Centrální registr psů bude od ledna jen v pilotní verzi, přiznalo ministerstvo

Ministerstvo nyní počítá s tím, že novelu po volbách předloží další vládě, teprve pak by začal fungovat plnohodnotný registr. To by mohlo být od roku 2023. Fungování registru psů přikázala předchozí změna veterinárního zákona od příštího roku, stát měl několik let na jeho připravení.



„Dokončení legislativního procesu novely veterinárního zákona do sněmovních voleb se jeví jako nepravděpodobné. Návrh novely veterinárního zákona bude urychleně předložen nové vládě k odsouhlasení a následně opětovně postoupen Poslanecké sněmovně k projednání,“ řekl v pátek mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Zatím platí letos v lednu schválený zákon, podle kterého měl vzniknout centrální registr od 1. ledna 2022, na konci roku 2019 ho podepsal prezident Miloš Zeman. Loni ministerstvo přišlo s novelou, která fungování více specifikuje, podle ní měla registr provozovat komora. Novela ale ještě nebyla schválená Parlamentem.

Zatím jen pilotní verze

Úřad tak nyní chce spolu s komorou spustit pilotní verzi registru, ve které by měly fungovat základní funkcionality pro zaevidování čipu zvířete. Novelu zákona chce resort předložit po volbách znovu. „Současný odhad schválení potřebné novely zákona, která zajistí transformaci Centrální evidence psů, je vzhledem legislativnímu procesu 1. 1. 2023,“ dodal mluvčí.



Neschválená novela předpokládala, že registr bude neveřejnou evidencí, cenu za evidenci si budou účtovat soukromí veterináři. Záznamy o psech se měly z registru vyřazovat po 20 letech. Do systému měli mít přístup soukromí veterináři, státní veterináři a policie, která jej bude používat například při nalezení zaběhnutého zvířete.

Veterinární komora nyní provozuje evidenci psích pasů. „Centrální evidence psů bude vedena v již existující evidenci psů podle čipů, která obsahuje cca 300 000 položek, tzn. v této evidenci bude kontinuálně pokračováno a bude postupně doplňována až do dosažení 100 procent počtu psů,“ uváděla ministerská zpráva k novele. Stát předpokládal, že většina psů bude zapsána do roku od nabytí účinnosti novely, přechodné období na to dává tři roky.

Od loňského roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři ale kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Zatím existují jen dílčí databáze, lidé ale nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

