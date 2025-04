Během letošní zimy se v hlavním městě prodalo nejvíc bytů za posledních 15 let. Celkem se prodalo 2 500 bytů, průměr je přitom kolem 1 400 prodaných bytů za čtvrtletí. „Prodeje nových bytů se meziročně zvedly o 60 procent. Pouze jedno jarní čtvrtletí tento rekord přesáhlo. V Praze se prodalo za zimu přes 2 500 bytů, což je velmi nečekané a velmi pozitivní. Zima přitom bývá z hlediska prodejů nejpomalejším obdobím,“ uvedl předseda představenstva společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Nejvíce prodaných bytů bylo v Praze 9. Tato městská část má totiž kratší povolovací procesy, takže i větší nabídku. Nejvíce se prodávají menší byty, tedy 1kk nebo 2kk. „Ceny totiž rostou obrovským způsobem. Malé byty jsou i nejlépe pronajmutelné, přibývá jedno nebo dvoučlenných domácnosti. Nejprodávanější je jednoznačně 2kk, které tvoří 40 procent prodejů,“ shrnul Kunovský.

Kupujte teď

Poptávka po bytech roste navzdory stále drahým hypotékám. „Všichni jsme čekali, že pokles úroků u hypotečních úvěrů bude větší, loni byla průměrná úroková sazba u hypotéky 5,2 procenta, teď je to 4,7 procenta. Pokles základní úrokové sazby České národní banky je ale mnohem větší,“ dodal Kunovský.

Lidé podle něj vědí, že ceny bytů už nižší nebudou, proto nakupují teď. „Kdo chce investovat, pořídit byt, tak lepší možnost nebude,“ dodal Kunovský. Dále vysvětlil, že nyní ubývá nabídky, protože povolování stavebních procesů se stále nedaří zrychlit. Kromě toho přibývá investorů do nájemního bydlení. Část nové výstavby tak odsají nájmy.

„Růst cen nových bytů se zrychluje. S tím roste i nájemné, meziročně o sedm procent. Růst cen bytů je rekordní, nečekaný, nad rámec našeho očekávání i očekávání České národní banky a ekonomů. Kdo čeká na pokles sazeb, dočká se výraznějšího nárůstu cen bytů, efekt levnějších hypoték se tedy poté neguje,“ vysvětlil dále Kunovský.

Upozornil dále na to, že kvůli situaci ve Spojených státech a nestabilitě tamních finančních trhů budou investoři stále více své peníze přesouvat do bezpečné cihly.

Za drahé byty může stavební zákon

Nabídková cena nových bytů v Praze činila v prvním čtvrtletí letošního roku 167 947 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně cena vzrostla o 2,9 procenta, meziročně o deset. Prodejní cena pak činila 159 778 korun za metr čtvereční. Meziročně je to 12,5 procenta. Nově zahajované byty v Praze stojí 175 956 korun za metr čtvereční. Meziročně jsou dražší skoro dvacet procent.

„Nejvíce je bytů 2kk, následují byty 3kk,“ uvedl generální ředitel společnosti Skanska Petr Michálek. „Všechny velikostí bytů lidé kupují za hotové i hypotéky, je to tak půl napůl. Poskytují se velmi vysoké hypotéky, nabídka tedy velmi rychle ubývá. Pokud se nezlepší stavební zákon a nebude důraz na územní plánování, vyhlídky pro budoucí klienty nejsou příznivé,“ vysvětlil.

„Kolem roku 2050 by Praha měla mít dva miliony obyvatel. Pokud to tak má být, musí růst počet dostupných bytů. Lidé do Prahy půjdou, je to celosvětový trend, lidé se přesouvají z menších měst do větších. Praha lidi táhne, protože tu je lepší práce, zdravotnictví, školství i kultura,“ uvedl Michálek.

„V Praze mohou vzniknout byty, které nárůst obyvatel pojmou, ale musí k tomu všichni přiložit ruku k dílu,“ dodal Michálek. Podle něj počet problémů spojených s dostupností bydlení přibývá. Zmínil i problém s nedostatkem absolventů ve stavebních oborech.

Na otázku, kolik bytů by byli developeři schopni postavit, kdyby neměli žádné byrokratické a další překážky, přesně neodpověděli. Podle nich záleží například na lokalitě, kde by se stavělo a podobně. Aby se poptávka po bytech v Praze nasytila, bylo by podle odhadů třeba na trh dodat asi 150 tisíc bytů.

„Není nutné dát na trh obrovské množství bytů. Velké výkyvy jsou pro trh špatné. Je potřeba mít konzistentní linku výstavby. Dlouhodobě se mluví o deseti tisíc bytů ročně, to pokud by se dařilo plnit, tak by to trhu pomohlo. Nepřetížilo by to stavební kapacity a podobně,“ uvedl Michálek. Možnost postavit deset tisíc bytů ročně by bylo podle něj pro Prahu ideální.