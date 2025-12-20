„Vánoční cukroví je pro nás dlouhodobě silná sezonní položka a poptávka každým rokem roste. Letos směřujeme k objemu kolem 11 tun, což znamená meziroční nárůst o zhruba deset až patnáct procent,“ uvedl pro iDNES.cz vedoucí obchodního oddělení Pekárny Kabát Tomáš Dudek.
Největší zájem bývá o krabičky s deseti až dvanácti druhy, kterým dominují tradiční chutě v podobě lineckého, vanilkových rohlíčků a vosích hnízd. Roste ovšem i poptávka po moderních druzích.
„Zákazníci chtějí zkoušet nové věci, a proto jsme přišli s několika novinkami. Úspěch zaznamenávají například linecké rohlíčky se slaným karamelem,“ souhlasí obchodní ředitelka Pekáren a cukráren Klatovy Anna Haladová.
Cena boxů se podle webu AkcniCeny.cz odvíjí od použitých ingrediencí a typu podniku. V průměru jde o 1 250 až 1 350 korun, což je proti minulému roku mírné zdražení.
„Letos jsme zdražili zhruba o pět až osm procent, a to zejména z důvodu použitých surovin a rostoucích mezd,“ přiznává Dudek. Krabička s devíti druhy vyjde na prodejně na 419 korun za 415 gramů. Samotné rohlíčky, či linecké pak stojí 305, respektive 315 korun za 250 a 300 gramů.
Problém lidské síly
Do ceny se kromě surovin nejvíce promítá ruční výroba a rostoucí mzdy. Gastronomii přitom již několik let trápí personální krize. „Lidská síla je v našem oboru dlouhodobý problém. Pekaři se snaží situaci řešit pomocí brigádníků a přesčasů stávajících zaměstnanců, což pak odpovídá i jejich finančnímu ohodnocení. To právě v posledním čtvrtletí bývá nejvyšší,“ vyjádřil se výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumil Hlavatý.
Lidé jsou ovšem ochotní si za kvalitu připlatit. „Poptávka po našem cukroví dlouhodobě roste a letos to vidíme úplně nejvíc. Zatímco loni jsme za celý prosinec prodali přibližně 300 krabiček, letos jsme tuto metu překonali už v průběhu měsíce,“ tvrdí spoluzakladatel sítě pekáren Zrno Zrnko Ondřej Kuchař. „Zákazníci si cukroví objednávají dříve a často ve větším množství, ať už pro vlastní spotřebu, nebo jako vánoční dárek. Velkou roli hraje důvěra v kvalitu, poctivou výrobu a chuť.“
Krabička s ořechovými pracnami, marcipánovými košíčky, lineckým, čokoládovými knoflíčky, kokoskami, vanilkovými rohlíčky a kávenkami o váze 500 gramů vyjde na 790 korun.
„Zájem je také o vánočky a vaječný likér, jehož prodeje se s blížícím se Štědrým dnem výrazně zvyšují. V nejsilnějších dnech prodáme přibližně 150 lahví denně a za letošní sezonu odhadujeme celkové prodeje okolo 700 litrů,“ dodává Kuchař.
A je to domácí?
Někteří lidé ale chtějí nad pečením strávit aspoň nějaký čas, a tak volí nákup hotových těst. „Po těstech sice poptávka roste, ale s hotovým cukrovím se to nedá srovnat,“ říká Lucie Jelínková z Cukrárny Myšák. „Letos jsme jich prodali zhruba 4 000 balíčků. Zákazníci si mohou vybrat mezi těsty na tradiční linecké, kakaové linecké, vanilkové a pistáciové rohlíčky, či perníčky.“ Cena 350gramových vaniček se pohybuje od 195 do 335 korun. Kilová krabice s dvanácti druhy hotového cukroví pak vyjde na 2 195 korun.
Kolik ale stojí klasické domácí pečení? Pokus iDNES.cz z minulého roku ukázal, že nejdráž vyjdou vanilkové rohlíčky. Ingredience na osmdesát desetigramových kousků tehdy stály 96,3 koruny, z čehož největší část tvořila cena másla. Ta ovšem v letošním roce výrazně klesla.
„Nejvýraznější pozitivní změnu letos představuje máslo. Nejnižší akční cena 250gramového balení meziročně klesla z 49,90 korun na 26,90 korun, tedy zhruba o 46 procent,“ vyjádřil se Gjurses Siderov z Akčních cen.
|Produkt
|Gramáž
|2024
|2025
|Mouka
|1 kg
|9,90 Kč
|9,90 Kč
|Cukr
|1 kg
|14,90 Kč
|12,90 Kč
|Máslo
|250 g
|49,90 Kč
|26,90 Kč
|Vejce M
|10 ks
|38,90 Kč
|39,90 Kč
|Vanilinový cukr
|8 g
|1,50 Kč
|3,90 Kč
|Holandské kakao
|100 g
|22,29 Kč
|39,90 Kč
|Med
|100 g
|49,90 Kč
|49,90 Kč
|Perníkové koření
|20 g
|14,90 Kč
|16,90 Kč
|Skořice mletá
|15 g
|6,90 Kč
|6,50 Kč
|Mandle
|100 g
|16,90 Kč
|21,90 Kč
|Vlašské ořechy
|100g
|11,90 Kč
|29,90 Kč
|Salko
|397 g
|32,90 Kč
|45,90 Kč
|Piškoty
|120 g
|9,90 Kč
|12,90 Kč
„Výrazný růst naopak zaznamenáváme u surovin navázaných na dovoz a globální trhy. Cena vlašských ořechů se meziročně zvýšila z 11,90 korun na 29,90 korun za 100 gramů, tedy více než dvojnásobně. Podobný trend je patrný u holandského kakaa, jehož nejnižší akční cena vzrostla z 22,29 korun na 39,90 korun.“
Podle Siderova za zdražením těchto položek stojí především citlivost na vývoj sklizně, ceny energií a doprava.