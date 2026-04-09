Ceny paliv klesají. Strop na naftu spadl o více než čtyři koruny

Autor: ,
  13:11
Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena nafty se sníží o více než čtyři koruny na 45,20.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (7.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici Shell v Praze. (8.dubna 2026)
53 fotografií
Vývoj konečných stropových cen vyhlašovaných ministerstvem financí (v Kč/l)
DatumBenzinNafta
pro 8.4.43,1549,59
pro 9.4.43,0549,40
pro 10.4.41,7745,20

Ceny benzinu a nafty se podle analytiků v příštích dnech zklidní, výraznější zlevňování ovšem i přes současný pokles cen ropy zatím očekávat nelze. Návrat do normálu podle nich potrvá měsíce, záviset také bude na dalším vývoji situace na Blízkém východě.

Analytik XTB Jiří Tyleček připomněl, že ropný trh nyní začal rychle umazávat část válečné rizikové přirážky, která ceny ropy předtím hnala vzhůru. „To je důležitý signál i pro české řidiče, protože pokud se uklidnění na Blízkém východě udrží, prostor pro další výrazné zdražování pohonných hmot se citelně zmenšuje,“ řekl.

Zároveň ale podle něj není zatím důvod mluvit o návratu k normálu. „Příměří je stále jen dočasné a jakýkoli nový výpadek dodávek nebo obnovení napětí může ropu během krátké doby znovu poslat výš,“ upozornil.

Zlevněte, vyzývá Babiš výrobce paliv. Firmy Orlen a MOL nepochopitelně zdražily, říká

Podle analytika Purple Trading Petra Lajska bude pro zlevnění paliv nejprve nutné skutečné otevření Hormuzského průlivu. „Návrat ropné produkce i exportu zemí Blízkého východu na úroveň před válkou může trvat několik měsíců vzhledem ke značným škodám na infrastruktuře. A podobně dlouho může trvat i návrat cen pohonných hmot na normální hodnoty,“ řekl. Dřívější pokles cen přesto nevyloučil, podle něj může výraznější zlevnění nastat i za pár týdnů.

Rovněž šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton předpokládá, že fyzický trh s palivy se neuklidní tak rychle jako situace na burze. „Narušení dodavatelských řetězců se může do cen promítat ještě několik měsíců,“ řekl Ton. Záviset podle něj bude také na dalším vývoji situace na Blízkém východě, která je poměrně nepřehledná.

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

„Pokud by mírová jednání vedla k trvalejší dohodě a průliv se skutečně plně otevřel, mohly by ceny nafty během několika týdnů začít výrazněji klesat. Strukturální problémy evropského trhu ale přetrvávají,“ podotkl Ton. V příštích dnech očekává přiblížení cen benzinu k cenám nafty, ta ale bude i nadále dražší.

Ceny paliv pod stropem

Česko podle Tylečka i přes růst cen zůstává v evropském srovnání mezi levnějšími trhy. V posledních týdnech se ovšem země výrazně posunula směrem k cenovému průměru EU. Nafta je tak v současnosti v tuzemsku desátá nejlevnější v rámci EU.

„Nejnižší ceny tohoto paliva mají momentálně řidiči na Maltě, v Maďarsku a v Bulharsku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Dánsku,“ popsal Tyleček. Rovněž u benzinu je Česko desáté nejlevnější. Nejnižší ceny jsou na Maltě, v Polsku a Bulharsku. „Na Slovensku, v Maďarsku i Polsku jsou ceny pohonných hmot, jak benzinu tak nafty, levnější než v Česku,“ dodal Tyleček.

Současné průměrné ceny paliv jsou i přes zdražení z posledního týdne pod cenovým stropem, který od středy stanovuje pro pumpy jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Češi splachují, co nemají. Jak se hledají hříšníci? Detektivní práce ve stokách, líčí vodárny

Premium
Kanalizační stoka

Navzdory snaze o osvětu Češi stále odhazují či vypouštějí do kanalizace věci, které tam nepatří. Kromě například vlhčených ubrousků či tuků a olejů po vaření se zástupci vodárenských a kanalizačních...

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Ceny paliv klesají. Strop na naftu spadl o více než čtyři koruny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026  13:11

Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru. Náhodná reklama na Nutellu výrobci pomohla

Nutella na palubě vesmírné mise se stala ústředním tématem diskuse a získala...

Když v pondělí měsíční mise Artemis II překonala rekord Apolla 13 v vzdálenosti dosažené od Země, který činil 400 000 kilometrů, byl to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro marketingový tým...

9. dubna 2026  12:14

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

První vlak z nádraží vyprovodil zakladatel společnosti RegioJet Radek Jančura....

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán chce v rámci svých návrhů na ukončení války s Izraelem a Spojenými státy zavést poplatky za plavbu lodí Hormuzským průlivem poté, co týdny blokoval většinu dopravy přes tuto klíčovou...

9. dubna 2026  9:36

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Průměrná sazba hypoték kvůli konfliktu na Blízkém východě stoupla

ilustrační snímek

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna v reakci na dopady konfliktu na Blízkém východě výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

Premium
ilustrační snímek

Od srpna začne účinkovat evropské nařízení ohledně obalového materiálu, tzv. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ačkoliv přináší řadu dobrých myšlenek, například na zmenšování volného...

9. dubna 2026

Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Vznikající most je jedinou spojnicí na hlavním tahu I/55 z Břeclavi do Rakouska...

Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a...

9. dubna 2026

Nedostatek leteckého paliva potrvá i měsíce po válce, varuje asociace dopravců

Šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh během...

Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA varuje, že s nedostatkem leteckého paliva budou aerolinky po celém světě bojovat ještě několik měsíců po skončení války na Blízkém východě. Důvodem jsou...

8. dubna 2026

Vytápění dřevem jako alternativa k dražšímu plynu. Jarní slevy však nečekejte

Brikety hoří jasným plamenem a voní jako dřevo.

Zatímco vývoj cen plynu na burze v Evropě v posledních týdnech významně ovlivňovala válka na Blízkém východě, české dřevo, pelety a brikety podobné turbulence nezažívaly. Odborníci však upozorňují,...

8. dubna 2026

Válku na Blízkém východě pociťuje většina českých firem, zjistil průzkum

Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...

Důsledky konfliktu v Perském zálivu pociťuje 86 procent českých firem. Čelí zejména dražším energiím, surovinám i dopravě a rostoucí nejistotě, která se promítá i do odkládání investic. Za...

8. dubna 2026  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.