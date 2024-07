Pohonné hmoty za týden zdražily, benzín i nafta zhruba o dvacetník

Ceny paliv podle údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, rostou zhruba od poloviny června, předtím od konce dubna klesaly. Zdražování bude podle analytiků pokračovat i v dalších dnech.

Za růstem cen pohonných hmot stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska zejména situace na ropném trhu, na kterém barel ropy typu Brent minulý týden vystoupal až na 88 dolarů, což byla nejvyšší úroveň od konce dubna. Příčinou zdražování ropy byly podle Lajska hlavně obavy z bouře Beryl v Texasu. Toto riziko by mělo z ceny ropy už ale vyprchat, bouře totiž byla méně ničivá, než se předpokládalo, uvedl analytik.

Zlevňování se čeští řidiči podle analytiků ale zatím nedočkají, hlavně kvůli slabší koruně. Analytik XTB Tomáš Cverna v této souvislosti připomněl, že koruna je vůči euru nejslabší od poloviny dubna. „Myslím si, že právě kvůli domácí měně se řidiči zlevnění na pumpách v nadcházejícím týdnu nedočkají,“ míní Cverna. Zdražování pohonných hmot očekává také Lajsek. „Růst cen však výrazně ubere na intenzitě a benzin i nafta by mohly postupně začít stagnovat,“ uvedl.

Šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton v následujícím týdnu očekává nárůst cen o dalších deset až 30 haléřů za litr. Připomněl, že prognóza dalšího zdražování má značný vliv na české dopravce, kterým stoupají provozní náklady. „Tento dlouhodobý trend může vést k vyšším cenám přepravních služeb, protože náklady na pohonné hmoty budou částečně přeneseny na spotřebitele. To by mohlo následně ovlivnit ceny zboží a služeb na trhu, což by mohlo mít širší ekonomické důsledky,“ dodal Ton.

V Česku nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 38,08 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 36,60 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 39,25 Kč, litr nafty pak 38,66 koruny.

V meziročním srovnání jsou ceny paliv stále vyšší, benzin je nyní o 1,15 Kč na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili dokonce o 4,87 koruny na litru méně.