Ceny pohonných hmot opět klesly, benzin je nejlevnější za tři a půl roku

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Zlevňování bude podle analytiků pokračovat i v příštích dnech.

Ceny pohonných hmot v Česku začaly výrazněji klesat koncem února. Od začátku letošního roku přitom paliva zdražovala, ke konci ledna se Natural 95 prodával v průměru za 36,80 koruny za litr a nafta za 36,20 koruny za litr.

Za dalším poklesem cen stojí podle analytika XTB Jiřího Tylečka korekce cen na trhu s ropou, pokles velkoobchodních cen pohonných hmot a posilování české koruny.

Zlevňování by mělo pokračovat

Zlevňování by navíc podle Tylečka mělo pokračovat i v následujícím týdnu, i když potenciál poklesu se podle něj bude postupně uzavírat. „V následujícím týdnu čekám pokles o přibližně 30 haléřů na litr benzinu i nafty. O něco výraznější snížení ceny očekávám do konce měsíce na naftě, a to z důvodu růstu obratu klesajícího trendu rafinérských marží na benzinu,“ uvedl Tyleček.

Pokračující pokles cen očekává také šéf Malcom Finance Jaroslav Ton. „Benzin a nafta by mohly zlevnit o dalších 20 až 30 haléřů za litr. Tento vývoj sledují především logistické firmy, pro něž je důležité systematické doplňování paliva jako strategie pro udržení stabilních provozních nákladů,“ řekl Ton.

Tuzemské ceny paliv stále patří v Evropě k těm nižším. „Nafta je dle aktuálních dat z Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU po Maltě a Bulharsku. Nejdražší naftu v EU mají naopak v Dánsku, Irsku a Finsku. Co se týká benzinu, tak české ceny jsou taktéž třetí nejnižší v EU po Bulharsku a Maltě. Naopak nejdražší benzin mají v Dánsku, Holandsku a Itálii.

Z našich sousedů je nejlevnější v případě nafty i benzinu Polsko. Naopak suverénně nejvyšší ceny pohonných hmot jsou z našich sousedů v Německu, které patří mezi dražší země EU,“ uvedl Tyleček.

Loni ceny paliv značně kolísaly. V prvních zhruba čtyřech měsících vzrostly až na více než 40 korun za litr u benzinu a přes 39 korun u nafty. Pak do půlky června zlevňovaly, následně opět zdražily a od začátku července do začátku října znovu zlevňovaly až na úroveň kolem 35,15 koruny za benzin a 33,50 koruny za naftu. V listopadu ceny převážně rostly a v prosinci kolísaly.

V meziročním srovnání je nyní benzin asi o 3,50 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili zhruba o čtyři koruny na litru více.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 34,32 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 33,75 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 36,27 koruny. Nafta se tam tankuje za 36,10 koruny za litr.