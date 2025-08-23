Cena za výkup obilovin v Česku je teď stejná jako po pádu komunismu

  13:01
Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Znamená to, že z ceny za kilogram chleba mají zemědělci přibližně deset procent. Po národních dožínkách to na českobudějovické Zemi živitelce řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

„My jsme nyní na úrovni cen v roce 1989. Jediné, co se liší, jsou náklady. Ať už se jedná o náklady na pracovní sílu, pachtovné, nákup zemědělské techniky, prakticky na všechny položky, což nám dlouhodobě způsobuje problém, protože jsme narazili na limity, jak zvyšovat výnosy,“ uvedl Doležal.

Dodal, že cena chleba a pečiva za poslední tři desetiletí vzrostly více než desetinásobně. V roce 1989 stál kilogram chleba 4,50 Kč, v současnosti se v průměru pohybuje kolem 50 korun.

Doležal uvedl, že země současné Evropská unie ztratily pozici zásadního producenta obilovin, kterou v minulosti držely. V posledních letech se do popředí dostaly státy bývalého Sovětského svazu jako například Ukrajina nebo Kazachstán.

Země mimo EU nemusí dodržovat různá opatření

„Když se podíváme do jižní Ameriky, tak tam se velkém množství pěstuje kukuřice nebo cukrová třtina a to vše nám na globálním trhu konkuruje. Přitom se často jedná o hospodaření, které by se českému spotřebiteli úplně nelíbilo,“ uvedl.

Podle něj například v jižní Americe kácejí deštné pralesy, místo nichž se tvoří nová zemědělská plocha. Země mimo Evropskou unii také nemusí dodržovat různá opatření související s šetrnějším přístupem k přírodě, který snižuje výnos.

V roce 2022 stoupla cena za tunu obilovin na 8000 korun za tunu. Způsobila to ruská invaze na Ukrajinu, kdy nebylo jasné, zda právě z Ukrajiny bude dostatek obilí, které do Evropy před válkou proudilo.

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

„A tenkrát jsme jako zemědělci byli obviňováni, že kvůli nám stoupla cena za kilogram chleba na 45 korun. Jenže nyní cena obilovin výrazně klesla, ale za chleba platíme stále stejně. Zemědělci cenu neurčují. V tom hrají roli jiné faktory jako třeba cena energií, cena za dopravu a především marže obchodníků,“ tvrdí Doležal.

Zemědělci by měli letos podle agrární komory sklidit asi 7,2 milionu tun obilí, meziročně přibližně o půl milionu tuny více. Objem řepky bude 984 tisíc tun, loni jí zemědělci sklidili 950 tisíc tun. Nyní je sklizeno přibližně 95 procent ploch obilovin a 99 procent ploch řepky.

