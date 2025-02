Částečné úvazky jsou výhodné pro firmy, stát i zaměstnance, tvrdí studie

Částečné úvazky poskytují firmám i zaměstnanců mnoho výhod, vyplývá ze studie think-tanku IDEA jako první v České republice detailně zkoumá fenomén českých částečných úvazků ve velkém evropském srovnání.

Ze zprávy prezentované na půdě CERGE-EI vyplývá, že zaměstnavatelům mohou částečné úvazky přinášet větší flexibilitu a snižovat náklady, umožňují sladit práci a soukromý život a usnadňují pracovní zapojení rodin.

V Česku částečné úvazky nejčastěji využívají ženy ve věku 30–39 let, které kombinují pracovní život s péčí o malé děti. Vyšší výskyt částečných úvazků vykazují i ženy v předdůchodovém věku, u nichž lze předpokládat potřebu snížit pracovní nasazení za účelem péče o starší rodiče či vnoučata.

„V Česku jsou částečné úvazky rozšířené zejména mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami, což je v evropském kontextu výjimečné. V EU jsou částečné úvazky běžnější u žen s nižším vzděláním, zatímco v Česku je jejich využití vyšší mezi ženami s vysokoškolským titulem. Pravděpodobně to souvisí s jejich silnější vyjednávací pozicí na trhu práce a vyššími příjmy v rodině,“ vysvětluje spoluautor studie Jakub Grossmann z IDEA při CERGE-EI.

Tradiční role

Data ukazují, že Češky s dětmi do čtyř let věku pracují celkově méně než jejich vrstevnice v EU, ale když už pracují, volí částečné úvazky častěji. Jakmile jejich nejmladší děti dosáhnou školního věku, vracejí se většinou k plnému úvazku. Čeští muži částečné úvazky téměř nevyužívají, a pokud ano, pak důvodem není péče o děti, ale více než jinde vlastní zdravotní znevýhodnění, a naopak méně než jinde nemožnost najít práci na plný úvazek. Rozložení odpracovaných hodin na trhu práce mezi partnery v českých domácnostech s dětmi tak nadále odráží tradiční genderové role.

Nabídka částečných úvazků je v Česku nejvíc soustředěna do administrativních profesí a IT sektoru. Odvětví IT je jediné, kde výskyt částečných úvazků Češek převyšuje průměr EU. Naopak v oblastech zdravotnictví a veřejné správy je výskyt částečných úvazků nízký, přestože je zde velký podíl zaměstnaných žen.

„V naší společnosti vidíme na mnoha příkladech, jak dobře může nabídka zkrácených úvazků fungovat. Řada manažerů a manažerek si vyzkoušela situaci, kdy nabídli zaměstnancům např. po návratu z rodičovské dovolené zkrácený úvazek a zafungovalo to. Vidíme příklady, kdy ženy nastupují třeba na 60 procent pracovní doby a po pár měsících zjišťují, že se některých věcí bojí zbytečně, vše výborně zvládají a po nějakém čase svůj úvazek navyšují až do plného a zůstávají tak s námi,“ uvedla Michaela Prajerová, P&C manažerka společnosti Philip Morris ČR, která jako první získala certifikaci Equal Salary.

Podpora ze strany státu je je podle ní určitě vždy pomocí. „Pro společnosti, které se k problému staví proaktivně, ale není změna legislativy nutným krokem, změny iniciujeme sami. Nicméně pro menší společnosti v různých fázích vývoje a úspěšnosti je rozhodně legislativní pomoc v oblasti zkrácených pracovních úvazků krokem dobrým směrem,“ doplnila Prajerová.

Nedostatek částečných úvazků v České republice odráží širší strukturální faktory, jako jsou vysoká závislost ekonomiky na průmyslové výrobě a nízký podíl služeb, lokální nedostupnost veřejných školek, nedostatečná nabídka péče o seniory, poměrně vysoké odvodové zatížení nízkých výdělků či existence fixních složek nákladů na zaměstnance.

Inspirací pro podporu částečných úvazků mohou být zahraniční modely, například progresivnější daňový systém v Nizozemsku či německé zákony umožňující snadný přechod mezi plným a částečným úvazkem. Největší potenciál pro expanzi částečných úvazků se přitom nabízí ve veřejném sektoru, kde by mohla být jejich podpora realizována regulačními opatřeními.

