Nižší růst, vyšší úroky. Výhledy do budoucna nejsou pozitivní, říká prognóza ČBA

Čtvrteční prognóza České bankovní asociace nepočítá do dalších měsíců s příliš pozitivním vývojem tuzemské ekonomiky. Hospodářský růst by měl být nižší, než ekonomové původně očekávali. Spotřebitelské ceny by měly růst dramatičtěji. Podle analytiků budou dál stoupat i úrokové sazby u hypotečních úvěrů a bydlení se tak mnohým prodraží.