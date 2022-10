Litr nafty stojí skoro 47 korun. Paliva budou dále zdražovat

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Pohonné hmoty začaly zdražovat od začátku října po zvýšení spotřební daně z benzinu. Cena Naturalu 95 se dostala na nejvyšší hodnoty od začátku srpna, nafta je nejdražší zhruba od poloviny července.

„Zdražování pohonných hmot v ČR bude pokračovat. Průměrné ceny se v nejbližším týdnu zvýší. U nafty nastane nárůst o více než 1 Kč. U benzínu bude zdražení nižší v rozmezí 60 až 80 haléřů,“ říká Boris Tomčiak, analytik ze společnosti Finlord.

Paliva v Česku s výjimkou konce prázdnin zhruba od začátku července zlevňovala. Před třemi týdny se ale tento trend otočil. Spotřební daň z benzinu se od začátku října vrátila z 11,34 koruny na 12,84 koruny za litr. Nižší daň na benzin i na motorovou naftu platila v Česku od června. U nafty zůstala snížená sazba do konce roku 2023, činí 8,45 koruny na litr. Spotřební daň z pohonných hmot vláda snížila v reakci na jejich vysoké ceny kvůli válce na Ukrajině.

Přestože paliva dál zdražují, stále jsou levnější než na začátku prázdnin. Průměrná cena Naturalu se tehdy blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu.

Loni touto dobou byl Natural v průměru o 6,84 koruny levnější. Za litr nafty tehdy řidiči platili o 12,11 koruny méně.

Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 42,37 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 46,33 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 43,64 koruny. Nafta se tam tankuje za 47,67 koruny za litr.

Tři z pěti rafinerií ve Francii ukončily stávku

Za rapidním zdražováním stojí mimo jiné výpadek rafinerií ve Francii kvůli stávkujícím zaměstnancům. Zaměstnanci tří z pěti rafinérií a souvisejících podniků ropné společnosti TotalEnergies v noci na čtvrtek však stávkovat přestali. Podle odborových svazů CGT jde o přerušení stávky a zaměstnanci jsou nadále rozhodnutí bojovat za růst mezd.

Zásobování čerpacích stanic se dál zlepšuje, obtíže s dodávkami má už jen zhruba 20 procent z nich, před týdnem to byla více než třetina, píše stanice BFM TV.

Stávku se rozhodli přerušit pracovníci rafinerií a zásobníků v Mardycku u Dunkerku a v La Mède poblíž Marseille. Už ve středu přerušili stávku v rafinerii v Donges u Nantes. Stávka naopak pokračuje v Gonfreville v Normandii a ve Feyzinu u Lyonu.

Přesvědčení a morálku zaměstnanců podkopalo vládní nařízení o povinnosti dostavit se do práce, odůvodnily přerušení odbory CGT. Vláda totiž tento týden využila své možnosti povolat do práce zaměstnance odvětví klíčových pro chod státu. Zhruba dvě desítky lidí obsluhujících ropné podniky musely do práce navzdory stávce, aby naplnili cisterny, které rozváží pohonné hmoty na čerpací stanice. Ve Francii je už přes týden problém s jejich zásobováním, tvoří se dlouhé fronty a místy benzin a nafta nejsou k dostání vůbec.

Agentura AFP poznamenává, že ke konci stávky mohly přispět i blížící se podzimní prázdniny. Ty ve Francii začínají v sobotu.