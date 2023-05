Prodejci CBD hlásí po avízu zákazu větší prodeje, zákazníci se předzásobují

Prodejci také plánují zboží zlevnit, aby ho co nejvíce doprodali do poloviny června, kdy má podle zjištění MF DNES podle plánů ministerstva zemědělství zákaz začít platit.

„Například pro firmu Hemp Company tvoří olejové doplňky stravy, kapsle s CBD nebo gumoví medvídci polovinu až tři čtvrtiny obratu z ročního 20milionového obratu,“ odhadl za společnost František Švejda. Společnost vlastní miliardář David Snášel, mimo jiné se podílí na prodejích prémiových CBD produktů značky JJ68, která se pojí se jménem hokejové legendy Jaromíra Jágra.

„Myslíme si, že zvýšená poptávka je motivována dvěma faktory,“ řekl Švejda. Jedním je předzásobení pravidelných zákazníků, kteří se obávají, že o produkty již brzy přijdou. Druhým důvodem je popularizace tématu. Od té doby, co SZPI s tématem vyrukovala, se o kanabinoidy podle něj začalo zajímat velké množství lidí. Objednávky tak podle Švejdy několikanásobně vzrostly.

Dál jako suvenýry a oleje?

Někteří hráči na trhu už podle něj začali s výprodejem, aby se zboží do půlky června zbavili. „Ty firmy se ale pohybují na škále od toho, že si řekly, že to zatím nebudou řešit, po panické zlevňování,“ popsal. SZPI chce zákaz uplatnit skrze evropské nařízení o tzv. nových potravinách. Hned po zveřejnění plánovaného zákazu se proto začaly šířit možné postupy prodejců, které by byly dále na hraně legality. Jednou z nich je prodej CBD jako suvenýrů nebo sběratelských předmětů, které nejsou vhodné pro konzumaci. Podle Švejdy je takový přístup asi nejméně „čistý“.

Další variantou je podle něj prodej dosavadních potravin, které byly považované za doplňky stravy, jako esenciálních olejů. „Firmy si ale pak přestanou dělat analytická šetření, zmizí z to z jakéhokoliv managementu jakosti, který s potravinami souvisí. Když to budou prodávat jako esenciální olej, proč by se s tím trápily,“ dodal.

Švejda argumentuje, že trh je už tak velký, že i po zákazu bude po zboží poptávka, část trhu tak nejspíš přejde do šedé zóny nebo do ilegality.

Obchod s HHC je už miliardový byznys

Podle manažera Českého konopného klastru Lukáše Hurta se nyní v ČR prodávají produkty s CBD za zhruba 200 milionů korun ročně, kapky a oleje tvoří zhruba dvě třetiny trhu. Po psychotropním HHC, které by mělo ministerstvo zdravotnictví chtít zakázat od července, je ale poptávka čtyřikrát až pětkrát vyšší.

„U HHC se odhadem bavíme o 1 miliardě Kč. HHC je jasný signál k tomu, že trh pro rekreační konopí existuje. CBD vyhledávají spíše lidé s potřebou přírodní alternativy k léčivům, lidé se zájmem o zdravý životní styl. HHC je jednoznačně doménou rekreačních uživatelů jako alternativa k nelegální marihuaně,“ řekl MF DNES Hurt.

Někteří prodejci se tak stejně negativně staví i k zákazu HHC. „Zákaz není správnou cestou, což vyplývá i z nepovedeného pokusu drogové politiky posledních 25 let, místo toho by se konopné produkty měly přísně regulovat,“ sdělil obchodní ředitel CBD Therapy Daniel Bárta.

Podle něj má už spousta prodejců HHC připravené jiné produkty, které jsou ale mnohem méně prozkoumané a plně syntetické. „Historicky také víme, že pokud už nějaká látka existuje a je kolem ní postavený trh, jen tak nezmizí, spíš se po zákazu může zvýšit počet uživatelů. Naopak v zemích s přísnou regulací podle statistik počty uživatelů klesly,“ poznamenal Bárta.

Podle něj mají o HHC největší zájem muži od 25 do 40 let. „Myslíme si, že je to zejména proto, že hledají legální přístup ke konopí a HHC je tedy vhodnou alternativou,“ vysvětluje. Hurt dodal, že by si od zákazu HHC nikdo neměl slibovat, že desítky tisíc předzásobených spotřebitelů vše ihned vyhodí, i když se látka stane ze dne na den ilegální.

Plánované restrikce podle manažera dopadnou na český konopný trh tvrdě. „Okvětí technického konopí je aktuálně jeho nejvýnosnější částí. Znemožnění jeho zpracování do potravinových doplňků silně zasáhne všechny pěstitele a zpracovatele. Konopný průmysl bude nadále odsouzen k tomu být okrajový a živořit,“ domnívá se s tím, že na ostatních částech rostliny se nedá vydělat, producenti tak nebudou mít peníze na investice a rozvoj.

Navíc Hurt nesouhlasí s tvrzením SZPI, že k zákazu CBD je potřeba přistoupit nyní kvůli evropské legislativě. „Rozhodnutí pro EU se doslova vleče již 9 let. Zatím není konce v dohledu pro izoláty kanabinoidů,“ sdělil. Podle něj například Německo nebo Nizozemsko rozlišily „nové potraviny“ od extraktů, které jsou tradiční, a těm na trhu existenci umožnily. Stejný postup by si organizace přála i ze strany českého státu.