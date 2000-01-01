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O Cenu Inženýrské komory 2025 se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři plánované projekty. Redakce iDNES.cz přináší fotky dvanácti vítězů, které z 32 finalistů vybrala odborná porota. Ta nehodnotila pouze architektonický či urbanistický výraz, ale i přínos pro životní prostředí a veřejnost. Mezi nejzajímavější projekty 22. ročníku patří například dětský hospic v Brně, rekonstrukce vodního díla nebo administrativní dřevostavba.
Autor: ČKAIT
Cenu Inženýrské komory získal zanedbaný industriální areál, který se proměnil v 82 bytových jednotek v Boršově nad Vltavou. Součástí Žitného mlýnu Poříčí je i nové náměstí, venkovní prostranství a kavárna. „Nejnáročnější bylo skloubit historické, nepravidelné a staticky narušené konstrukce starého mlýna a sila s moderními požadavky na akustiku, tepelnou izolaci a požární bezpečnost. A do toho všeho to ještě muselo dávat smysl po architektonické i uživatelské stránce,“ řekl stavbyvedoucí Martin Ciml.
Autor: ČKAIT
Hlavní cena patří i projektu protipovodňová opatření města Brna na nábřeží řeky Svratky, konkrétně etapám VII a VIII. Stavba podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) spojila zvýšení ochrany města s revitalizací přibližně 3,4 kilometry dlouhého vodního toku. Vznikly také nové pěší a cyklistické komunikace, pobytová náplavka a rozsáhlé krajinářské úpravy. Areál dokončený v červenci loňského roku vyšel na více než 1,5 miliardy korun bez DPH.
Autor: ČKAIT
Porota hlavní cenu udělila rampě Mostecká na silnici I/69 ve Vsetíně. Ocenili její konstrukční řešení ve stísněných podmínkách, plynulé začlenění do stávajícího dopravního systému a zvýšení bezpečnosti. Projekt za 278 milionů korun nahradil stykovou křižovatku na silnici I/57, kde často docházelo k vážným dopravním nehodám.
Autor: ČKAIT
Na Cenu Inženýrské komory dosáhl také zavěšený most přes Labe u Fáblovky v Pardubicích. Podle ČKAIT charakterizuje čisté a efektivní statické řešení, nízké stavební náklady a krátký termín realizace. Mezi zahájením projektových prací a dokončením stavby za 600 milionů korun bez DPH uplynuly pouhé tři roky. Most je jednou z prvních staveb realizovaných formou Design & Build, kdy je zhotovitel zodpovědný za vše, od návrhu až po výstavbu.
Autor: ČKAIT
Ocenění za zvláštní společenský přínos patří prvnímu dětskému hospicu v ČR. Projekt s názvem Dům pro Julii poskytuje zázemí pro deset pacientů, dvacet rodičů a třicet zaměstnanců. Brněnská stavba za 184,5 milionu korun bez DPH nabízí prostor pro paliativní a odlehčovací péči, rehabilitace i terapie. Porota vyzdvihla výjimečně kvalitní technické řešení a mimořádnou společenskou hodnotu.
Autor: ČKAIT
Zvláštní cenu za dostupné a udržitelné bydlení získalo Bytové družstvo H-blok Hanušovice. Projekt, který vzniká bez developera, státní podpory i dotací, nabídne bydlení od dvou do šesti milionů korun. Prvních 34 bytů by mělo být dokončeno na jaře příštího roku. Porota ocenila inspirativní přístup i respektování ekonomických a provozních požadavků.
Autor: ČKAIT
Čestné uznání patří administrativní dřevostavbě BudexHUB v Plané. Čtyřpatrová, energeticky soběstačná budova byla se 17,3 metry v době realizace jednou z nejvyšších v republice. Projekt s užitnou plochou 2 312 metrů čtverečních vyšel na 240 milionů korun bez DPH.
Autor: ČKAIT
Čestné uznání poroty získala i kompletní rekonstrukce více než 120 let starého vodního díla Jezeří. Tříletá oprava nádrže v chráněné přírodní rezervaci Jezerka byla dokončena minulý rok v červnu a vyšla na téměř 83 milionů korun bez DPH. Porota ocenila profesionální výkon technického dozoru, který přispěl k bezpečnému průběhu realizace a kvalitnímu výsledku technicky náročné rekonstrukce.
Autor: ČKAIT
Čestné uznání patří modulární přístavbě pavilonu psychiatrie Nemocnice Ostrov. Porota vyzdvihla promyšlené projektové řešení a využití modulární výstavby, která přispěla k rychlé realizaci. Stavba za 210 milionů korun bez DPH nabízí 75 lůžek na třech odděleních.
Autor: ČKAIT
Čestné uznání a Cenu Ministerstva pro místní rozvoj získala oprava nejstrmější trati v Česku mezi Tanvaldem a Kořenovem. Součástí stavby byla revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a rekonstrukce dopravny ve stanici Dolní Polubný. Obnova takzvané zubačky byla největším investičním projektem Evropského fondu pro regionální rozvoj a dosáhla téměř 12 milionů eur. Porota ocenila podporu cestovního ruchu i snazší přeshraniční spojení s Polskem.
Autor: ČKAIT
Čestné uznání a Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR si vysloužila výrobní hala s administrativní přístavbou BLU3 v Blučině. Budova byla upravena na míru pro ultračistou výrobu automobilových čipů a testování počítačových serverů. Využívá solární energii, dešťovou vodu a součástí řešení je také vlastní čistírna odpadních vod. Tříletý projekt vyšel na 2,2 miliardy korun bez DPH.
Autor: ČKAIT
Ceny veřejnosti a ČSOB pojišťovny získala adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Ze zchátralého areálu vznikly knihovna, muzeum, dům dětí a mládeže, základní umělecká škola, kavárna, restaurace a nový minipivovar. Dvouletá rekonstrukce vyšla na 355 milionů korun bez DPH. Porota ocenila kvalitní technické provedení, které umožnilo konverzi bývalé potravinářské továrny na společenské centrum.
Autor: ČKAIT