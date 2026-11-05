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Energie zdražují. Rychlý návrat levného plynu nečekejte, varují distributoři

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Elektřina a plyn zdražují a růst burzovních cen postupně pocítí také domácnosti. Jak se chránit a proč už nelze spoléhat jen na úspory? V iDNES Lounge o tom diskutovali místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný, výkonný ředitel MND Energie Milan Duba a ředitel strategie EGU Michal Macenauer.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Dodavatelé sice nakupují energie dopředu, a tím zdražování brzdí, vyšší burzovní ceny však do jejich sazeb pro nové klienty postupně pronikají.

„Noví zákazníci už nedostávají tak dobré ceny jako v předcházejícím období. Postupně, viditelně ta cena v krocích roste,“ říká Jan Zápotočný. Pozvolný nástup podle něj dává domácnostem čas se připravit, výhled na další roky ale nepovažuje za příznivý.

Hosté pořadu

Milan Duba
MND Energie

V energetice působí již osm let. Do MND Energie nastoupil v roce 2018 jako finanční ředitel, dnes je jejím výkonným ředitelem. Předtím získával zkušenosti na manažerských pozicích v bankovnictví, telekomunikacích a odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží.

Jan Zápotočný
E.ON Energie

Je místopředsedou představenstva společnosti E.ON Energie, kde působí od roku 2018 a odpovídá za oblast obchodu, výroby a zákaznických energetických řešení. Dlouhodobě se věnuje moderní energetice, digitalizaci, energetické transformaci a zákaznickým inovacím. Před příchodem do E.ON zastával vrcholové manažerské pozice ve společnostech O2, ČEZ Prodej a NN Slovensko.

Michal Macenauer
EGU

V poradenské společnosti EGU působí od roku 2005, od roku 2021 zastává funkci ředitele strategie. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména předpovědím spotřeby elektřiny, plynu a tepla a možnostem využití nových technologií.

Milan Duba rozlišuje především mezi zákazníky s pevnou cenou a ostatními. „Když se podíváme na zákazníky, kteří mají dnes fixovaný kontrakt, tam samozřejmě žádná změna nebude. Pevná cena zůstane do konce fixace,“ vysvětluje.

U nefixovaných produktů naopak očekává postupný růst. „To, že ceny budou v příštím roce vyšší než v letošním, je podle mě téměř jisté,“ dodává.

Jistota má svou cenu

Má tedy smysl cenu uzamknout na několik let? Zápotočný z E.ON Energie doporučuje začít u rodinného rozpočtu. Rozhodující je, jak velké výkyvy domácnost unese.

„Chci-li mít větší jistotu, fixuji se na delší dobu. Jsem-li ochotný trochu riskovat a můžu si to dovolit, můžu fixovat na kratší dobu,“ shrnuje. Sám by teď volil tříletou fixaci. Vzdálenější dodávky se podle něj na trhu obchodují výhodněji, což umožňuje nabídnout příznivější průměrnou cenu delšího kontraktu.

Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON
Michal Macenauer, ředitel strategie EGU
Milan Duba, výkonný ředitel MND Energie
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON
9 fotografií

Duba z MND Energie pozoruje, že zákazníci už reagují jinak než za energetické krize v roce 2022. Tehdy často sázeli na roční smlouvu a rychlé zlevnění. „Dnes vidíme, že 80 až 90 procent zákazníků opravdu preferuje delší kontrakt, dva až tři roky,“ uvádí.

Vyčkávání přitom nemusí vyjít. Někteří firemní zákazníci podle něj odmítali nabídky fixace na jaře i začátkem léta, protože čekali pokles cen. „Jsme v listopadu, ceny jsou dvojnásobné. Teď je samozřejmě nabídka výrazně horší,“ popisuje jejich zkušenost.

Michal Macenauer ovšem upozorňuje, že žádná strategie nemusí vítězit trvale. „Na horizontu pěti, sedmi let zaplatím podobnou částku, ať udělám fixaci dvouletou, jednoletou, nebo mám smlouvu bez fixace,“ míní. Podmínkou je podle něj seriózní dodavatel a vyhnutí se problematickým produktům.

Drahý plyn neznamená jeho nedostatek

Současné napětí na trhu Macenauer nepovažuje za trvalý stav. Jeho odhad délky cenového výkyvu se však postupně prodlužoval.

„Mysleli jsme si před půl rokem, že to bude hodně krátký jev. Teď si myslím, že to bude zhruba dvouletý výkyv,“ říká.

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Zároveň soudí, že vysoké ceny neodrážejí pouze skutečnou situaci v dodávkách. „Nedostatek nehrozí,“ míní ředitel strategie EGU.

I Zápotočný je vůči rychlému zlevnění opatrný. Připomíná poškozenou energetickou infrastrukturu i budoucí poptávku po plynu při nahrazování uhlí. „Na to, že by se cena plynu měla rychle vracet do předkrizového období, bych nesázel,“ upozorňuje.

Účet už neovlivní jen ceník

Vedle výběru smlouvy bude stále důležitější také řízení spotřeby. Chytré měření, baterie nebo ohřev vody umožní přesouvat odběr do výhodnějších hodin. Dodavatelé tak podle hostů iDNES Lounge budou stále více obstarávat i technologie a jejich provoz.

Zákazník ovšem nemusí chtít sledovat ceny a přepínat spotřebiče. „Určitě si nemyslím, že by běžný klient chtěl trávit, byť dvacet minut denně, sledováním toho, jak mu funguje energetika,“ říká Macenauer. Budoucnost vidí ve službách, které budou fungovat bez každodenního zásahu domácnosti.

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Česká energetika 2030: Kdo zajistí dostatek energie za dostupnou cenu?“ jsou zleva: Michal Macenauer, ředitel strategie EGU, Milan Duba, výkonný ředitel MND Energie, moderátor Vladimír Vokál a Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON.

Ani automatizace však nemůže přehlížet pohodlí. Zápotočný to ilustruje vlastní myčkou, která odkládá spuštění na dobu výroby domácí fotovoltaiky. „Což je výborné, protože potom nemáme talíře,“ glosuje. Také úspory podle něj budou otázkou osobní volby: kolik komfortu chce zákazník za nižší účet vyměnit.

Jakou roli hrají zásobníky plynu a máme dostatečnou rezervu pro případ mimořádně tuhé zimy? Může být Česká republika v budoucnu energeticky soběstačná? Jak se emisní povolenky ETS2 promítnou do účtů domácností a jak se na ně připravují dodavatelé? Zajímají se zákazníci o energie více než před krizí a jak často mění dodavatele? A jak dodavatelé využívají umělou inteligenci při nákupu energií a v péči o zákazníky? I o tom hovořili hosté iDNES Lounge o energetice.

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