KOMENTÁŘ: Na obranu státu a centrální banky. I díky nim ekonomika funguje

Začátkem října se na iDNES.cz objevil komentář předního českého manažera Martina Vohánky nadepsaný „Stát je fiktivní koncept. Hodnotu vytváří podniky a živí všechny“. Autor v něm správně zmiňuje potřebu prohloubení kapitálových trhů, lepší dopravní infrastruktury, kvalitnějšího výzkumu a uplatňování jeho výsledků v praxi. Správné je jistě i jeho volání po vzájemném respektu, solidaritě a velkorysosti, po výchově a úctě k podnikavosti a k angažovanosti ve veřejném životě.

Je skvělé, že do veřejné debaty o tom, co by se v Česku mohlo a mělo zlepšit, vstupuje i člověk, který se primárně zabývá budováním konkrétního byznysu (a je v tom dlouhodobě úspěšný). Uprostřed jeho jistě dobře míněného textu se ovšem bohužel objevila pasáž, která se zdá čtenářům podsouvat velmi důležitý a velmi nebezpečný omyl.

Martin Vohánka totiž píše: „jediné, co vytváří hodnotu, kterou následně můžeme spotřebovat, není stát, ale týmy, kterým říkáme podniky. (...) Žádný stát a jeho dluhopisy, žádná centrální banka a tištění peněz. Jen lidé, jejich intelekt, zvídavost, odvaha vstupovat do neznáma, připravenost pomáhat druhým a vytrvalost měnit nápady v konkrétní produkty.“

V čem zde nastává mýlka? Mylné je tvrzení, že stát a centrální banka v moderní ekonomice užitečnou hodnotu (na rozdíl od lidí a firem) nevytvářejí.

Pokud stát – v úzkém (a nejčastěji haněném) smyslu úřadů a úředníků – funguje správně, pak nám všem, tedy domácnostem i firmám a různým dalším privátním institucím, zjednodušuje život, a tím posiluje ekonomickou prosperitu. Například skrze přípravu zákonů a dalších norem stát zajišťuje (namísto aby to pracně prosazoval každý z nás), že našim představám odpovídají pravidla, podle kterých funguje ekonomika a celá společnost.

Skrze povolování a následnou kontrolu různých aktivit stát ověřuje (namísto aby to pracně dělal každý z nás), že všichni ostatní ona dohodnutá pravidla dodržují. Skrze výběr daní a následné přerozdělování vybraných prostředků stát zajišťuje (namísto aby se o to pracně staral každý z nás), že mají z čeho žít vojáci, hasiči, lékaři, učitelé.

Mnozí z nás klíčovou roli státu chápou, ale rádi by viděli, že stát hospodaří bez dluhů, tedy bez vydávání Martinem Vohánkou zmíněných dluhopisů. Jenomže dokonce i státní dluhopisy mají v moderní ekonomice velmi užitečnou roli. Obvykle jde totiž na finančním trhu v rámci dané země o jeden z nejlikvidnějších a zároveň nejméně rizikových finančních instrumentů, a proto obvykle právě státní dluhopisy – přesněji řečeno tržně stanovené výnosy z nich – slouží jako pomyslný základ, o nějž se opírají úvahy lidí na finančním trhu o přiměřených výnosech ze všech ostatních, méně likvidních a méně bezrizikových nástrojů.

Stejně tak i centrální banka, v našem případě Česká národní banka, je-li řízena správně, přináší ekonomice neocenitelnou hodnotu. Skrze nastavování výše úrokových sazeb zajišťuje, že agregátní poptávka se příliš nevzdaluje od agregátní nabídky, a tedy že ceny nedělají matoucí skoky.

Skrze dohled centrální banka minimalizuje riziko otřesů ve finančním sektoru. Skrze péči o peněžní oběh – včetně vhodného tempa tisku peněz, o kterém je také zmínka ve výše uvedeném citátu – zajišťuje hladký průběh transakcí v celé ekonomice a důvěru ve stabilitu české měny. Bez těchto nenápadných „služeb“ by schopnost lidí a firem produkovat své hodnoty byla mnohem menší.

Martin Vohánka uvádí s respektem konkrétní příklady takových hodnot: truhlářem vyrobený stůl, programátorem sestavený software, vědcem vynalezený lék. Oproti tomu jsou hodnoty vytvářené dobře řízeným státem a dobře řízenou centrální bankou samozřejmě hůř hmatatelné.

Jejich pomíjení tak připomíná pohled dělníka, který si stěžuje, že zatímco on v hale v potu tváře vyrobí každý den dejme tomu tunu železných trubek, šéf celé firmy nic neprodukuje: jen sedí v kanceláři, čte noviny, ťuká cosi do počítače, a nanejvýš telefonuje. Ve skutečnosti je ale výsledná tržní hodnota oné trubky výslednicí práce dělníka i manažera.

Výše uvedené přínosy státu a centrální banky pro ekonomiku ovšem závisejí na tom, jak dobře obě instituce své poslání v praxi plní. V jejich skutečném fungování může existovat a existuje spousta slabin a nedokonalostí (což ovšem platí i pro firmy). Tyto vady je třeba odhalovat a tepat. To ale vůbec neznamená, že jde o sféru, která ze své podstaty nepřináší ekonomice žádnou hodnotu.

Předpokládám, že Martin Vohánka nezastupitelnou roli státních úřadů a centrální banky v moderní ekonomice chápe a že v citované pasáži jeho komentáře jde spíš jen o trochu matoucí formulaci. Té se nicméně může chopit nemalá skupina lidí vnímajících stát opravdu jako neužitečného parazita, který jen vysává soukromou sféru a překáží jí v tvorbě hodnot (centrální banka je předmětem podobných odsudků přece jen méně často).

Tyto úvahy udržují v české společnosti pocit zděděný z dob před rokem 1989, možná dokonce před rokem 1918: totiž že veřejné instituce byly, jsou a vždycky budou našimi nepřáteli. Odtud pak plyne závěr, že je přijatelné a z osobního hlediska často přínosné nerespektovat těmito institucemi prosazovaná pravidla a namísto nich si nenápadně nastavit vlastní, privátní pravidla. (Snad nejvíc je to vidět u ochoty platit daně.) Výsledkem je pak šíření negativní, nihilistické a nekooperativní nálady, která brzdí mimo jiné i růst ekonomiky.

Proto je dobré se úvahám o bezcennosti státu a centrální banky hlasitě bránit a v textech na téma dalšího směřování české ekonomiky a společnosti brát oba tyto hráče naopak jako vítané (byť chybující) spolutvůrce hodnot, které ekonomika produkuje. Berme je jako nezastupitelnou součást celku, jehož fungování chceme zlepšit.