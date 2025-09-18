Slovenská vláda schválila domácnostem novou energopomoc, plošné dotace skončí

  18:00
Slovenské domácnosti čeká změna. Plošné dotace na energie, s nimiž stát začal během energetické krize, letos skončí. Od nového roku je nahradí adresní energopomoc, kterou schválila vláda Roberta Fica. Slováci nově dostanou kompenzaci buď ve formě poukázky, nebo v podobě snížených cen energií.

Slovenská vláda schválila ve středu návrh zákona o adresní energopomoci občanům. Zároveň požádala parlament, aby jej projednal ve zkráceném legislativním řízení, uvedla agentura TASR. Podle aktuálního vládního návrhu má stát pomáhat domácnostem dvěma způsoby. Buď prostřednictvím určení cen v elektroenergetice, plynárenství či tepelné energetice a podmínek jejich uplatnění, anebo přes energopoukázky. Ty budou moci použít Slováci k úhradě části účtů.

„Budeme informovat domácnosti, kterým vznikne nárok na poskytnutí energopomoci – buď dopisem nebo elektronickou poštou,“ sdělila pro slovenský tisk Denisa Saková, ministryně hospodářství.

Slováci zemní plyn ze západu nechtějí. Ceny se dál budou držet spíše vysoko

Současné plošné kompenzace skončí na Slovensku na konci tohoto roku. Stát přestane plošně dotovat ceny energií pro všechny odběratele tak, jak to dělal během energetické krize. Od začátku roku 2026 se začnou uplatňovat běžná cenová rozhodnutí regulačního úřadu, již bez krizových výjimek.

Úřad pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) bude od ledna určovat ceny podle svých standardních pravidel, tedy na základě nákladů dodavatelů a situace na trhu. Bez adresné pomoci by se účty za elektřinu, plyn či teplo automaticky zvýšily, neboť přestane fungovat mimořádný strop zavedený během krizové regulace.

Kompenzace pro většinu domácností

Podle odborníků si slovenská vláda ponechává dva nástroje, jak chce domácnostem ulevit od vysokých cen. Prvním je určení speciálních snížených cen elektřiny, plynu či tepla pro vybrané odběratele. Rozdíl proti skutečné tržní nebo regulované ceně pak dodavatelům dorovná stát ze svého rozpočtu. Druhým nástrojem jsou zmiňované energopoukázky – finanční poukázky, které bude možné využít k zaplacení části faktur.

Každá domácnost, která splní podmínky, bude o nároku na pomoc informována automaticky. Ministerstvo hospodářství jí pošle oznámení buď poštou nebo elektronicky. Lidé tak nebudou muset nikam chodit ani podávat zvláštní žádosti, úřad jim sdělí, zda mají na pomoc právo, a vysvětlí, v jaké formě ji dostanou.

Slovensko chce větší pravomoci proti cenám energií, vláda jedná o opatřeních

Na jaře letošního roku na Slovensku schválili zákon, podle něhož několik institucí a distributoři energií posílá ministerstvu hospodářství informace o domácnostech týkající se zjišťování míry jejich ohrožení energetickou chudobou. Stát tak nově zjišťuje údaje například o příjmech občanů či o dávkách, které dostávají ze sociálního systému, píše slovenský deník Pravda.

Premiér Fico už dříve zdůraznil, že kompenzace vysokých cen plynu, elektřiny a tepla by se v roce 2026 měly dotknout až 90 procent domácností. Podle předsedy vlády by v opačném případě ceny mohly stoupnout až o třetinu. V případě elektřiny podle předsedy vlády zároveň platí, že ceny její silové složky nebudou stoupat, zůstanou na úrovni 61 eur (1 483 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Ceny na stejné úrovni udržuje Memorandum se Slovenskými elektrárnami, které bylo podepsáno již v roce 2023. Dohoda mezi státem a elektrárnami znamená, že podnik se vzdává části zisku za to, že jej stát nebude mimořádně zdaňovat. Za poslední roky takto výrobce elektrické energie přišel přibližně o 800 milionů eur (19,45 miliardy Kč).

Nejčtenější

