Čedok příští rok doufá v půl milionu klientů, přidává i nové destinace

Cestovní kancelář Čedok letos do všech destinací přepraví 400 tisíc cestujících a příští rok by ráda pokořila hranici půlmilionu. Zástupci cestovní kanceláře na tiskové konferenci dále představili největší expanzi, kde se v létě 2024 chystají létat do 40 destinací ve 12 zemích.