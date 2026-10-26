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Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel
Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...
Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech
Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...
Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?
Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...
Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii
Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...
Rakouské vepřové sádlo prodávané v Lidlu žluklo. Veterináři jej stahují z trhu
Státní veterinární správa (SVS) stahuje z trhu žluknoucí vepřové sádlo od rakouského výrobce, které prodává obchodní řetězec Lidl. Inspektoři u sádla zjistili zvýšenou hodnotu takzvaného peroxidového...
AI euforie v Číně skončila. Některé akcie ztratily polovinu hodnoty
Čínští investoři ještě před několika měsíci ve velkém nakupovali akcie technologických společností. Nyní však mnozí sčítají ztráty. Kupříkladu výrobce robotů Unitree přišel od srpnového vstupu na...
Zakladatelé Anthropicu se díky AI zařadili mezi nejbohatší lidi planety
Majetek každého ze sedmi zakladatelů společnosti Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, se odhaduje na více než 13 miliard dolarů (280 miliard korun). Vyplývá to z dokumentů zveřejněných...
Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta
Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na...
Mimořádná daň na rafinerie může ohrozit celý český průmysl, varuje Svaz
Nová daň na zvýšené marže rafinerií, kterou koncem září schválila vláda, ohrozí podle Svazu průmyslu celý český průmysl. Vládní návrh totiž může podle svazu za mimořádný zisk považovat i pouhý návrat...
Na pražském letišti letos odbavili skoro 14 milionů cestujících. Nejvíce lidí míří do Londýna
Za tři čtvrtletí letošního roku odbavilo Letiště Václava Havla 13,9 milionu cestujících. Meziročně je to o 4,6 procenta víc. Na letišti vzrostl i počet letů, celkově o 3,4 procenta na více než 109...
Čokokudlanka i chobotnice. Mistři čokolády soutěží v Antverpách o světový titul
Nejlepší kreativní mistři čokolatiéři, kteří spojují znalost čokolády s dokonalým uměleckým cítěním, se v belgických Antverpách utkali o vítězství v prestižní soutěži World Chocolate Masters. Finále...
Trumpovi před volbami škodí drahá nafta i benzin. Rychlé zlevnění však nehrozí
Ceny nafty ve Spojených státech lámou rekordy, což výrazně komplikuje život tamním farmářům i dopravcům. Prezident Donald Trump se proto krátce před volbami do Kongresu snaží pohonné hmoty zlevnit....
Nvidia investuje tři miliardy dolarů do Mety. Zuckerberg slibuje průkopnické modely AI
Americký výrobce čipů Nvidia investuje tři miliardy dolarů (zhruba 65 miliard Kč) do internetové společnosti Meta. Oznámily to firmy, které se zároveň dohodly na prohloubení spolupráce v oblasti...
Norsko testuje rakety v přepravním kontejneru. Zasáhnou lodě na 250 kilometrů
Norské zbrojařské firmě Kongsberg se podařilo otestovat nový systém pro odpalování protilodních střel Naval Strike Missile (NSM), který se vejde do standardního přepravního kontejneru. Řešení má...
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Čína proti Mbappému. Firmy s ním ukončily spolupráci kvůli Mao Ce-tungovi
Čínské společnosti Eastroc Beverage Group a China Mengniu Dairy ukončily spolupráci s francouzským fotbalistou Kylianem Mbappém. Ten schytává na čínských sociálních sítích kritiku za žertování...
Cukrovary na Hané bojují o přežití, ve hře je i konec stopadesátileté tradice
Nízké ceny cukru a vysoké výrobní náklady dostávají tuzemské cukrovary pod stále větší tlak. Tři ze šesti přitom stojí v Olomouckém kraji. A to včetně třeba závodu ve Vrbátkách na Prostějovsku, kde...