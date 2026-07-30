Ještě minulý čtvrtek se cena ropy dostala na sto dolarů za barel, od té doby ale prudce klesá. Co způsobilo tak rychlý obrat?
Brent překonal tuto částku ve chvíli, kdy obě hlavní trasy, jimiž ropa opouští Perský záliv, zasáhl konflikt na Blízkém východě. Provoz v Hormuzském průlivu byl výrazně omezený a útoky jemenských Húsíů zvýšily riziko také pro saúdský vývoz přes Rudé moře. Trh se začal obávat, že omezení dodávek ropy i hotových paliv potrvá delší dobu.
|
S okamžitou platností. Húsíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, ropa může opět zdražit
Zlom přinesl víkend, kdy po třinácti nocích nepřišel žádný americký úder proti Íránu a otevřel se tak prostor pro diplomacii. Omán následně předložil návrh nového režimu plavby Hormuzským průlivem.
Brent pak v pondělí klesl o 8,7 procenta na 88,36 dolaru za barel, americká ropa WTI ztratila 7,5 procenta a dostala se na 82,61 dolaru. Pro Brent šlo o největší jednodenní propad od dubna 2026. Nešlo ale o náhlý přebytek ropy. Změnila se především očekávání trhu ohledně dalšího vývoje konfliktu.
Z ceny tedy mizí geopolitická přirážka, nikoli samotná krize?
Přesně tak. Geopolitická přirážka je část ceny, kterou trh přidává kvůli riziku války, útoků nebo přerušení dodávek. Fyzický provoz přitom zůstává omezený.
Podle dat společnosti Kpler proplulo Hormuzským průlivem v pondělí jen šest plavidel s komoditami, v neděli jich bylo sedm. Je to krátkodobý snímek, ale ukazuje, že fyzická doprava stále výrazně zaostává za optimismem na burze.
|
Pět důvodů, proč ceny ropy po pěti měsících války neustřelily na rekord
Navíc už jeden předchozí pokus o uklidnění situace nevyšel. Příměří se rozpadlo a útoky byly obnoveny. Současný pokles ceny ropy je proto především sázkou na úspěch jednání, nikoli potvrzením, že je krize definitivně za námi.
Proč se levnější ropa zatím nepromítla do cen pohonných hmot na českých čerpacích stanicích?
Protože ropa a hotová paliva jsou dva odlišné trhy. U nafty dnes rozhoduje hlavně takzvaný dieselový crack spread, tedy rozdíl mezi cenou ropy a cenou nafty, která už prošla zpracováním v rafinerii.
Tento rozdíl ukazuje, jak drahé je přeměnit ropu na hotové palivo a jak napjatá je nabídka nafty na trhu. Evropská rafinérská marže na naftu po nedávném ruském zákazu vývozu vyskočila na rekordních 66,25 dolaru za barel, zatímco za běžnou úroveň se považuje zhruba třicet dolarů. Ropa tedy může prudce zlevnit, ale pokud je nafty málo, její cena zůstává vysoká.
|
Ruské rafinerie zpracovávají nejméně ropy za jednadvacet let. Vláda škody tají
České čerpací stanice navíc stále promítají starší velkoobchodní ceny a od 20. července také návrat plné spotřební daně z nafty. Změna se neprojeví všude stejně rychle, protože záleží na tom, za kolik jednotliví prodejci palivo nakoupili, jak velké mají zásoby, jaké mají uzavřené smlouvy, jak silná je konkurence v daném místě a jak často mění ceníky.
Co tedy v současnosti způsobuje vysokou cenu a nedostatek nafty?
Sešlo se několik problémů najednou. Rusko zastavilo vývoz nafty a výkon části jeho rafinerií už předtím snižovaly opakované útoky. Rusko přitom patřilo mezi největší vývozce tohoto paliva a v roce 2025 zajišťovalo přibližně jedenáct procent globálních námořních dodávek nafty.
Jaroslav Ton
Jeho export se výrazně snižoval už před zavedením zákazu. V červnu klesl proti předchozímu měsíci o 39 procent a mezi 1. a 8. červencem dosahoval pouze 214 tisíc barelů denně. Na trhu, kde jsou zásoby nízké a rafinerie pracují blízko svých kapacit, může takový výpadek snadno převážit nad poklesem ceny surové ropy.
Vývoz hotových paliv z Blízkého východu zároveň zůstává pod běžnou úrovní a asijské rafinerie nevyrábějí tolik jako před současnou eskalací konfliktu. Čínské rafinerie v červnu využívaly jen 58 procent své kapacity, nejméně za téměř deset let. Důvodem byla slabší domácí poptávka, omezení vývozu i problémy s dostupností dovážené ropy.
K tomu se přidaly útoky na saúdská ropná zařízení. Po útoku na zařízení v Jizánu byla odstavena rafinerie s kapacitou 400 tisíc barelů denně. Rozsah škod ani termín obnovení provozu nebyly zveřejněny. Problémem je tedy především schopnost ropu zpracovat, vyrobit z ní dostatek nafty a bezpečně ji dopravit na evropský trh.
