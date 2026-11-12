|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města
V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...
Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš
Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...
Celoroční sněžení a džungle nad garáží. Co nabídne nový pražský Lihovar
Nejen byty na prodej a pronájem. Přestavba bývalého smíchovského lihovaru chce být nejpropracovanějším developerským projektem. Návštěvníky má nalákat vyhlídka s digitální expozicí vytvořená z...
V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti
V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...
Zemětřesení ve Vinařském fondu. Ministr odvolal všechny členy jeho rady
Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Stalo se tak kvůli zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle něhož fond opakovaně porušoval předpisy...
Ruský diskont Mere v ČR končí. Prodejny by mohly pokračovat jako Zboží z palet
Ruský diskontní řetězec Mere, který v Česku provozuje dvanáct prodejen, na sociálních sítích oznámil ukončení činnosti. Termín jejich definitivního uzavření zatím neuvedl. Podle portálu Page Not...
„Je mi to už jedno.“ Jak vypadaly poslední hodiny šéfa Nvidie Jensena Huanga
Ještě před dvěma týdny byl jednou z nejmocnějších postav světového technologického průmyslu. Jensen Huang, spoluzakladatel a dlouholetý šéf Nvidie, se stal tváří globálního boomu umělé inteligence....
Outlook spadl, vtípky jedou dál. Lidé si z výpadku Microsoftu utahují
Zatímco Microsoft řeší rozsáhlý výpadek svých služeb, internet si našel vlastní způsob, jak situaci zvládnout. Uživatelé sociálních sítí zaplavili internet vtípky, které si berou na mušku především...
EU letos zvýšila dovoz ruského plynu. Putinovi za něj poslala 8,7 miliardy eur
Evropská unie dovezla od ledna do října ruský zkapalněný plyn z Arktidy za 8,7 miliardy eur, což je o 21 procent více než za celý loňský rok. Vyplývá to z analýzy organizace Urgewald a dat...
Skandál ředitele Nvidie zasáhl Korejce. Huangovo počínání se jich hluboce dotklo
Jensen Huang, šéf společnosti Nvidia, ve čtvrtek rezignoval. Firma oznámila, že s okamžitou platností odstupuje z funkce prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady společnosti. V Jižní...
Dovoz ruského plynu bude brzy zakázaný. Ve směsi ho ale lze odhalit jen stěží
Příští rok mají dodávky potrubního i zkapalněného ruského plynu do zemí Evropské unie definitivně skončit. Ruský plyn se však může smíchat s plynem z jiných zemí, přejít přes více obchodníků nebo...
Údajná milenka exšéfa Nvidie vlastnila podíly v konkurenční firmě Huawei
Alice Huangová, údajná milenka bývalého šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga, vlastnila podíly ve firmách, které byly propojené s čínskou společností Huawei. Ta je největším konkurentem...
Strmý pád automobilové říše. Mercedes přeruší investice a část továren asi uzavře
Německý výrobce prémiových vozů Mercedes-Benz pozastaví veškeré investice do svých německých závodů a zvažuje i uzavření některých z nich. Důvodem jsou vysoké náklady na výrobu a neúspěšná jednání se...
Paliva dál zlevňují. Konec vládních opatření může rozdíl smazat, varuje expert
Pohonné hmoty by podle analytiků měly nadále zlevňovat. Tempo poklesu cen ale zřejmě zpomalí. Nafta by se tak v příštích dnech měla přiblížit k hranici 45 korun za litr, o desítky haléřů by mohl...
Bez Huanga hrozí Nvidii prázdná éra. Změny ale vstřebá, říká analytik
Zakladatel a šéf amerického technologického obra Nvidia skončil poté, co přiznal poměr s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Podle analytika J&T Banky Williama George Kubika odchod vizionáře...
Šéf Nvidie Huang rezignoval, zlomily ho milostné aféry. Firma hledá nástupce
Dlouholetý šéf firmy Nvidia Jensen Huang pod tlakem zpráv o svých dvou milostných vztazích rezignoval. Vaz mu zlomila hlavně milostná aféra se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Dočasné vedení...