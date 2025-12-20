Peněženku moc nešetří, čas ale ano. Češi cukroví čím dál víc kupují

Češi stále víc preferují nákup hotového cukroví, nebo alespoň těsta. Oficiální statistiky srovnávající prodeje hotových perníčků a rohlíčků s domácím pečením sice neexistují, pekaři ale hlásí každoroční výrazné přírůstky odbytu. A to i přesto, že cena hotových sladkostí je často mnohonásobně vyšší.
Balení vánočního cukroví od Zrno zrnko, půl kila za 790 korun

Balení vánočního cukroví od Zrno zrnko, půl kila za 790 korun | foto: Zrno zrnko

Směs vánočního cukroví v Pekárně Kabát - 415 gramů za 419 korun odpovídá zhruba...
Jednotlivé druhy vánočního cukroví v nabídce Pekárny Kabát v přepočtu za 1200...
Vanilkové rohlíčky z Pekárny Kabát - 250 gramů za 305 korun (17. prosince 2025)
Linecké kytičky z Pekárny Kabát - 300g balení za 315 korun (17. prosince 2025)
„Vánoční cukroví je pro nás dlouhodobě silná sezonní položka a poptávka každým rokem roste. Letos směřujeme k objemu kolem 11 tun, což znamená meziroční nárůst o zhruba deset až patnáct procent,“ uvedl pro iDNES.cz vedoucí obchodního oddělení Pekárny Kabát Tomáš Dudek.

Největší zájem bývá o krabičky s deseti až dvanácti druhy, kterým dominují tradiční chutě v podobě lineckého, vanilkových rohlíčků a vosích hnízd. Roste ovšem i poptávka po moderních druzích.

„Zákazníci chtějí zkoušet nové věci, a proto jsme přišli s několika novinkami. Úspěch zaznamenávají například linecké rohlíčky se slaným karamelem,“ souhlasí obchodní ředitelka Pekáren a cukráren Klatovy Anna Haladová.

Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?

Cena boxů se podle webu AkcniCeny.cz odvíjí od použitých ingrediencí a typu podniku. V průměru jde o 1 250 až 1 350 korun, což je proti minulému roku mírné zdražení.

„Letos jsme zdražili zhruba o pět až osm procent, a to zejména z důvodu použitých surovin a rostoucích mezd,“ přiznává Dudek. Krabička s devíti druhy vyjde na prodejně na 419 korun za 415 gramů. Samotné rohlíčky, či linecké pak stojí 305, respektive 315 korun za 250 a 300 gramů.

Problém lidské síly

Do ceny se kromě surovin nejvíce promítá ruční výroba a rostoucí mzdy. Gastronomii přitom již několik let trápí personální krize. „Lidská síla je v našem oboru dlouhodobý problém. Pekaři se snaží situaci řešit pomocí brigádníků a přesčasů stávajících zaměstnanců, což pak odpovídá i jejich finančnímu ohodnocení. To právě v posledním čtvrtletí bývá nejvyšší,“ vyjádřil se výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumil Hlavatý.

Pečení zdraží cukr a vlašské ořechy, vyletělo kakao. Naopak máslo je levnější

Lidé jsou ovšem ochotní si za kvalitu připlatit. „Poptávka po našem cukroví dlouhodobě roste a letos to vidíme úplně nejvíc. Zatímco loni jsme za celý prosinec prodali přibližně 300 krabiček, letos jsme tuto metu překonali už v průběhu měsíce,“ tvrdí spoluzakladatel sítě pekáren Zrno Zrnko Ondřej Kuchař. „Zákazníci si cukroví objednávají dříve a často ve větším množství, ať už pro vlastní spotřebu, nebo jako vánoční dárek. Velkou roli hraje důvěra v kvalitu, poctivou výrobu a chuť.“

Krabička s ořechovými pracnami, marcipánovými košíčky, lineckým, čokoládovými knoflíčky, kokoskami, vanilkovými rohlíčky a kávenkami o váze 500 gramů vyjde na 790 korun.

„Zájem je také o vánočky a vaječný likér, jehož prodeje se s blížícím se Štědrým dnem výrazně zvyšují. V nejsilnějších dnech prodáme přibližně 150 lahví denně a za letošní sezonu odhadujeme celkové prodeje okolo 700 litrů,“ dodává Kuchař.

A je to domácí?

Někteří lidé ale chtějí nad pečením strávit aspoň nějaký čas, a tak volí nákup hotových těst. „Po těstech sice poptávka roste, ale s hotovým cukrovím se to nedá srovnat,“ říká Lucie Jelínková z Cukrárny Myšák. „Letos jsme jich prodali zhruba 4 000 balíčků. Zákazníci si mohou vybrat mezi těsty na tradiční linecké, kakaové linecké, vanilkové a pistáciové rohlíčky, či perníčky.“ Cena 350gramových vaniček se pohybuje od 195 do 335 korun. Kilová krabice s dvanácti druhy hotového cukroví pak vyjde na 2 195 korun.

Historická krize kakaa pomalu ustupuje. V Jižní Americe se čeká slibná úroda

Kolik ale stojí klasické domácí pečení? Pokus iDNES.cz z minulého roku ukázal, že nejdráž vyjdou vanilkové rohlíčky. Ingredience na osmdesát desetigramových kousků tehdy stály 96,3 koruny, z čehož největší část tvořila cena másla. Ta ovšem v letošním roce výrazně klesla.

„Nejvýraznější pozitivní změnu letos představuje máslo. Nejnižší akční cena 250gramového balení meziročně klesla z 49,90 korun na 26,90 korun, tedy zhruba o 46 procent,“ vyjádřil se Gjurses Siderov z Akčních cen.

Srovnání cen surovin (zdroj: AkcniCeny.cz)
ProduktGramáž20242025
Mouka1 kg9,90 Kč9,90 Kč
Cukr1 kg14,90 Kč12,90 Kč
Máslo250 g49,90 Kč26,90 Kč
Vejce M10 ks38,90 Kč39,90 Kč
Vanilinový cukr8 g1,50 Kč3,90 Kč
Holandské kakao100 g22,29 Kč39,90 Kč
Med100 g49,90 Kč49,90 Kč
Perníkové koření20 g14,90 Kč16,90 Kč
Skořice mletá15 g6,90 Kč6,50 Kč
Mandle100 g16,90 Kč21,90 Kč
Vlašské ořechy100g11,90 Kč29,90 Kč
Salko397 g32,90 Kč45,90 Kč
Piškoty120 g9,90 Kč12,90 Kč

„Výrazný růst naopak zaznamenáváme u surovin navázaných na dovoz a globální trhy. Cena vlašských ořechů se meziročně zvýšila z 11,90 korun na 29,90 korun za 100 gramů, tedy více než dvojnásobně. Podobný trend je patrný u holandského kakaa, jehož nejnižší akční cena vzrostla z 22,29 korun na 39,90 korun.“

Podle Siderova za zdražením těchto položek stojí především citlivost na vývoj sklizně, ceny energií a doprava.

