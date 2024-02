Napjatý trh s ropou a slabší koruna. Paliva v Česku dál mírně zdražují

Paliva v Česku zdražují vytrvale už zhruba od poloviny ledna, kdy cena benzinu i nafty činila shodně asi 36 korun. Navzdory tomuto růstu jsou však nynější ceny stále nižší než ve stejnou dobu loni. Benzin je teď levnější než před rokem o 71 haléřů na litru a nafta o 45 haléřů.

Do cen pohonných hmot se podle analytiků stále promítá zejména napjatá situace na trhu s ropou. „Ropa zdražovala zejména kvůli napětí na Blízkém východě. Ke konci ledna navíc v USA panovaly extrémně nízké teploty, které vyřadily z provozu část ropné infrastruktury a také snížily ropné zásoby. Pro ropný trh nejsou pozitivní dronové útoky na ropné rafinérie v Rusku. Celosvětová nabídka ropy je tak ohrožena,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Poukázal také na negativní vliv oslabující české koruny.

Stejné faktory by se měly promítnout i v následujících dnech. „Myslím si, že rostoucí trend cen paliv bude pokračovat i nadále,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. Připomněl, že kvůli očekávanému snížení sazeb České národní banky bude koruna nejspíš dál oslabovat, což povede k dalšímu zdražování. Jediným pozitivem pro motoristy tak jsou podle Cverny v současné době marže rafinérií, které se nyní drží na stabilních úrovních. Podle Lajska by ceny pohonných hmot měly v příštích dnech dál růst o nižší desítky haléřů.

Zdražování by však podle analytiků nemuselo pokračovat dlouho. „Můžeme očekávat další zpomalení, nebo dokonce úplné zastavení růstu cen pohonných hmot,“ tvrdí šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. Obrácení trendu očekává během února také Lajsek, podle něhož by na ropném trhu měly vyprchávat obavy z možné eskalace konfliktu na Blízkém východě. „V průměru by se tak cena benzinu i nafty mohla opět dostat pod úroveň 37 Kč za litr,“ dodal Lajsek.

Nejlevněji paliva aktuálně natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,66 koruny a litr nafty za 36,68 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,65 koruny a litr nafty 38,74 koruny.