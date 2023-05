Letos se do března prodalo nejméně bytů za sedm let, zrychlil pokles cen

V prvním kvartále letošního roku se v Česku prodalo nejméně bytů za posledních sedm let. Jejich cena poklesla mezičtvrtletně o 2,5 procenta, trend tak nabral na rychlosti. Vyplývá to z HB Indexu Hypoteční banky, jež patří do skupiny ČSOB.