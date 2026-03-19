Zafixování cen plynu teď získává na významu, radí odborníci

Dáša Hyklová
  12:29
Eskalace situace na Blízkém východě se přelévá do nervozity na energetických trzích. Přestože v Evropě končí topná sezona, ceny zemního plynu zaznamenaly prudké výkyvy. Zatímco ještě v únoru se plyn prodával na evropském uzlu TTF za stabilních 30 až 35 eur za megawatthodinu (MWh), nejnovější útoky na energetickou infrastrukturu v Íránu a Kataru vyhnaly jeho ceny ve čtvrtek nad hranici 70 eur, tedy zhruba 1 700 Kč za megawatthodinu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zvedá se i cena zemního plynu se spotřebou v příštím roste, ta stoupla na velkoobchodním trhu od února o 40 procent. Hlavním důvodem zdražení zůstává ohrožení Hormuzského průlivu. Touto klíčovou cestou prochází zhruba dvacet procent světového exportu zkapalněného plynu (LNG). K narušení dopravy se nově přidaly i útoky na katarská zařízení, konkrétně komplex Ras Laffan. Výsledkem už je zastavení dodávek LNG do některých evropských zemí, což zasáhlo zejména Itálii, Belgii a Polsko.

Podle analytiků hraje svoji roli také psychologie trhu. Obchodníci si započítávají tzv. válečnou prémii. I když je plynu na trhu prozatím dostatek, riziko dlouhodobého konfliktu udržuje ceny vysoko.

Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste

Pro Česko je důležité, že tato situace nemá prozatím negativní důsledky na bezpečnost dodávek LNG. „Máme nasmlouvány kapacity a lodě na všechny sloty, které má ČEZ k dispozici v terminálu v nizozemském Eemshavenu na několik měsíců dopředu. Plyn vozíme zejména ze Spojených států amerických, konkrétně z nalezišť v Texasu a Louisianě. Hormuzským průlivem ČEZ žádný plyn nevozí,“ potvrdil pro iDNES.cz Ondřej Svoboda, mluvčí společnosti ČEZ.

Největšími dodavateli zemního plynu do Evropy jsou Norsko a USA, export z těchto zemí tvoří dohromady 60 procent spotřeby. Přes Hormuzský průliv získává Evropa jen kolem 15 procent plynu, převážně pak z Kataru.

Evropské zásobníky jsou po zimě aktuálně naplněny na 28,87 procenta, Česká republika je s 29,79 procenta mírně nad průměrem EU. Podle odborníků je to pro březen sice méně než loni, ale stále jde o bezpečné množství.

Důsledky pro české domácnosti

​Dobrou zprávou pro české spotřebitele zatím je, že se situace na burze nepromítá do ceníků okamžitě. Pokud má zákazník cenu zafixovanou, aktuální výkyvy se jej netýkají. Zásadní otázkou zůstává délka a intenzita konfliktu.

Energetické společnosti nakupují elektřinu i plyn pro své zákazníky dlouhodobě dopředu. Právě proto, aby se jich výkyvy na trzích dotkly jen okrajově. „Ceny plynu jsou teď pro domácnosti u ČEZ stále velmi příznivé, naše nabídka patří mezi nejvýhodnější na trhu a v tuto chvíli žádné změny ceníků neplánujeme. U zákazníků navíc vidíme velký zájem současných výhodných cen využít,“ říká Svoboda. Na fixace se nyní podle něj ptá zhruba o třetinu více zákazníků než před začátkem války na Blízkém východě.

Také Jiří Matoušek, marketingový ředitel člen správní rady společnosti Centropol, potvrzuje, že aktuální cenový vývoj a kolísání cen plynu na velkoobchodních trzích se u koncových zákazníků z řad domácností a malých podnikatelů jen tak neprojeví.

Cena plynu exploduje, říká Babiš. Útok na íránské těžební pole má za nepochopitelný

„Zima i topná sezona pomalu končí, stabilní dodavatelé mají pro tento rok energie zajištěny a pro rok 2027 podstatnou část jak zemního plynu tak i elektřiny. Ani delší trvání konfliktu v řádu měsíců, nemusí nutně znamenat meziroční růst cen pro koncové zákazníky,“ vysvětluje. Jak dodává, dodavatelé budou sice uzavírat nákupní kontrakty za vyšší ceny, ty se ale stanou součástí průměrné nákupní ceny, z níž se ceníky pro koncové spotřebitele tvoří.

Konec roku 2025 a první dva měsíce roku 2026 byly cenově příznivé a mnoho dodavatelů toho využilo a zajistilo si další část svého nákupního kalendáře. Navíc velkoobchodní ceny aktuálně stoupají z nízkých hodnot začátku roku.

Nejvyšší nárůst vykazují produkty s dodávkou plynu v nadcházejících třech měsících, kterých se týká růst o 80 procent, a obchodují se za více než 60 eur za megawatthodinu. Produkt s dodávkou až v roce 2027 se oproti poslednímu únorovému týdnu obchoduje dráže o čtyřicet procent a produkt s dodávkou v roce 2028 je s cenou 30 eur za megawatthodinu dražší o 13 procent.

