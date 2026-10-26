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OBRAZEM: Náplavka, most i bývalý pivovar. Nejlepší projekty v Česku

Eliška Sýkorová
Fotočlánek   13:52
O Cenu Inženýrské komory 2025 se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři... Cenu Inženýrské komory získal zanedbaný industriální areál, který se proměnil v... Hlavní cena patří i projektu protipovodňová opatření města Brna na nábřeží řeky... Porota hlavní cenu udělila rampě Mostecká na silnici I/69 ve Vsetíně. Ocenili... Na Cenu Inženýrské komory dosáhl také zavěšený most přes Labe u Fáblovky v... Ocenění za zvláštní společenský přínos patří prvnímu dětskému hospicu v ČR.... Zvláštní cenu za dostupné a udržitelné bydlení získalo Bytové družstvo H-blok... Čestné uznání patří administrativní dřevostavbě BudexHUB v Plané. Čtyřpatrová,... Čestné uznání poroty získala i kompletní rekonstrukce více než 120 let starého... Čestné uznání patří modulární přístavbě pavilonu psychiatrie Nemocnice Ostrov.... Čestné uznání a Cenu Ministerstva pro místní rozvoj získala oprava nejstrmější... Čestné uznání a Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR si vysloužila výrobní...
O Cenu Inženýrské komory se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři plánované projekty. Redakce iDNES.cz přináší fotky dvanácti vítězů, které z 32 finalistů vybrala odborná porota. Ta nehodnotila pouze architektonický či urbanistický výraz, ale i přínos pro životní prostředí a veřejnost. Mezi nejzajímavější projekty 22. ročníku patří například dětský hospic v Brně, rekonstrukce vodního díla nebo administrativní dřevostavba.

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