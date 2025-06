Sněmovna tento týden rozhodne o individuálních kontrolách části solárních elektráren. Klíčový zákon předložený ministerstvem průmyslu a obchodu vedeným Lukášem Vlčkem (STAN) vrátili senátoři do dolní...

Česká republika má silnou tradici zbrojní výroby a podle expertů by jí měla více využít. U kulatého stolu iDNES.cz se na tom shodli ekonomka Jana Matesová, bývalý guvernér České národní banky a...

Ceny ropy se prudce snižují, v úterý ráno se propadly na více než týdenní minimum. Reagují na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se Írán s Izraelem dohodly na příměří. To zmírnilo...

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Redakce iDNES.cz projela Chorvatsko od severu až na jeho nejjižnější konec. Prozkoumala a zdokumentovala ceny potravin v menší samoobsluze patřící do sítě Studenac v istrijské Poreči, pak Lidl ve...

Domácnosti obchází strašidlo nových emisních povolenek, které mají už za rok a půl zdražit vytápění a pohonné hmoty. O kolik přesně, to však nebude až do poslední chvíle jisté. Může jít o tisíce ale...

USA oživují po více než 15 letech atom. Novou elektrárnu postaví i New York

Stát New York plánuje výstavbu moderní jaderné elektrárny s výkonem nejméně jeden gigawatt, což by mělo stačit k pokrytí spotřeby zhruba jednoho milionu domácností. Bude to jeden z prvních nových...