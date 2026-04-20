Paliva v úterý opět zlevní, strop na naftu klesne na 40,86 Kč

  14:49
Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se proti pondělku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji. Ceny na úterý vycházejí ještě z pátečního poklesu na burze, následný růst cen by se měl projevit v cenách na středu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.

Analytici už o víkendu avizovali, že při pondělním stanovování cen na úterý bude stát vycházet ještě z údajů při pátečním uzavírání burzy. V pátek přitom ceny ropy i velkoobchodní ceny pohonných hmot klesaly v reakci na zprávy, že Írán otevře Hormuzský průliv. Během víkendu však Írán průliv opět uzavřel, ceny paliv tak dnes opět výrazně rostou. To se podle analytiků projeví při stanovení cen na středu.

Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.

Paliva v úterý opět zlevní, strop na naftu klesne na 40,86 Kč

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se proti pondělku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji. Ceny...

20. dubna 2026  14:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

