Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než čtyřicet milionů korun

  18:00
Jubilejní desátá aukce cenného dříví, kterou uspořádala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, přinesla rekordní výsledky. Celková hodnota prodaného dříví přesáhla 40 milionů korun. Nejvyšší v historii dražby byly i nabídnuté maximální částky za výřezy dubu, modřínu a jasanu. Rekordní byla také průměrná cena u dubu a modřínu.
V nabídce bylo přes 2 189 metrů krychlových dříví, prodalo se z 99 procent nabízeného objemu. Nejvyšší částka, kterou zaplatil úspěšný zájemce za metr krychlový dubu, činila 60 160 korun.

V případě modřínu dosáhla 25 206 korun a u jasanu 21 613 korun. Nejvyšší absolutní hodnoty dosáhl dubový výřez o objemu 8,21 metru krychlového prodaný za 291 028 korun. Průměrná cena v dražbě činila 18 645 korun za metr krychlový.

Dražbu podnik uspořádal podesáté. Tentokrát se konala v Chropyni ve Zlínském kraji.

Lesy ČR povede Josef Vojáček, podnik už řídil za minulé Babišovy vlády

Do aukce se tentokrát zapojilo 35 dodavatelů dříví, nabídku podalo 31 zájemců. „Počet dodavatelů nám narůstá, protože dodavatelé jsou spokojeni s dosaženými cenami. Není to pravidlem, že by někteří menší dodavatelé dávali každý rok to dříví. Někteří ho dají jednou za tři roky, někteří pravidelně. Je to dle možností vlastníka. Ale každopádně dodavatelé nám zůstávají stabilní a odběratelé v podstatě taky, spíš nám přibývají noví,“ uvedl zástupce pořadatele aukce Pavel Plaček.

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Dříví dodané do aukce pochází převážně z Moravy, ale také z východních a středních Čech. Odběratelé jsou z tuzemska i ze zahraničí, například ze Slovenska, Polska, Itálie, Švýcarska nebo i Číny. Nejčastěji zastoupenou dřevinou na aukci je dlouhodobě dub. „Spektrum použití dubového dřeva je opravdu obrovské. Skončí v dýhařském průmyslu na výrobu krájené dýhy, která se potom používá do interiérů, na nábytek, na lodě a podobně,“ uvedl Plaček.

Další aukce v březnu

Pravidelným účastníkem aukce je Školní lesní podnik Křtiny na Blanensku. „Snažíme se co nejlépe zhodnotit dříví, které nám na našem majetku vyrostlo. Je to majetek Mendelovy univerzity v Brně. Máme tady celkem 100 stromů, většinou dřevina dub, modřín, jasan. Klasický prodej u nás v lese z odvozního místa za těchhle 100 kusů by činil zhruba 620 000 korun. Na aukci toto stejné dříví prodáváme za 1,8 milionu,“ řekl pracovník obchodního oddělení podniku Pavel Slezák.

Další aukci plánují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na letošní březen, uskuteční se v Holešově na Kroměřížsku. Na ve středu skončené aukci společnost vydražila dříví přibližně za 15 milionů korun. Získané peníze podle Plačka využije mimo jiné na obnovu lesů a úpravu infrastruktury. Podnik hospodaří na více než 42 000 hektarech církevních lesů v Olomouckém, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji. V minulosti část z nich poškodila kůrovcová kalamita a v roce 2024 povodně.

18. února 2026

