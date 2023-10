Pohonné hmoty dál zlevňují, cena benzinu za týden klesla o 50 haléřů

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. Podle analytiků bude pokles cen pokračovat i v příštích dnech.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 38,18 koruny. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 38,97 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 40,82 koruny. Nafta se tam tankuje za 41 koruny za litr.

Pokles cen je podle analytika XTB Tomáše Cverny zejména výsledkem uvolnění napětí na ropných trzích a poklesu ceny ropy Brent, což analytik dává do souvislosti s pozdržením pozemního útoku v Pásmu Gazy. Vedle toho upozorňuje také na zlevňování paliv na burze v Rotterdamu. Výraznějšímu poklesu cen pohonných hmot naopak podle Cverny zabránila oslabující koruna.

Mírné zlevňování paliv by v Česku mělo podle analytiků pokračovat i v následujících dnech. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska by se měla projevit hlavně nedávná korekce cen ropy. „Zlevňování bude opět o něco výraznější u benzinu. Jeho cena by mohla spadnout příští týden opět o nižší desítky haléřů. Cena nafty bude padat pomaleji, s přicházející zimou opět roste poptávka po ní na topné účely,“ uvedl Lajsek. Zároveň však upozornil, že případná eskalace na Blízkém východě může zlevňování pohonných hmot rychle zastavit.

Na možné důsledky dalšího pokračování konfliktu v Izraeli upozornil také šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. Vedle zdražování ropy by totiž eskalace mohla dál oslabit korunu a euro, což by vedlo k dalšímu zdražování. „V krátkodobém horizontu se proto očekává fluktuace cen pohonných hmot pouze kolem 20 až 30 haléřů za litr, což představuje dobrou zprávu pro finanční plánování logistických firem, pro které je právě nafta jedna z hlavních nákladových položek,“ dodal Ton.

V meziročním porovnání je nyní benzin o 3,70 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 7,70 Kč na litru více.