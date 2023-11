Ceny energií ohrozí konkurenceschopnost průmyslu, obávají se asociace

Negativní dopady přinese i konsolidační balíček. Vláda v něm navrhuje zrušení osvobození některých paliv od takzvané energetické daně, například elektřiny a plynu využívaných ve výrobě.

Regulovaná složka elektřiny pro velké odběratele by podle návrhu ERÚ měla vzrůst na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. „Jde tedy o velice výrazný zásah do hospodaření velkých podniků, u kterých nebude často jiná možnost než toto zdražení přenést ve finální fázi na konečného zákazníka,“ upozorňuje Lukáš Kaňok, ředitel sekce energie společnosti Kalkulátor.cz.

Ohledně rozhodnutí ERÚ bude jasno až 30. listopadu, kdy úřad představí konečnou verzi nárůstu regulovaných složek cen elektřiny a plynu.

U domácností se budou distribuční poplatky také zdražovat, podle distribuční sazby o 20 až 150 procent. Dopady na zdražení by však neměly být pro jednotlivce natolik dramatické. Navíc jejich přechod k jinému dodavateli nabízejícímu výhodnější podmínky je jednodušší než v případě velkých podniků.

Podkopnutí v nesprávný čas

„Rozhodnutí bude mít negativní dopad pro velké energeticky náročné firmy,“ uvádí Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie. „Násobný růst nákladů na regulované složky ceny elektřiny bude jiný pro každý podnik v závislosti na konkrétní situaci. Nicméně ty největší zaplatí ročně o půl miliardy korun více. Navíc v době, kdy ekonomika stagnuje. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR bude průměrný nárůst konečné ceny elektřiny pro firmy 26 procent,“ tvrdí Urban.

Ani Svaz podnikatelů ve stavebnictví nesouhlasí s navrhovaným navýšením regulovaných složek cen energií. Navíc kritizuje zrušení osvobození od energetické daně, k němuž má dojít v rámci konsolidačního balíčku. Tyto kroky považuje pro český průmysl napříč odvětvími za likvidační. Podle svazu se navýšení cen energií ve stavebnictví negativně promítne do cen materiálů, což neovlivní pouze konkurenceschopnost českého stavebnictví, ale také dostupnost bydlení.

„Považujeme to za nekonkurenceschopné podmínky, ve kterých by velcí spotřebitelé měli čtvrtou nejdražší elektřinu v Evropě. Vnímáme to jako absolutní podkopnutí tuzemské ekonomiky, která navíc stále vyhlíží svůj restart,“ podotýká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Cituje přitom data evropského statistického úřadu Eurostat, podle nichž patří ceny energií pro velké odběratele v Česku k nejvyšším v Evropě.

Stejného názoru jsou podniky sdružené v Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR, který upozorňuje, že mineralogické procesy včetně výroby skla, keramiky a porcelánu byly a nadále mohou být na národní úrovni vyjmuty ze zdanění, jak připouští revize evropské směrnice Energy Taxation Directive.

„Jediná Česká republika se rozhodla v rámci konsolidačních opatření tuto daň znovu vybírat, přestože ve všech okolních státech to tak není. Tím Česko uvaluje dodatečné náklady na vlastní sklářský a keramický průmysl, který je již tak těžce zasažen ochlazením ekonomiky. Snižuje tím jeho konkurenceschopnost vůči okolním zemím,“ uvádí asociace. Podle sklářů navíc vláda učinila toto rozhodnutí v rozporu s dlouhodobou pozicí v rámci Evropské unie.

V Německu a Francii vlády pomáhají

Výrobci skla a keramiky chápou a podporují snahy vlády o zlepšení a vyrovnání státního rozpočtu. I oni ale žádají pochopení od druhé strany.„Zrušení osvobození od energetické daně a nárůst nákladů regulovaných složek vzdaluje české firmy od evropského trhu a z rozhodnutí vlády je znevýhodňuje jak v domácí, tak i v evropské soutěži, kam exportují až 70 procent svých výrobků,“ argumentuje Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Sdružuje přitom podniky, jejichž výrobky se využívají ve stavebnictví, potravinářském, chemickém, automobilovém průmyslu a které jsou ekologické, recyklovatelné a dlouhodobě udržitelné. Podstatná část těchto firem navrch podniká v regionech s vysokým stupněm nezaměstnanosti.

Zástupce ocelářů Urban upozorňuje, že zdražení regulované složky energií je třeba vnímat v souvislostech. „Vláda navíc ruší výjimku pro zdanění fosilních paliv v metalurgických a mineralogických procesech, skrze ERÚ plánuje výrazně zdražit poplatky za přepravu plynu v důsledku akvizice společnosti Net4Gas, aniž by to jakkoliv zdůvodnila. Vláda zvyšuje sazbu daně z příjmů právnických osob a v návrhu státního rozpočtu nealokovala ani korunu na kompenzace nepřímých nákladů Evropského systému obchodování s emisemi za rok 2023,“ dodává.

Zdůrazňuje, že například Německo hradí poplatek za obnovitelné zdroje energie kompletně ze státního rozpočtu. Francie pro změnu oznámila, že bude dodávat produkci jaderných elektráren za 70 eur/MWh. V USA jsou zemní plyn i elektřina násobně levnější než v Evropě.

Evropská komise mimo jiné tento týden pod tlakem Německa prodloužila možnost státní podpory pod dočasným krizovým rámcem do poloviny příštího roku. „Jednou z podmínek ekonomické prosperity státu je i zdravé stavebnictví, kterému stát nešlape na krk. Prozíravější členské státy EU vědí, že v dnešní situaci je podpora průmyslu klíčová,“ konstatuje Roman Blažíček, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ze společnosti Lasselsberger.

Firmy přemýšlejí, jak sníží náklady na energie

Podle Lukáše Kaňoka z Kalkulátor.cz je v nynější situaci složité odpovědět na otázku, zda se firmám vyplatí fixovat ceny energií. „Tolik faktorů může ovlivnit ceny na burze, a tedy i to, za kolik se budou příští rok uzavírat kontrakty, že nikdo nemůže predikovat, jestli se nyní vyplatí podepsat cenu na dva roky, anebo jen na jeden,“ myslí si.

„Pokud bude nabídnutá cena na dva roky odpovídat tomu, co pro podnikání potřebuji, asi bych ji zvolil. A pak budu mít dva roky jistotu. Pokud ne, pak bych vybral variantu na jeden rok a doufal, že příští rok budu mít možnost podepsat smlouvu výhodnější,“ doporučuje.

Kromě pečlivého výběru energetického dodavatele by se podle Kaňoka měly firmy pokusit o snížení spotřeby všude tam, kde jim to dává ekonomicky smysl. „Třeba fotovoltaika na střeše podniku může vyrábět elektřinu, kterou podnik s nonstop provozem ze 100 procent spotřebuje. A nemusí tak řešit baterie anebo výkupy přebytků. Pak je návratnost takového řešení opravdu rychlá a fotovoltaika přitom vydrží déle než dvacet let. Ale zdražení, které naše podniky pravděpodobně čeká, fotovoltaická elektrárna na střeše bohužel nevyřeší,“ uzavírá Kaňok.