Kdy by tedy mohly pohonné hmoty v Česku začít zlevňovat?
Musí se sejít dvě věci. Pokles ceny ropy musí vydržet dostatečně dlouho, aby se promítl do evropských a českých velkoobchodních cen. Současně musí klesnout rafinérské marže, tedy rozdíl mezi cenou ropy a hotového paliva. U nafty by pomohl návrat části ruského exportu nebo jeho nahrazení dodávkami z USA, Číny, Indie či dalších zemí. Čína například povolila vyšší vývoz hotových paliv pro červenec, zatím ale není jasné, zda v tom bude pokračovat také v srpnu.
|
Co s ropou, kterou nelze zpracovat. Návratu k normálu brání rafinerie
Ustálit se musí i plavba Hormuzem a Rudým moře. Dokud tankery čekají, mění trasy nebo platí vyšší pojištění, přepravní náklady zůstanou vysoké.
Pro český trh hraje roli rovněž kurz koruny k dolaru, protože ropa a většina ropných produktů se obchodují v americké měně. Silnější koruna pokles dolarových cen zesílí. Slabší koruna naopak část zlevnění pohltí. Realisticky jde spíš o týdny než o dny. Pokud deeskalace vydrží a evropské ceny paliv budou dál klesat, mohly by se české ceny během srpna nejprve stabilizovat a poté mírně snížit. Samotný propad Brentu ale u nafty nestačí.
Od 20. července už v Česku neplatí mimořádná cenová regulace pohonných hmot ani snížená spotřební daň z nafty. Jak velká část současného zdražení je důsledek těchto nedávných změn?
Spotřební daň z nafty se vrátila z 8,01 na 9,95 koruny za litr. Po započtení DPH tak rozdíl činí přibližně 2,35 koruny na litr. Nafta v prvním týdnu po zrušení opatření zdražila v průměru o tři koruny. Čistě početně tedy návrat daně vysvětluje necelé čtyři pětiny nárůstu. Je to ale jen orientační výpočet, protože daň, velkoobchodní ceny a obchodní politika jednotlivých pump působily současně. U benzinu se daň nezměnila, proto zdražil méně.
Konec regulace na jednu částku ale převést nejde. Maximální cena vycházela z třídenního klouzavého průměru velkoobchodních indexů společností ČEPRO, MOLIN a Unipetrol Index Czech. Ty byly doplněny kontrolními cenami podle mezinárodních kotací Platts a marže prodejců byla omezená na tři koruny za litr.
|
Řidiči mají poslední šanci natankovat naftu levněji. Brzy zdraží, varují experti
Po skončení regulace se cena znovu tvoří tržně. Neznamená to ale, že by automaticky zdražila o celé tři koruny. Záleží na nákupních cenách, zásobách i konkurenci mezi jednotlivými prodejci.
Měla by vláda v případě dalšího růstu cen znovu snížit daň nebo regulaci obnovit?
Na každý krátkodobý výkyv ceny ropy vláda reagovat nemá. Snížení daně dává smysl při delším vnějším šoku, který se začne výrazně promítat do nákladní dopravy, cen zboží a inflace. Takové opatření by mělo mít jasně stanovenou dobu platnosti a pravidelně se vyhodnocovat. Regulaci marží lze obhájit v situaci, kdy by se prokázalo, že maloobchodní ceny rostou výrazně rychleji, než odpovídá vývoji velkoobchodních nákladů.
|
K regulaci cen paliv už není důvod, říká Schillerová. Pumpaře varuje
Plošný cenový strop je problematičtější. Fyzický nedostatek paliva nevyřeší, a pokud by byl nastavený příliš nízko, mohl by dovozce odradit od zásobování českého trhu. Výsledkem by pak mohlo být méně dostupného paliva, nikoli pouze nižší cena. Rozhodující proto nemá být jedna konkrétní cena na pumpě, ale příčina růstu, jeho délka a rozdíl mezi vývojem velkoobchodních a maloobchodních cen.
Jak mohou řidiči a dopravci poznat, že se situace skutečně uklidňuje?
Nejpraktičtější je sledovat týdenní ceny společnosti CCS, kurz koruny k dolaru a evropskou velkoobchodní cenu nafty. Přesnější obraz dávají také burzovní kontrakty na naftu a vývoj rafinérských marží, ty ale nejsou pro veřejnost vždy snadno dostupné.
Důležité bude také to, zda Rusko obnoví vývoz nafty, jak se vyvine čínský export paliv a zda se stabilizuje provoz tankerů a rafinerií. U dopravy mají skutečné pohyby lodí a objem zpracování v rafineriích často větší vypovídací hodnotu než samotná politická prohlášení. Nejspolehlivější předzvěstí zlevnění nebude jednodenní propad ceny ropy, ale několikadenní pokles evropských i českých velkoobchodních cen nafty.