Zdražování pokračovalo i v květnu, nicméně se dotklo především nových zákazníků nebo těch, kterým stávající fixace končila a hledali nový produkt. Klienti se zafixovanými cenami změny nepocítili. Válku nervů naopak ustála společnost ČEZ, ale například i Centropol. Odměnou jim byli noví zákazníci, kteří k nim přešli od konkurence.
Vůbec prvním velkým hráčem, kterému povolily nervy, byla společnost innogy, která má 1,69 milionu zákazníků a je jedničkou na trhu v dodávkách plynu v Česku a u elektřiny si drží 4. místo. V pondělí 23. března zveřejnila nové ceníky. V případě plynu se měnily jednoleté, dvouleté i tříleté fixace a u silové elektřiny došlo k úpravě fixace na 15 měsíců i na tři roky.
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„Koncem března jsme jednoznačně reagovali na to, co se dělo na velkoobchodních trzích. V okamžiku, kdy nakupujete jakoukoliv komoditu nebo zboží a jeho cena vzroste o 70 procent, tak na to nějakým způsobem reagovat musíte. My jsme reagovali relativně střídmě. To zdražení bylo v řádu nízkých 100 Kč na megawatthodinu a v zásadě jde o stejnou cenu, kterou jsme nabízeli v tom samém čase před rokem,“ řekl iDNES.cz David Konvalina, generální ředitel innogy Energie. Podle něj prozatím nejde o žádné drama, nicméně je třeba být ve střehu, protože vývoj situace lze těžko předvídat.
„Věříme, že nedojde k další eskalaci. Aktuálně se nechystáme zvyšovat ceny elektřiny a plynu pro domácnosti, snažíme se je udržet co nejstabilnější,“ dodává Konvalina.
Krátce po innogy se k vlně zdražování fixovaných produktů pro nové odběratele přidal E.ON. Jak však zdůrazňuje mluvčí společnosti Roman Šperňák, ceny pro stálé zákazníky se neměnily a úpravy se nedotkly ani již zafixovaných produktů.
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„Kde se aktuální situace projevit může, je nabídka pro nové zákazníky a pro ty, kterým končí fixace a musíme pro ně nakoupit. Vždy se však snažíme reagovat na vývoj na trhu, v květnu jsme přišli s novým výhodným fixovaným produktem plynu pro nové klienty,“ říká mluvčí. Nový tarif nabízí tříletou fixaci ceny a výrazné zvýhodnění v prvním roce dodávky – do konce letošního roku zákazníci zaplatí u plynu 664 korun za megawatthodinu. V dalších letech fixace bude cena 1 330 Kč/MWh.
U MND lze vyhrát kolo
Také společnost MND (Moravské naftové doly) upravovala populární řadu svých produktů „Plyn z první ruky“ pro nové zákazníky směrem nahoru. Společnost nově nabízí Ceník Říjen 28, který garantuje pevnou obchodní cenu elektřiny i plynu do konce října 2028.
Také soutěž o 20 elektrokol, každé v hodnotě 90 000 Kč, kterou MND spustila počátkem února, pokračuje beze změny. V případě zájmu stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu. „Každý nový zákazník navíc získá slevu 2 000 Kč na energie od MND,“ uvádí dodavatel na svých webových stránkách. Do konce července lze u MND dokonce hrát o 15 000 Kč na stěhování. Výherců má být vylosováno devět a i v tomto případě je třeba uvést kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu u MND.
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Do vlny zdražování spadla také Pražská plynárenská. Zvedla cenu plynu pro nové zákazníky u dvouletého fixovaného produktu z 969 korun za megawatthodinu na 989 Kč/MWh. Roční fix zůstal u této společnosti stejný.
„Případný pozitivní vývoj na velkoobchodním trhu se snažíme dle možností promítat do cen pro zákazníky průběžně. V květnu jsme snížili cenu u tříletého plynového fixovaného produktu a zvýšili bonusy k uzavřené smlouvě,“ říká Mirek Vránek, mluvčí společnosti.
Nabídka je určena stávajícím zákazníkům bez fixace a novým klientům Pražské plynárenské, kteří si mohou zafixovat zemní plyn na tři roky za 898 korun za megawatthodinu bez DPH. Podle mluvčího se aktuálně jedná o nejvyhledávanější produkt Pražské plynárenské. Při uzavření smlouvy na nové odběrné místo mohou zákazníci získat bonus až 4 000 Kč, který se odvíjí od výše jejich spotřeby.
Zdražování se nevyhnula ani Pražská energetika (PRE). „Ceny jsme upravovali na začátku května, a to jen u fixovaných produktů. U elektřiny celková roční platba vzrostla v průměru o pět procent, u plynu o devět procent. Produkty bez fixace ceny zůstaly beze změny,“ potvrzuje Karel Hanzelka, mluvčí společnosti.
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I když u fixovaných produktů došlo ve srovnání s předchozím dubnovým ceníkem k nárůstu, nové ceny jsou srovnatelné s cenami fixovaných produktů u smluv uzavíraných před dvěma lety. „Zákazníci, kteří obnovují smlouvy s fixací ceny, tedy zvýšení cen de facto nepocítí. Žádnou další úpravu cen v tuto chvíli neplánujeme,“ říká mluvčí společnosti PRE. Jak dodává, odhadovat, jaký bude další vývoj, by v tuto chvíli bylo spekulací.
