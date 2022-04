Zájezdy citelně nepodraží. Letní dovolené letos budou za loňské ceny

„S hotely máme podepsané garanční smlouvy na celou letní sezonu, to znamená do konce října. Na řadě destinací máme dokonce podepsané smlouvy do března příštího roku,“ uvedl generální ředitel cestovní kanceláře Čedok Stanislav Zeman.

Naopak podle něj může minimálně částečně dojít k tlaku na snižování cen ubytování v souvislosti s tím, jak budou na některých trzích chybět turisté z Ruska a Ukrajiny. To bude významné zejména v Egyptě, který patří mezi nejoblíbenější destinace jak Čechů, tak výše zmíněných národů, které kvůli válce nebo ekonomickým sankcím zřejmě zůstanou v daleko větších počtech doma.