Na spotu si zákazníci připlatí, vyplatí se fixovat

Podle Jakuba Odložilíka, ředitele TEDOM energie se růst ceny plynu nejvíce dotkne zákazníků na krátkodobých a spotových produktech. „Ceny dlouhodobých kontraktů na dva až tři roky jsou zatím stabilní a vyplatí se tedy fixovat, protože jejich cena také poroste. Dobrou zprávou je, že topná sezona pomalu končí a spotřeba plynu klesá. Dramatické zdražení tak spotřebitelé neucítí tolik, jako kdyby k němu došlo v nejchladnějších měsících,“ uvádí Odložilík. Jak dodává, počasí zůstává faktorem, který může evropské trhy částečně zklidnit.

„V tuto chvíli se však stále nemusí jednat o strukturální narušení dodávek v delším horizontu, kde se očekává podstatně menší dopad v závislosti na rychlosti obnovení provozu a rozsahu poškození infrastruktury v oblasti konfliktu,“ říká.

Terčem plynová pole, doplácí na to Irák. Izrael poprvé zaútočil na severu Íránu

Ředitel TEDOM energie zdůrazňuje, že útoky na energetickou infrastrukturu jsou primárním faktorem, který táhne ceny energií prudce nahoru. Klíčová otázka podle něj teď je, jestli budou pokračovat, nebo mezinárodní tlak odradí aktéry konfliktu od dalších vyhrocených kroků. „Ekonomických a diplomatických nástrojů, jak toho dosáhnout, však moc není,“ upozorňuje Odložilík.

Jiří Matoušek ze společnosti Centropol však upozorňuje, že v řádu týdnů lze předpokládat, že z trhu postupně zmizí velmi nízké ceny, které noví zákazníci získávají při změně dodavatele.

Dodavatelé dlouhodobě doporučují uzavírat smlouvy s fixovanými produkty a nyní zvlášť. „Do fixace ceny jsou totiž plně anebo z podstatné části promítnuty postupné nákupy za ceny před válkou na Blízkém východě. Fixace, ideálně na dva roky, má smysl vždy. Je bezpečná a chrání mj. právě před nepředvídatelnými událostmi, jako je například současný konflikt,“ uzavírá Matoušek.

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Zbrojař Strnad už patří mezi nejbohatší lidi planety, je v první sedmdesátce

Michal Strnad

Majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad se s majetkem 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč) vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa. Podle žebříčku časopisu Forbes mu...

Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste

Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti...

Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur, tedy zhruba 1 700 Kč za megawatthodinu. Reagovala tak na zprávy o útocích na...

19. března 2026  9:12,  aktualizováno  11:57

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

19. března 2026  10:46

Stovka restaurací ročně končí. Nacházíme v nich šváby i prošlé maso, říká šéf inspekce

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Klanica, ústřední ředitel Státní zemědělské a...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uzavřela více než stovku restaurací kvůli zanedbané hygieně, škůdcům a prošlým surovinám. „Občas je to boj s větrnými mlýny, ale děláme to pro...

19. března 2026

Beze zbraní či počítačů ukradli miliony. Na první bankovní loupež v USA stačil vosk

Ilustrační obrázek

Útoky na banky si obvykle spojujeme se střelbou a pláčem rukojmích. Historicky první bankovní loupež v New Yorku však byla mnohem jednodušší a pachatelé použili pouze podomácku vyrobené klíče....

19. března 2026  6:36

Jedna výplata nestačí. Pětina Čechů jde z práce rovnou na brigádu, říká průzkum

Ilustrační snímek

Jedna výplata spoustě Čechů nestačí. Pravidelně si přivydělává osmnáct procent z nich a podobně velká je skupina lidí s nárazovými vedlejšími příjmy, zjistil průzkum personální společnosti...

19. března 2026

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

Premium
ilustrační snímek

V letošním Indexu prosperity a finančního zdraví, který měří ekonomickou úspěšnost Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi, dosáhla republika nejlepšího umístění za pět let. V mezinárodním...

19. března 2026

Korejci vyměnili auta za veřejnou dopravu, ceny paliv v zemi prudce rostou

Cestující v metru v jihokorejském Soulu. Mnoho z nich donutily k využívání...

Přibližně 70 procent ropy dovážené do Jižní Koreje prochází Hormuzským průlivem. Trvající blokáda se tak výrazně odráží do dodávek suroviny do země a situace s sebou nese další ekonomické důsledky....

18. března 2026

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

18. března 2026  18:08

Americká pošta bije na poplach kvůli penězům. Může přijít také o Amazon

Vozidlo a zaměstnanec americké pošty USPS v Orlandu na Floridě (2. února 2026)

Americká poštovní služba USPS by už během příštího roku mohla zůstat bez peněz. Na vážné finanční problémy upozornil v rozhovoru pro agenturu AP její generální ředitel David Steiner. Podle něj hrozí,...

18. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jedna Evropa, jeden trh. Komise představila nová pravidla pro podnikání

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise představila nový dobrovolný právní rámec pro firmy, umožní do 48 hodin založit firmu online. Dobrovolný soubor pravidel má nabídnout jednodušší procedury. Hlavním cílem však je, aby...

18. března 2026  15:23

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

18. března 2026  15:08

