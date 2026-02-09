ČD mají novou dozorčí radu, je v ní bývalý ministr Ťok nebo exposlanec Rozvoral

Odvolán byl předseda dozorčí rady ekonom Miroslav Zámečník a dále členové Josef Suchánek, Filip Terš a Michal Vozobule. Volení zástupci zaměstnanců, Věra Nečasová a Štěpán Lev, v radě zůstávají, informoval tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) jsou noví členové zárukou, že bude mít dopravce a jeho představenstvo v dozorčí radě silnou oporu i potřebnou odbornou oponenturu. „Noví členové přinášejí bohaté zkušenosti z vrcholných pozic ve státní správě i v soukromém sektoru. České dráhy musí pokračovat ve zvyšování interní efektivity, aby si udržely konkurenceschopnost na dynamicky se vyvíjejícím trhu osobní železniční dopravy,“ uvedl ministr.
Dozorčí rada podniku kontroluje zásadní rozhodnutí vedení státního dopravce a vybírá členy jeho managementu. Změny v dozorčí radě ČD tak navazují na jiné personální změny ve státních orgánech a společnostech po nástupu nové vlády Andreje Babiše (ANO).
V představenstvu drah došlo v uplynulých měsících k personálním změnám souvisejícím se změnou stanov společnosti, která od 1. ledna 2026 snížila počet členů představenstva z pěti na tři. V prosinci nebyla prodloužena smlouva místopředsedovi Michalu Krausovi a dozorčí rada odvolala členku představenstva Blanku Havelkovou.
Skupina ČD, zahrnující osobního i nákladního dopravce a další dceřiné podniky, v roce 2024 vykázala zisk 1,3 miliardy korun, zatímco za rok 2023 to bylo 3,8 miliardy korun. Loni za první pololetí vykázala zisk před zdaněním 444 milionů korun.