Zvedá se i cena zemního plynu se spotřebou v příštím roste, ta stoupla na velkoobchodním trhu od února o 40 procent. Hlavním důvodem zdražení zůstává ohrožení Hormuzského průlivu. Touto klíčovou cestou prochází zhruba dvacet procent světového exportu zkapalněného plynu (LNG). K narušení dopravy se nově přidaly i útoky na katarská zařízení, konkrétně komplex Ras Laffan. Výsledkem už je zastavení dodávek LNG do některých evropských zemí, což zasáhlo zejména Itálii, Belgii a Polsko.
Podle analytiků hraje svoji roli také psychologie trhu. Obchodníci si započítávají tzv. válečnou prémii. I když je plynu na trhu prozatím dostatek, riziko dlouhodobého konfliktu udržuje ceny vysoko.
Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste
Pro Česko je důležité, že tato situace nemá prozatím negativní důsledky na bezpečnost dodávek LNG. „Máme nasmlouvány kapacity a lodě na všechny sloty, které má ČEZ k dispozici v terminálu v nizozemském Eemshavenu na několik měsíců dopředu. Plyn vozíme zejména ze Spojených států amerických, konkrétně z nalezišť v Texasu a Louisianě. Hormuzským průlivem ČEZ žádný plyn nevozí,“ potvrdil pro iDNES.cz Ondřej Svoboda, mluvčí společnosti ČEZ.
Největšími dodavateli zemního plynu do Evropy jsou Norsko a USA, export z těchto zemí tvoří dohromady 60 procent spotřeby. Přes Hormuzský průliv získává Evropa jen kolem 15 procent plynu, převážně pak z Kataru.
Evropské zásobníky jsou po zimě aktuálně naplněny na 28,87 procenta, Česká republika je s 29,79 procenta mírně nad průměrem EU. Podle odborníků je to pro březen sice méně než loni, ale stále jde o bezpečné množství.
Důsledky pro české domácnosti
Dobrou zprávou pro české spotřebitele zatím je, že se situace na burze nepromítá do ceníků okamžitě. Pokud má zákazník cenu zafixovanou, aktuální výkyvy se jej netýkají. Zásadní otázkou zůstává délka a intenzita konfliktu.
Energetické společnosti nakupují elektřinu i plyn pro své zákazníky dlouhodobě dopředu. Právě proto, aby se jich výkyvy na trzích dotkly jen okrajově. „Ceny plynu jsou teď pro domácnosti u ČEZ stále velmi příznivé, naše nabídka patří mezi nejvýhodnější na trhu a v tuto chvíli žádné změny ceníků neplánujeme. U zákazníků navíc vidíme velký zájem současných výhodných cen využít,“ říká Svoboda. Na fixace se nyní podle něj ptá zhruba o třetinu více zákazníků než před začátkem války na Blízkém východě.
Také Jiří Matoušek, marketingový ředitel člen správní rady společnosti Centropol, potvrzuje, že aktuální cenový vývoj a kolísání cen plynu na velkoobchodních trzích se u koncových zákazníků z řad domácností a malých podnikatelů jen tak neprojeví.
„Zima i topná sezona pomalu končí, stabilní dodavatelé mají pro tento rok energie zajištěny a pro rok 2027 podstatnou část jak zemního plynu tak i elektřiny. Ani delší trvání konfliktu v řádu měsíců, nemusí nutně znamenat meziroční růst cen pro koncové zákazníky,“ vysvětluje. Jak dodává, dodavatelé budou sice uzavírat nákupní kontrakty za vyšší ceny, ty se ale stanou součástí průměrné nákupní ceny, z níž se ceníky pro koncové spotřebitele tvoří.
Konec roku 2025 a první dva měsíce roku 2026 byly cenově příznivé a mnoho dodavatelů toho využilo a zajistilo si další část svého nákupního kalendáře. Navíc velkoobchodní ceny aktuálně stoupají z nízkých hodnot začátku roku.
Nejvyšší nárůst vykazují produkty s dodávkou plynu v nadcházejících třech měsících, kterých se týká růst o 80 procent, a obchodují se za více než 60 eur za megawatthodinu. Produkt s dodávkou až v roce 2027 se oproti poslednímu únorovému týdnu obchoduje dráže o čtyřicet procent a produkt s dodávkou v roce 2028 je s cenou 30 eur za megawatthodinu dražší o 13 procent.
Na spotu si zákazníci připlatí, vyplatí se fixovat
Podle Jakuba Odložilíka, ředitele TEDOM energie se růst ceny plynu nejvíce dotkne zákazníků na krátkodobých a spotových produktech. „Ceny dlouhodobých kontraktů na dva až tři roky jsou zatím stabilní a vyplatí se tedy fixovat, protože jejich cena také poroste. Dobrou zprávou je, že topná sezona pomalu končí a spotřeba plynu klesá. Dramatické zdražení tak spotřebitelé neucítí tolik, jako kdyby k němu došlo v nejchladnějších měsících,“ uvádí Odložilík. Jak dodává, počasí zůstává faktorem, který může evropské trhy částečně zklidnit.
„V tuto chvíli se však stále nemusí jednat o strukturální narušení dodávek v delším horizontu, kde se očekává podstatně menší dopad v závislosti na rychlosti obnovení provozu a rozsahu poškození infrastruktury v oblasti konfliktu,“ říká.
Ředitel TEDOM energie zdůrazňuje, že útoky na energetickou infrastrukturu jsou primárním faktorem, který táhne ceny energií prudce nahoru. Klíčová otázka podle něj teď je, jestli budou pokračovat, nebo mezinárodní tlak odradí aktéry konfliktu od dalších vyhrocených kroků. „Ekonomických a diplomatických nástrojů, jak toho dosáhnout, však moc není,“ upozorňuje Odložilík.
Jiří Matoušek ze společnosti Centropol však upozorňuje, že v řádu týdnů lze předpokládat, že z trhu postupně zmizí velmi nízké ceny, které noví zákazníci získávají při změně dodavatele.
Dodavatelé dlouhodobě doporučují uzavírat smlouvy s fixovanými produkty a nyní zvlášť. „Do fixace ceny jsou totiž plně anebo z podstatné části promítnuty postupné nákupy za ceny před válkou na Blízkém východě. Fixace, ideálně na dva roky, má smysl vždy. Je bezpečná a chrání mj. právě před nepředvídatelnými událostmi, jako je například současný konflikt,“ uzavírá Matoušek.