Tržní ceny elektřiny byly v červenci výrazně vyšší než loni

Jedním z faktorů bylo podle analytiků horší počasí pro výrobu z fotovoltaiky. Spotřeba však nerostla, v chladnu nebylo potřeba tolik klimatizovat. S růstem výroby z obnovitelných zdrojů se mění zažité zvyky, jak se pohybuje cena elektřiny během dne.

Mezi nejdražší hodiny patřila večerní špička okolo 20:00, o víkendu to bylo o hodinu později. Medián ceny ve večerní špičce činil v pracovní den 161 eur za MWh (3960 Kč) a o víkendu 123 eur (3025 Kč).

„Představa energeticky levného víkendu a levného léta ve srovnání se zimou a s pracovními hodinami je definitivně minulostí. V cenové mapě se naplno projevuje nová skladba zdrojů s vyšším podílem obnovitelných zdrojů, na kterou ještě současně česká energetika nedokázala úplně zareagovat. Mimo jiné kvůli zpoždění za nastupujícím trendem akumulace elektřiny, což je způsobeno opožděnou legislativou,“ uvedl Palaščák.

Nejlevnější elektřina byla v červenci mezi 10:00 a 17:00, v průměru stála v pracovní dny 75 eur (1845 Kč) za MWh, o víkendu jen 19 eur (467 Kč) a mezi 11:00 a 15:00 byla zadarmo nebo za zlomek ceny.

Vyšším cenám v letošním červenci odpovídá i nižší počet hodin za záporné ceny. Loni se prodávala elektřina za zápornou cenu 61 hodin, letos jen 17 hodin, a to pouze o víkendu. Podle Palaščáka tyto údaje vyvrací obavy, že jde cena do záporných hodnot příliš často. Větší stabilizaci cen v průběhu dne má do budoucna pomoct možnost větší akumulace energie.