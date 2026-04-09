|Datum
|Benzin
|Nafta
|pro 8.4.
|43,15
|49,59
|pro 9.4.
|43,05
|49,40
|pro 10.4.
|41,77
|45,20
Ceny benzinu a nafty se podle analytiků v příštích dnech zklidní, výraznější zlevňování ovšem i přes současný pokles cen ropy zatím očekávat nelze. Návrat do normálu podle nich potrvá měsíce, záviset také bude na dalším vývoji situace na Blízkém východě.
Analytik XTB Jiří Tyleček připomněl, že ropný trh nyní začal rychle umazávat část válečné rizikové přirážky, která ceny ropy předtím hnala vzhůru. „To je důležitý signál i pro české řidiče, protože pokud se uklidnění na Blízkém východě udrží, prostor pro další výrazné zdražování pohonných hmot se citelně zmenšuje,“ řekl.
Zároveň ale podle něj není zatím důvod mluvit o návratu k normálu. „Příměří je stále jen dočasné a jakýkoli nový výpadek dodávek nebo obnovení napětí může ropu během krátké doby znovu poslat výš,“ upozornil.
Podle analytika Purple Trading Petra Lajska bude pro zlevnění paliv nejprve nutné skutečné otevření Hormuzského průlivu. „Návrat ropné produkce i exportu zemí Blízkého východu na úroveň před válkou může trvat několik měsíců vzhledem ke značným škodám na infrastruktuře. A podobně dlouho může trvat i návrat cen pohonných hmot na normální hodnoty,“ řekl. Dřívější pokles cen přesto nevyloučil, podle něj může výraznější zlevnění nastat i za pár týdnů.
Rovněž šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton předpokládá, že fyzický trh s palivy se neuklidní tak rychle jako situace na burze. „Narušení dodavatelských řetězců se může do cen promítat ještě několik měsíců,“ řekl Ton. Záviset podle něj bude také na dalším vývoji situace na Blízkém východě, která je poměrně nepřehledná.
„Pokud by mírová jednání vedla k trvalejší dohodě a průliv se skutečně plně otevřel, mohly by ceny nafty během několika týdnů začít výrazněji klesat. Strukturální problémy evropského trhu ale přetrvávají,“ podotkl Ton. V příštích dnech očekává přiblížení cen benzinu k cenám nafty, ta ale bude i nadále dražší.
Ceny paliv pod stropem
Česko podle Tylečka i přes růst cen zůstává v evropském srovnání mezi levnějšími trhy. V posledních týdnech se ovšem země výrazně posunula směrem k cenovému průměru EU. Nafta je tak v současnosti v tuzemsku desátá nejlevnější v rámci EU.
„Nejnižší ceny tohoto paliva mají momentálně řidiči na Maltě, v Maďarsku a v Bulharsku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Dánsku,“ popsal Tyleček. Rovněž u benzinu je Česko desáté nejlevnější. Nejnižší ceny jsou na Maltě, v Polsku a Bulharsku. „Na Slovensku, v Maďarsku i Polsku jsou ceny pohonných hmot, jak benzinu tak nafty, levnější než v Česku,“ dodal Tyleček.
Současné průměrné ceny paliv jsou i přes zdražení z posledního týdne pod cenovým stropem, který od středy stanovuje pro pumpy jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí.