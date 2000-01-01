náhledy
Nejen byty na prodej a pronájem. Přestavba bývalého smíchovského lihovaru chce být nejpropracovanějším developerským projektem. Návštěvníky má nalákat vyhlídka s digitální expozicí vytvořená z chráněného komínu, projekce simulující tropickou džungli nebo celoroční sněhový mrak, jako hlavní atrakce dětského koutku, slibuje Marcel Soural, šéf investiční skupiny Trigema, která za projektem stojí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Přestože ze zdí stále trčí kabely, vše má být hotové k oficiálnímu otevření 28. listopadu. Pro veřejnost pak se začátkem prosince.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Datum spuštění se týká i restaurací, kterých bude v centru residenčního projektu několik.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Brownfield po výrobně destilátů, likérů a octa měl svoji atmosféru, líčí Marcel Soural. Motiv vlečky i produktovody jako designový prvek se proto rozhodli zachovat.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Trubky produktovodů jsou ale nové. Původní už použít nešly a i nápad dojet si pro „archivní“ železo do ostravských Vítkovic se ukázal jako nereálný.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Bývalá varna je spolu s komínem kulturní památkou, kterou bylo nutné zachovat. Kromě rekonstrukce, která u každého z obou objektů vyšla na zhruba 70 milionů korun, bylo potřeba vymyslet pro ně nové funkce. V případě varny jde o expozici sochaře Davida Černého.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nedaleký food court Manifesto je zaměřený hlavně na gastronomii. Lihovar má kromě jídla nabízet i kulturní program a řadu zážitků, slibuje Soural.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lákadlem pro dětské návštěvníky má být sníh v dětském koutku. Pod dřevěnými kryty podlahy je ukrytá vana, kam má odtékat roztátá voda ze sněhu, který bude celoročně vytvářet výrobník. Trigema je i provozovatelem lyžařských areálů v Monínci a nově i v Rokytnici nad Jizerou. Snad tamním lyžařům nebude jedno sněhové dělo chybět.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V tomto stánku bude mexické bistro. Pořídit pro něj použitý vlnitý plech s řádnou patinou bylo údajně čtyřikrát dražší, než kdyby byl nový.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Umývárny v industriálním duchu. Kromě toalet bude pro všechny restaurace jednotný i systém vydávání a umývání nádobí. Všechny totiž budou používat stejné talíře a příbory, které se budou sbírat a umývat centrálně.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na schodech vznikne tiché kino. Zatím tu chybí obří obrazovka i podsedáky, ale všechno má být včas. I připojení přes mobil ke zvukové stopě, bez kterého bude produkce němá.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pohled do útrob komína. V něm technici z vizuálního studia Lunchmeat dokončují kapsli, která návštěvníky vyveze nad hranu stavby s vyhlídkou na řeku a Vyšehrad. Jejich úkolem je vytvoření projekce na stěnách kapsle, která cestující zabaví během jízdy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Celkové náklady na výstavbu na smíchovském Lihovaru se vyšplhaly na 6,5 miliardy korun. I veřejně přístupné části s bistry a atrakcemi by se měly po letech zaplatit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Investor si lámal hlavu, jak využít šikmý prostor nad vjezdem do podzemních garáží. Nakonec v něm vznikne takzvaná imerzivní galerie. Desítky projektorů zde mají vytvořit iluzi džungle k nerozeznání od skutečné.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Toto vlastně vyfotit nelze. Tváře dívek na zdi se složí jen v objektivu fotoaparátu a pouhým okem vidět nejdou. Místo nich jsou na zdi jen barevné fleky, a proto jsme si pomáhali displejem mobilu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Člověk by téměř zapomněl, že hlavním smyslem projektu jsou byty. Toto je ukázkový 2+kk pro zájemce o nájemní bydlení. Má 55 metrů a pronajímá se zde za 39 tisíc.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V obývacím pokoji na návštěvníky čeká láhev vína. „Je to naše víno. Konkrétně Pálava, takže spíš něco pro baby,“ říká majitel a průvodce v jedné osobě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Koupelny jsou prefabrikované. To znamená že na stavbu dorazí v podobě, jakou zde vidíte. Včetně umyvadla nebo háčků na ručníky. Děje se tak v době, kdy zbytek bytu jsou jen holé zdi. Proto se celá uzavře a teprve na závěr dorazí instalatéři a připojí vodu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jižní část má tvarem připomínat tovární objekt. Právě tu si plánuje Trigema ponechat a pronajímat.
Autor: Petr Topič, MAFRA