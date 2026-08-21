Evropa si podle Jiřího Matouška z Centropol Energy sama zdražuje energii, sama si zvyšuje výrobní náklady a sama si oslabuje konkurenceschopnost, zatímco její hlavní globální konkurenti si ponechávají širší prostor pro flexibilnější energetickou politiku. „Evropa nemá propojené klimatické cíle s cíli ekonomickými a to je ta zásadní chyba,“ říká.
Jaká je aktuální situace týkající se cen energií pro zákazníky?
Dobrou zprávou je, že ceny v cenících dodavatelů jsou od začátku konfliktů na Blízkém východě v zásadě stabilní. To, že se upravují, se týká primárně spotřebitelů, kteří mění dodavatele. Ale standardní ceny se nijak výrazně nemění, anebo dokonce pro jednotlivé spotřebitele stále klesají. A to navzdory tomu, že konflikt na Blízkém východě zvýšil velkoobchodní ceny dramaticky. Ty dále rostou, k čemuž se přidávají další aspekty.
Paradoxně z Blízkého východu pochází zemního plynu jen velmi málo, pod 10 procent evropské spotřeby.