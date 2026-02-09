ČD mají novou dozorčí radu, je v ní bývalý ministr Ťok nebo exposlanec Rozvoral

Autor:
  16:59
Řídící výbor Českých drah (ČD) dnes vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady dopravce. Mezi nově jmenovanými je bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), bývalý slovensky ministr hospodářství Vazil Hudák, poradce ministra vnitra Jaroslav Vodný a bývalý poslanec SPD Radek Rozvoral.

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích. | foto: České dráhy

Odvolán byl předseda dozorčí rady ekonom Miroslav Zámečník a dále členové Josef Suchánek, Filip Terš a Michal Vozobule. Volení zástupci zaměstnanců, Věra Nečasová a Štěpán Lev, v radě zůstávají, informoval tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) jsou noví členové zárukou, že bude mít dopravce a jeho představenstvo v dozorčí radě silnou oporu i potřebnou odbornou oponenturu. „Noví členové přinášejí bohaté zkušenosti z vrcholných pozic ve státní správě i v soukromém sektoru. České dráhy musí pokračovat ve zvyšování interní efektivity, aby si udržely konkurenceschopnost na dynamicky se vyvíjejícím trhu osobní železniční dopravy,“ uvedl ministr.

Dozorčí rada podniku kontroluje zásadní rozhodnutí vedení státního dopravce a vybírá členy jeho managementu. Změny v dozorčí radě ČD tak navazují na jiné personální změny ve státních orgánech a společnostech po nástupu nové vlády Andreje Babiše (ANO).

V představenstvu drah došlo v uplynulých měsících k personálním změnám souvisejícím se změnou stanov společnosti, která od 1. ledna 2026 snížila počet členů představenstva z pěti na tři. V prosinci nebyla prodloužena smlouva místopředsedovi Michalu Krausovi a dozorčí rada odvolala členku představenstva Blanku Havelkovou.

Skupina ČD, zahrnující osobního i nákladního dopravce a další dceřiné podniky, v roce 2024 vykázala zisk 1,3 miliardy korun, zatímco za rok 2023 to bylo 3,8 miliardy korun. Loni za první pololetí vykázala zisk před zdaněním 444 milionů korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

9. února 2026

ČD mají novou dozorčí radu, je v ní bývalý ministr Ťok nebo exposlanec Rozvoral

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích.

Řídící výbor Českých drah (ČD) dnes vyměnil čtyři ze šesti členů dozorčí rady dopravce. Mezi nově jmenovanými je bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), bývalý slovensky ministr hospodářství Vazil...

9. února 2026  16:59

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  16:51

Těžba lithia zase o něco blíž. Kraj schválil vymezení ploch v Krušných horách

Průzkumný vrt v Cínovci

Zastupitelé Ústeckého kraje napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Podle místopředsedy představenstva...

9. února 2026  12:50,  aktualizováno  16:28

Ve Španělsku stávkují strojvedoucí. Pokles bezpečnosti je neúnosný, tvrdí odbory

Lidé se ptají na směr a jízdní řády vlaků na nádraží, protože kvůli celostátní...

Španělští strojvedoucí zahájili v pondělí třídenní stávku na protest proti špatným bezpečnostním podmínkám, které v lednu vedly ke dvěma smrtelným nehodám v Andalusii a Katalánsku. Hlavní odborový...

9. února 2026  15:32

Konec nepřekvapil, už jsme se nescházeli, říkají bývalí členové k rozpuštění NERV

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček s premiérem Andrejem Babišem...

Národní ekonomická rada vlády NERV končí, oznámila v pondělí ministryně financí Alena Schillerová. Její bývalí členové nejsou krokem nijak překvapeni. Delší dobu už neměli žádné schůze.

9. února 2026  13:22

Excalibur Army získala rekordní exportní kontrakt na vozidla Patriot

Advertorial
Obrněné vozidlo Patriot

Skupina CSG prostřednictvím společnosti Excalibur Army uzavřela v regionu jihovýchodní Asie kontrakty na dodávku obrněných vozidel Patriot v různých variantách v celkovém počtu přes 100 kusů. Celková...

9. února 2026

Útěk od reality. Cena reklamy na Super Bowlu dosáhla rekordních deseti milionů dolarů

Levi’s Stadium v kalifornské Santa Claře během vystoupení Bad Bunnyho v...

Cena půlminutového reklamního spotu na letošním finále ligy amerického fotbalu Super Bowl se vyšplhala na rekordních více než deset milionů dolarů (204,3 milionu Kč), v průměru vyšla zhruba na osm...

9. února 2026  11:16

Turistů v Česku přibývá. Loni se jich v zemi ubytovalo 23,55 milionu

Český Krumlov, zapsaný na seznamu UNESCO, je vytíženým cílem turistů z celého...

V Česku se v loňském roce ubytovalo 23,55 milionu hostů, meziročně o 3,2 procenta víc. Přibylo návštěvníků z ciziny i Česka. V hromadných ubytovacích zařízeních strávili 59,1 milionu nocí, počet...

9. února 2026  10:51

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou (zleva) Vladimír Holovka,...

Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli...

9. února 2026  9:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aerolinky mířící na Kubu čeká problém, ostrov zastaví dodávky paliva

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...

Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na pondělí agentury...

9. února 2026  8:13

Investiční podvodníci se tváří i jako CzechInvest, slibují rychlý zisk

ilustrační snímek

Z předvánočních podvodů na téma „vezeme vám balíček“ přechází po Novém roce podvodníci plynule k dalším trikům. Mezi ty nejrozšířenější patří nekalé investování. Jménem známých institucí oslovují...

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.