Nezdražování se vyplatilo
Tlaky kvůli nárůstům cen energií na burze na jaře naopak ustála společnost ČEZ, největší dodavatel elektřiny v Česku, a také například Centropol.
„ČEZ Prodej snižoval ceny loni pětkrát, letos zatím dvakrát. Tyto výhodné ceny dál držíme i v současné turbulentní situaci. Zákazníci tak mají stejné podmínky, jako kdyby se smlouvu rozhodli uzavřít před začátkem konfliktu na Blízkém východě,“ konstatuje Ondřej Svoboda, mluvčí společnosti.
ČEZ pro klienty průběžně nakupuje elektřinu i plyn dlouhou dobu dopředu tak, aby se jich výkyvy na trzích dotýkaly co nejméně. Podle mluvčího právě tato strategie umožňuje ceny udržovat, což oceňují i české domácnosti.
„Hned po začátku konfliktu se počet zákazníků, kteří si ČEZ Prodej nově vybrali jako svého dodavatele, meziměsíčně navýšil o 80 procent. Tento trend se přitom drží až do současnosti – zájem o dodávky energií od naší společnosti je stále zhruba o třetinu vyšší než před začátkem konfliktu,“ uvádí mluvčí Svoboda.
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Stejný trend potvrzuje i Centropol, který ceny dodávek energií od propuknutí jarního konfliktu u Hormuzského průlivu nezvyšoval. „Podstatnou část nákupů energií jsme realizovali před konfliktem na Blízkém východě a díky těmto dopředným nákupům stále snižujeme ceny megawatthodiny elektřiny a plynu našim stálým klientům. To se děje typicky v prolongacích, ale také uzavíráním nových víceletých fixací,“ sdělil pro iDNES.cz Jiří Matoušek, člen správní rady Centropolu.
Jak dodává, právě díky cenám, které zůstávají na úrovni ze začátku letošního roku, přibývá společnosti nových zákazníků. „Například v dubnu požádalo o přechod k Centropolu o 90 procent více klientů ve srovnání s běžným únorem. V květnu se zájem mírně snížil, ale stále je obrovský,“ říká Matoušek.
Od začátku konfliktu na Blízkém východě uplynulo již 3,5 měsíce a ceny elektřiny na velkoobchodních trzích mezitím vzrostly o 12 až 20 procent, u zimních dodávek ještě více. Ceny plynu na velkoobchodních trzích se zvýšily o čtvrtinu a mnohem více u dodávky plynu v zimních měsících.
„Na základě vysokého zájmu nových zákazníků o přechod k Centropolu nelze vyloučit, že v létě či na podzim vydáme nové ceníky právě pro nově přicházející klienty. Naopak, pro naše stávající klienty neplánujeme ceny zvyšovat – komodity jsme pro ně zajistili s předstihem,“ potvrzuje Jiří Matoušek. Jak dodává, pokud nebude konflikt na Blízkém východě ukončen ani v zimě 2026, dopad na cenotvorbu již mít může.
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Větší zájem o fixace
Dodavatelé energií shodně uvádí, že u klientů převažuje zájem o víceleté fixace. Podle Jakuba Odložilíka, ředitele TEDOM Energie hlavně domácnosti nyní častěji hledají jistotu, více přecházejí na fixované produkty, a to většinou na dva až tři roky.
„U firem je trend jiný. Část z nich volí kratší fixace, ale velký zájem zůstává i o kombinované produkty, třeba o náš T-Spot se stropem, kde zákazník platí spotovou cenu, ale zároveň má garantovaný cenový strop,“ vysvětluje. Rozdíly mezi firmami a domácnostmi souvisí s dynamikou denního trhu. „Zatímco domácnosti nejvíc odebírají energii ráno a večer, kdy bývá spotová cena nejvyšší, firmy mohou častěji využít výhodnější ceny dopoledne a v brzkém odpoledni. Proto jsou pro ně kombinované produkty stále výhodnou volbou,“ říká Odložilík.
Společnost PRE pozorovala zvýšený zájem o fixace především v prvních týdnech konfliktu na Blízkém východě. „Nyní už se situace poměrně zklidnila,“ potvrzuje mluvčí Karel Hanzelka.
Podle generálního ředitele innogy Energie mají zákazníci zájem o cenovou jistotu a cenovou garanci. „Nechtějí spekulovat o tom, že zítra, pozítří, za týden bude levněji. Upřímně bych to ani nedoporučoval, protože zkušenosti za posledních pět let, jak nás, tak statisíce zákazníků na českém trhu, přivedly k závěru, že to prostě není dobře,“ konstatuje.
Zároveň zdůrazňuje, že určitě nelze garantovat, že celý následující půlrok se ceny energií nebudou zvyšovat. „To by bylo nezodpovědné od kohokoliv. V případě, že by problém eskaloval a velkoobchodní ceny šly nahoru, tak na to bude muset reagovat každý dodavatel. Trhu totiž nelze utéct,“ uzavírá.
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