Čekáte na levnější energie? Nemusíte se dočkat. Radši fixujte, míní odborníci

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
Hosté pořadu
Karel Kincl
innogy
Začínal v bankovnictví, poté působil jako konzultant při reorganizačních projektech skupiny RWE v Anglii, Německu, na Slovensku a v Chorvatsku. Ve skupině innogy pracuje od roku 2011 a v různých manažerských pozicích se věnoval zákaznické péči. Od začátku roku 2026 řídí prodej energií a služeb innogy pro firemní zákazníky.
Jiří Gavor
Asociace nezávislých dodavatelů energie
Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie se specializuje na vývoj energetických trhů, ceny, daně a konkurenceschopnost paliv a energií. Pravidelně publikuje a vystupuje na mezinárodních konferencích. Podílí se na debatách o směřování státní energetické koncepce a je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při vládě ČR.
Michal Kocůrek
EGU
Projektový ředitel EGU se zaměřuje na evropské plynárenství, bezpečnost dodávek, předpovědi poptávky a mechanismy tvorby cen. Zabývá se také výrobními náklady a dostupností obnovitelných či nízkouhlíkových plynů. Vedl řadu vodíkových projektů, od využití vodíku v dopravě a jeho přimíchávání do zemního plynu po potenciál výroby a rozmístění technologií Power-to-Gas.
Na burzách energie zdražují, ve fakturách českých domácností se ale růst cen zatím naplno neprojevil. Podle hostů iDNES Lounge to není důvod spoléhat na to, že současné nabídky vydrží nebo že za několik měsíců automaticky přijdou výhodnější.
„Půl roku čekat, to asi nic nevyřeší,“ říká výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiří Gavor. Pokles cen při uklidnění konfliktu na Blízkém východě nevylučuje. Jenže kdy k němu dojde, nikdo neví. Lidem, kterým smlouva končí v závěru roku nebo začátkem roku příštího, proto doporučuje začít řešit další nabídku co nejdříve.
Podobně situaci vidí Karel Kincl z innogy. „Odkládat něco za půl roku, za tři čtvrtě roku? Nebál bych se zeptat svého dodavatele teď,“ doporučuje.
Proč účty zatím nerostou
Napětí kolem Hormuzského průlivu ovlivňuje i evropský trh. Evropa totiž při nahrazování ruského plynu zvýšila využití zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. O stejné dodávky soutěží s odběrateli z dalších částí světa.
„Cokoliv se na globálním trhu děje v rámci nabídky a poptávky, se automaticky propisuje do ceny této komodity, především na krátkodobých trzích,“ vysvětluje projektový ředitel EGU Michal Kocůrek. Pokud asijským odběratelům vypadnou dodávky, hledají náhradu také u dodavatelů zásobujících Evropu.
Do domácích ceníků se však zdražení nedostává okamžitě. Rozhoduje typ smlouvy a nákupní strategie dodavatele. „My zákazníkovi neslibujeme to, co nemáme zajištěno,“ zdůrazňuje Kincl. Podle něj má innogy dodávky pro své zákazníky zajištěné a aktuální výkyvy trhu nepřenáší bezprostředně do jejich smluv.
Po vypuknutí konfliktu přesto výrazně přibylo zákaznických dotazů. Lidé chtěli vědět, co se stane s jejich kontraktem a zda mají fixovat. Když se růst cen neprojevoval ve fakturách, zájem zase polevil.
„Z hlediska konečných účtů, které zatím platíme, jsme to vlastně nepocítili. To je malý zázrak vzhledem k tomu, co se děje v Hormuzu a na velkoobchodních trzích,“ hodnotí Gavor. Pomáhá podle něj i silná konkurence mezi českými dodavateli.
Současné ceníky nemusí vydržet
Nejrychleji pohyby burzy pocítí zákazníci se spotovými produkty. U běžných nefixovaných ceníků záleží na rozhodnutí dodavatele. Ani jeho schopnost tlumit zdražování však není neomezená.
„Otázkou bude, jak dlouho dokážou dodavatelé ten tlak absorbovat,“ upozorňuje Kincl. Očekává, že postupně budou i větší společnosti do těchto ceníků zasahovat. Naopak zákazníci, kteří si cenu zafixovali před růstem trhu, mají podle něj výhodu.
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Fixace domácnosti umožňuje lépe plánovat výdaje. „Určitě snížíte riziko, že budete v takové dynamické době něco řešit dnes a denně,“ říká Kincl. Gavor pak doporučuje spíše delší smlouvy. „Jako nejlepší volbu považuji v současné situaci dva nebo tři roky,“ uvádí. Vzdálenější burzovní kontrakty podle něj umožňují dodavatelům nabídnout výhodnější cenu.
Kocůrek ale připomíná, že rozhodnutí závisí také na ochotě zákazníka přijmout riziko. Do budoucna očekává větší nabídku LNG, která by mohla trh uklidnit. „Stejně nám chybí jistota, že k tomu skutečně dojde,“ dodává.
Co si skutečně fixujete
Pevná cena ovšem neznamená, že se po celou dobu nezmění výsledný účet. U elektřiny je potřeba rozlišovat cenu samotné komodity a další položky faktury.
„Silovou složku elektřiny garantujeme. Je garantovaná na období, které si sjednáte,“ vysvětluje Kincl. Regulovaná část účtu se může změnit. Důležité je podle něj také ověřit, od kdy fixace skutečně běží, zvlášť pokud nová smlouva navazuje na dosavadní kontrakt.
Ani hosté debaty si přitom nezvolili stejnou délku. Kincl má tříletou fixaci s postupně klesající cenou, Gavor dvouletou. Na dva roky si elektřinu zafixoval také Kocůrek.
„Konkrétně včera jsem zafixoval a měl jsem mírně lepší nabídku než před dvěma lety,“ uvedl analytik. Jeho zkušenost ukazuje, proč má smysl vyžádat si konkrétní nabídku: samotný pohyb burzy ještě neříká, jakou cenu domácnost od svého dodavatele dostane.
Mají Češi stále dražší energie než ostatní Evropané? Může být Evropa energeticky soběstačnější? Riskují Německo a Nizozemsko, když méně plní zásobníky plynu? Odkud pochází plyn pro Česko a kdo v Evropě dál nakupuje ruský LNG? I na to odpovídali hosté iDNES Lounge.