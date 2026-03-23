Vyúčtování energií by mělo být transparentní, shodli se významní hráči energetiky

František Strnad
  14:47
Jednodušší faktury a jasná pravidla při změně dodavatele, to jsou některé z témat, které momentálně řeší dodavatelé a zprostředkovatelé energií se zástupci státu a regulátora. Na pátečním semináři v Poslanecké sněmovně se významní hráči české energetiky shodli, že lidé často tápou v základních termínech. Právě to otevírá prostor pro chyby i nekalé praktiky energošmejdů. 
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Problém české energetiky nespočívá ani tak v nedostatku pravidel nebo nízké ochraně spotřebitelů, ale v jejich složitosti. To se projevuje zejména v nejistotě zákazníků ohledně toho, jaká práva v rámci trhu mají, jak mají správně číst vyúčtování nebo jak mají postupovat při procesu změny dodavatele.

„Vyúčtování energií, která zákazníkům chodí minimálně jednou ročně, obsahují velké množství údajů, ve kterých se obtížně orientují. Snažíme se jim to ulehčit pomocí nástroje, který data z faktur čte s pomocí umělé inteligence“ popisuje zkušenosti z praxe Kristýna Bajer, ředitelka komunikace největší energetické poradenské služby Revido. Na tu se kvůli bezplatnému poradenství a analýze smluv měsíčně obrátí přibližně 12 tisíc domácností.

V otázce zjednodušení vyúčtování by tak mohlo pomoci například to, aby se klíčové údaje o spotřebě a ceně umístily vždy na první stranu vyúčtování a podle předem definované struktury. Údaje by tak ve vyúčtování napříč celým trhem byly vždy snadno dohledatelné a vzájemně porovnatelné. Dalším návrhem, který zaznívá, je na vyúčtování přidat QR kód, který by po načtení zákazníkovi zobrazil všechny detailní informace, což by také umožnilo lepší orientaci osobám se zrakovým postižením.

Rozhodnout by mohli mohli spotřebitelé

Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher navrhuje, aby ERÚ provedl průzkum, jaké údaje by spotřebitelé rádi viděli a v jaké podobě.

„Když na vyúčtování dáme všechny informace, je to pro 95 procent lidí naprosto nepřehledné. Bylo by zajímavé, kdyby Energetický regulační úřad udělal průzkum a nechal samotné spotřebitele říct, jaké informace na vyúčtování opravdu chtějí, protože když tam všechny nebudou, tak se pak zase najde nějaký stěžovatel,“ řekl Nacher. Podle něj možnou cestou jsou i dvě varianty vyúčtování, jedna základní a druhá rozšířená.

Problémem je na českém trhu taky nedostatečná informovanost při změně dodavatele. Zákazníci často nevědí, v jaké fázi procesu změny se nacházejí nebo kdy změna skutečně proběhne a co mají v jejím průběhu čekat.

„Přestože to legislativa nevyžaduje, jde o zaběhlou praxi mezi obchodníky, kteří po zákaznících požadují akceptaci výpovědi od stávajícího dodavatele, ten ji ale ne vždy vystaví. Nový dodavatel je však běžně bez této akceptace odmítne připojit. Bohužel nejsou nastavena jednotná pravidla, což přispívá k nejistotě,“ upozornil generální ředitel služby Revido Tomáš Suchý na semináři, která v zájmu větší osvěty pro spotřebitele tento seminář spolupořádala.

Pasivita se může prodražit

Shoda napříč odborníky panuje po jednání i v tom, že cesta nevede přes další regulaci, ale spíše přes zjednodušení.

Na přetížení informacemi upozornil také místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, který hovořil o takzvané „informační obezitě“. Zákazník by měl dostat především jasné a srozumitelné informace, které mu pomohou učinit informované rozhodnutí.

Stejný princip se má promítnout i do procesů. Vedle změny dodavatele se řešily i tzv. přepisy energií, například při stěhování. „Ne vždy jsou nastaveny jednotné procesy a každý dodavatel i distributor mohou k přepisu přistupovat rozdílně. Takže zde by bylo také vhodné nastavit jednotná pravidla a postupy, o která se budou moci lidé opřít,“ uvedl Suchý.

