. Podle Hampla si Češi za poslední roky zvykli na časy, kdy nebyla krize.

„Jako by peníze rostly na stromech. Teď stojíme před krizí, která tady ještě nebyla. Myslím si, že orgie populismu musí skončit. Nejsou peníze,“ dodal. Vláda zatím v otázce růstu cen pohonných hmot zvolila cestu zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv a silniční daně pro auta do 12 tun.

Kromě ekonomky Švihlíkové toto rozhodnutí často kritizuje i opozice. Alena Schillerová navrhuje zastropování cen pohonných hmot, a k tomu dočasné prominutí DPH.