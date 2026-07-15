Investiční fond CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV zaměřený na český průmysl, letecký a obranný sektor, prodlužuje období, ve kterém mohou kvalifikovaní investoři upisovat investiční akcie fondu za nominální hodnotu. Původní termín 17. července 2026 se prodlužuje do 31. července 2026.
„Zájem o fond předčil naše očekávání a řada investorů nás požádala o více času na dokončení formalit. Vyhověli jsme rádi – chceme, aby každý, kdo se rozhodl investovat spolu s Jaroslavem Strnadem, tak mohl učinit v klidu a za stejně výhodných podmínek,“ uvádí Vít Bozděch, obchodní ředitel TILLER investiční společnost, která je obhospodařovatelem fondu.
„Zároveň tak dáváme čas i dalším investorům, aby se pečlivě a kvalifikovaně seznámili s celým příběhem fondu i dosavadními podnikatelskými úspěchy Jaroslava Strnada předtím, než se rozhodnou zainvestovat,“ říká Bozděch.
Nejvýhodnější podmínky právě teď
Fond se rozhodl poskytnout všem zájemcům dostatek času na řádné dokončení upisovací dokumentace a souvisejících administrativních náležitostí a splnění všech zákonných a regulatorních požadavků. Prodloužením zůstávají zachovány stejné podmínky vstupu pro širší okruh investorů. „Proces investice do fondu kvalifikovaných investorů je velmi transparentní a my jsme vždy připraveni s ním investorům pomoci,“ dodává Vít Bozděch.
Upisování za nominální hodnotu představuje nejvýhodnější vstupní podmínky v počáteční fázi fondu. Prodloužení tohoto období tak umožní zapojit se i investorům, kteří aktuálně dokončují proces přípravy podkladů a identifikace.
Zájem investorů potvrzuje důvěru v podnikatelskou strategii Jaroslava Strnada. „CE Industries rozvíjí průmyslové podniky zejména v oblasti železniční výroby, energetiky, recyklace a dalších strategických odvětví. Helicopter Alliance pak vybudovala unikátní ekosystém služeb pro platformu UH-60 Black Hawk, který pokrývá celý životní cyklus vrtulníků – od jejich pořízení a modernizace až po výcvik posádek, servis a dlouhodobou podporu provozu,“ vysvětluje Vít Bozděch.
Zájemci o investici, kteří chtějí stihnout úpis za nominální hodnotu, mohou investovat do fondu přímo online přes web fondu, osobně přes obhospodařovatele i administrátora fondu, a především prostřednictvím vybraných distribučních partnerů J&T Banky a Wood&Company. V případě dotazů mohou také kontaktovat tým fondu na adrese investor@cei-aero.fund, který je provede jednotlivými kroky upisovacího procesu.
O fondu CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV
CE Industries & Aerospace SICAV je fondem kvalifikovaných investorů, který vznikl v červnu 2026. Fond směřuje kapitál primárně do rozvoje průmyslových a leteckých skupin CE Industries a Helicopter Alliance, spojených s podnikatelem Jaroslavem Strnadem. Obhospodařovatelem fondu je TILLER investiční společnost a administrátor BDO Fund Administration.