Ne všichni řečníci se ale shodli, že je potřeba trh dál měnit a zjednodušovat. Zástupci velkých dodavatelů upozorňují, že energetika se naopak dál komplikuje a každé další omezení či regulace může mít vedlejší dopady, od vyšších nákladů až po přesun složitosti jinam. Z jejich pohledu navíc velká část domácností nestojí o aktivní „energetické řízení“, ale spíš o stabilní službu a minimum administrativy. I proto varovali před tím, aby se snaha o větší transparentnost nezvrhla v opatření, která budou pro trh nákladná a pro zákazníky v praxi nepřehledná.

„Já si jako vlastně myslím, že ten, koho je třeba chránit, a to je podle mě 90 procent naší populace, je ten, kdo vůbec neví o energetice vlastně stále nic. Chce dostávat ideálně fakturu, která by byla na jednu stranu. Tam by viděl, jakou má cenu, jakou měl spotřebu. Zároveň nechce, aby mu někdo volal, nechce uzavírat smlouvy po telefonu,“ popisovala Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru public affairs ČEZ.

V podobném duchu vystoupil na jednání i místopředseda představenstva E.ON Jan Zápotočný. „Energetika se podstatně komplikuje. My nemůžeme mluvit o tom, že to je jednoduché. Na druhé straně něco neustále regulovat a omezovat… je otázka, jestli je ta správná cesta, protože to na konci dne nepomůže a stojí to jenom další náklady,“ uvedl Zápotočný.

Zkušenosti z praxe nicméně ukazují, že pasivita není vždy nejlepší volba, protože se u části domácností promítá do dlouhodobě vyšších plateb, které si lidé uvědomí až ve chvíli, kdy je někdo porovná s alternativami.

„Denně se setkáváme se spotřebiteli z řad domácností i firem, kteří energie aktivně neřešili, protože si neuměli představit, jak drahá tato nečinnost a pohodlnost může být. Ve chvíli, kdy zjistí, že ročně přicházejí klidně i o 20 tisíc korun, dodavatele obvykle změní. A to i přes obavy ze složitého procesu a celkovou nejistotu,“ vysvětluje pro iDnes Suchý. I další odborníci v této souvislosti dlouhodobě upozorňují, že zákazníci se rozhodují a konají tehdy, když mají jasné a srovnatelné informace.

Senioři – zranitelný článek systému

Senioři se v energetice orientují nejhůře. Předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová popsala, že pro mnoho lidí jsou informace o energiích prakticky nesrozumitelné a těžce dohledatelné. „Nám se poměrně často stává, že jsou seniorům nabídnuty výhodné tarify, ale pro lidi je to nepředstavitelné. Dostávají informace o cenách bez DPH. Kolik lidí z koncových zákazníků si myslíte, že ví, kolik je DPH u energie a kolik si to hned umí spočítat?“ ptala se ve Sněmovně.

Podle Nachera přitom ochrana zákazníků existuje, lidé o ní ale často nevědí. „Máme nadstandardní nástroj ochrany spotřebitele,“ uvedl. Klíčová je podle něj informovanost. „Je dobré obohatit zákazníky o informace, které třeba ještě nevěděli,“ dodal a zdůraznil i roli rodiny, která může starším pomoci spíše než stát a regulace.

Podle Desatové například většina seniorů neví ani o oficiálním srovnávači na webu Energetického regulačního úřadu nebo jim situaci komplikuje fakt, že nemají přístup k internetu.

Tyto informace z praxe potvrzuje i analytička Bajer: „Srovnávač Energetického regulačního úřadu je důvěryhodný nástroj, protože je postavený tak, aby dával spotřebitelům srovnatelné informace napříč trhem. Naše dceřiná technologická společnost tento srovnávač ERÚ dodává s cílem nejen naplnit požadavek EU, ale i to, aby lidé měli jednoduché a spolehlivé místo, kde se zorientují v cenách a podmínkách. Zároveň víme, že část zranitelných skupin, včetně seniorů, často potřebuje vedle online nástroje i osobní nebo alespoň telefonickou podporu, kterou mohou najít buďto přímo u vybraného dodavatele energií, nebo se mohou obrátit na spolehlivé a ověřené zprostředkovatele.“

