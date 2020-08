Bankovní asociace představuje průzkum, jak koronakrize zasáhla Čechy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hlavním tématem, kterým se průzkum zabýval bylo finanční chování českých domácností během koronavirové pandemie. Česká bankovní asociace zkoumala, jaké měla pandemie dopady na finance Čechů a zda ovlivnila jejich finanční uvažování do budoucna. Dalším bodem tiskové konference bude i na co by se měly české domácnosti v nejbližší době připravit a co mohou očekávat.

Diskutovat o tom bude poradkyně České bankovní asociace (ČBA) pro finanční vzdělávání a spotřebitelské otázky Helena Brychová, ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal a hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.