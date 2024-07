Ceny pohonných hmot po měsíci zdražování klesly, pomohlo i posílení koruny

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny až do uplynulého týdne zhruba od poloviny června rostly, předtím od konce dubna klesaly.

Na čerpacích stanicích se podle analytika XTB Jiřího Tylečka projevil pokles velkoobchodních cen. „Pokles však dosáhl pouze na přibližně šest procent na naftě a pět procent na cenách benzinu. Dopad na celkové ceny pro maloodběratele tak nebude výrazný,“ řekl Tyleček. Připomněl také pozitivní vliv české koruny, která v minulých dnech vůči dolaru posilovala.

Výrazného zlevnění se však podle analytika Purple Trading Petra Lajska v brzké době nedočkáme. „Do konce měsíce by pohonné hmoty měly spíše stagnovat a pohybovat se na jednu, nebo druhou stranu o nižší desítky haléřů,“ uvedl. O něco optimističtější je Tyleček, podle něhož by ceny paliv mohly v příštích dnech klesnout do 20 haléřů na litr.

Nižším cenám ropy a pohonných hmot by ovšem v delším časovém období podle Lajska mohla pomoci situace v Číně, kde současná data ukazují na ochlazování tamní ekonomiky. Čína je největším importérem ropy, a oslabení tamní poptávky by tak mohlo mít podle Lajska pozitivní efekt na ceny pohonných hmot.

Téměř nejlevnější v EU

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy Češi v červenci tankují téměř nejlevněji v celé Evropské unii. „Benzin je levnější pouze v Bulharsku a na Maltě. V Rumunsku, Polsku a Slovinsku je jeho cena srovnatelná s tou v Česku. Ve všech dalších zemích EU včetně Chorvatska, Maďarska či Slovenska je benzín dražší než v Česku,“ uvádí Kovanda.

V případě nafty je podle něj situace pro českého řidiče ještě o něco lepší. „Naftu tankují v celé EU levněji než v Česku opět jen Malťané a Bulhaři. Chorvaté ji mají na srovnatelné cenové úrovni. Všechny ostatní národy EU, včetně Polska nebo Rumunska, o Slovensku či Maďarsku ani nemluvě, ji mají dražší než Češi,“ zmiňuje Kovanda.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,98 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, stojí tam průměrně za 36,51 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr benzinu je v hlavním městě průměrně za 39,23 Kč, litr nafty pak za 38,56 Kč.

V meziročním srovnání jsou ceny paliv stále vyšší. Benzin je nyní o 1,08 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 4,64 koruny na litru méně.