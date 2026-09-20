Vláda v pondělí představí opatření proti drahým palivům, oznámil Havlíček

Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinerií. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země.
Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 podle údajů společnosti CCS ve čtvrtek stál průměrně 45,55 koruny, litr dieselu už byl za 49,13 koruny. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od letošního dubna.
V meziročním srovnání je nyní benzin asi o deset korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o zhruba 15 korun méně. Dosud nejvyšší ceny evidovala CCS u benzinu 23. června 2022, kdy byl litr za 47,97 koruny, a u nafty 13. března 2022, tehdy stála 49,57 Kč/l.
|
Nafta je příliš drahá. Proč už traktory nestojí u Strakovky a zemědělci neprotestují?
„Po celou dobu říkáme, že v momentu, kdy začnou okolní země na zdražování reagovat, nebudeme na nic čekat. Máme připravena opatření a v pondělí je po vládě představíme,“ řekl Havlíček. Konkrétní kroky zatím nespecifikoval.
Vláda tak reaguje na rozhodnutí některých okolních zemí, které v posledních dnech přistoupily k regulaci cen pohonných hmot. Například německá vládní koalice se v pátek podle agentury DPA v zásadě dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot.
Opatření by měla zahrnovat snížení daní z benzinu a nafty o 17 centů (zhruba čtyři Kč) na litr a zavedení cenových stropů. O regulaci cen paliv rozhodlo v posledních dnech například také Maďarsko, Chorvatsko či Slovinsko.
|
Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce
Česko kvůli vysokým cenám pohonných hmot letos už jednou přistoupilo k jejich regulaci, která trvala od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí stanovilo maximální možnou marži prodejců a zároveň denně určovalo stropy koncových cen.
U nafty zároveň snížilo spotřební daň. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) úleva na spotřební dani způsobila státnímu rozpočtu výpadek příjmů zhruba miliardu korun měsíčně.
Analytici nyní vládě v případě schválení regulace cen paliv doporučují především cílené kroky. Za nejčistší řešení považují snížení spotřební daně a kontrolou marží obchodníků. Naopak zastropování cen podle jarního modelu by podle nich mohlo současné ceny ještě zvýšit, protože by se rychleji projevily vysoké ceny na burze.
Zásobníky plynu v ČR jsou teď podle Havlíčka plné ze 74 procent. Je to zhruba o pětinu méně než před rokem, nedostatek ale podle ministra nehrozí.