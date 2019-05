Cenová mapa bytů: na Ústecku jde pod dva miliony, růst se výrazně zpomalil

Z trhu totiž téměř zmizeli investoři a lidé, kteří si chtějí koupit nemovitost za účelem bydlení, narážejí na tvrdou realitu. Vysoká cena v kombinaci s podmínkami hypoték je vylučuje z trhu.



Nejdražší byty se jako obvykle prodávají v Praze, kde za běžný 65metrový byt v novostavbě zaplatili lidé v posledním čtvrtletí loňského roku v průměru 6,5 milionu korun. Obdobný byt v cihlové zástavbě stál o milion korun méně a v paneláku dokonce o dva.

Naopak nejlevnější byty nakupovali lidé z Ústeckého kraje. Stejný byt v paneláku je vyšel šestkrát levněji než Pražany. V průměru za něj zaplatili 725 530 korun. Vyplývá to ze statistik portálu Cenovamapa.org, který analyzuje reálné prodejní ceny.

K celkově největšímu zdražení došlo od roku 2014 u cihlových bytů v Královéhradeckém kraji. Za čtyři roky se cena za průměrný byt téměř zdvojnásobila a místo jednoho milionu korun tamní lidé zaplatili více než dva. Podle Petra Malého z Re/Max Future je jednou z příčin obrovský pokles cen během krize, kdy se neprodávaly takřka žádné byty.

Během ekonomického boomu pak ceny raketově vzrostly, především kvůli obrovské expanzi automobilového průmyslu ve Škodě Auto. „Práci, a tudíž i bydlení zde hledají nejen lidé z celé republiky, ale i z ciziny,“ uvedl Malý.



Nejméně rostly ceny v Karlovarském kraji

Podle oblastního manažera pro Karlovarský kraj M&M Reality Martina Bajgara ovlivňují statistiky jen těžko prodejné nemovitosti, které byly stavěny pro potřeby ruských investorů. „Odliv ruských investorů pozorujeme už několik let, předchozí silný nákup z jejich strany ale bohužel navýšil ceny bytů ve zmíněných městech tak, že už v minulosti neodpovídaly ekonomické síle obyvatel,“ vysvětlil Bajgar.

To, co můžeme vidět v posledních letech na detailních datech, která zpracováváme na portálu Cenovamapa.org, je opět velká závislost realitního trhu na jakýchkoli regulatorních zásazích a změnách pravidel ze strany státu,“ říká provozovatel portálu Milan Roček.



Extrémní poptávku po bytech podle Martina Ročka z portálu Cenovamapa.org před třemi lety nastartovaly tři velké regulace a změny na realitním a hypotečním trhu. Jen v loňském roce vzrostly podle statistik portálu ceny přibližně o sedm procent.

Data z Evropského statistického úřadu ale naznačují, že Česko už není zemí s nejvyšším cenovým růstem nemovitostí. Průměrný cenový růst v EU byl v roce 2018 ve výši 4,2 procenta. Výrazně ho překonali ve Slovinsku (18,2 procenta) a v Lotyšsku (11,8 procenta).

I podle slov českých odborníků tuzemské cenové šílenství nebude tak dramatické. Ceny bytů letos určitě neporostou závratnou rychlostí jako v letech předchozích. Naopak ve více než polovině krajů se očekává mírné zlevňování.

„V prvním pololetí roku 2019 se očekává celorepublikový růst ve výši 1,5 procenta. Ten je a bude do značné míry ovlivněn růstem v Praze a Brně, kde se neočekává pokles, alespoň do doby, dokud se do nabídky nedostanou rozsáhlé bytové projekty pro střední segment,“ sdělil Jaroslav Křůpala z Re/Max Delux.

Kvůli vysokým cenám bude stále těžší najít kupce nemovitosti. Zatímco v roce 2014 stačilo podle ředitele Reality.iDNES.cz Petra Makovského na prodej jedné nemovitosti v průměru 49 poptávek, dnes je to 85. Lidé o koupi vlastního bydlení pomalu ztrácejí zájem, protože na ně nedosáhnou. Týká se to hlavně nových bytů.

Poptávková horečka se zastavila

„Myslím si, že doba, kdy developer takříkajíc kopl do země a měl prodanou polovinu projektu, je pro tuto chvíli pryč a jen tak se nevrátí,“ soudí Makovský. Kromě koncových spotřebitelů totiž o byty přestali mít kvůli nejasné budoucnosti zájem také investoři. „Poptávková horečka se již zastavila. Nyní můžeme očekávat určité zvolnění počtu prodejů ve všech oblastech – jak u starších bytů nebo rodinných domů, tak u nových bytů. Pokles cen ale příliš očekávat nemůžeme,“ tvrdí Roček.

Zlevňovat podle něj mohou pouze paneláky a nerekonstruované byty v cihlových domech v nepříliš žádaných lokalitách. „I zde bude hrát roli poměr mezi nabídkou a poptávkou. Nižší poptávka ale nemusí nutně znamenat, že ti, kdo budou chtít prodat, musí hned zlevňovat,“ dodává Roček.

U novostaveb podle manažera společnosti Deloitte Petra Hány nemůžeme v dohledné době čekat pokles cen, protože v posledním roce rostly ceny stavebních prací a developeři nejsou schopni dojednat ceny za výstavbu na stejné úrovni jako před dvěma třemi lety.