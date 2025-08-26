Maturitám se lidově říká „zkoušky z dospělosti“. Upřímně pochybuji, že člověk dospěje úlevným úderem vchodových dveří střední školy. Maturitní vysvědčení, první výplata ani všechna další poprvé nejsou součástí nevyhnutelného dospívání. To až trpké pomaturitní zjištění, že už nejsme majetkem rodičů, ale státu, a že existují daňová přiznání, přehledy o příjmech a výdajích. A že za všechno, co jsme až dosud považovali za samozřejmost, včetně trhání zubů, se platí.
Kdy končí maturantům, kteří nebudou ve studiu pokračovat, poslední prázdniny?
Do kdy platí stát za maturanty sociální a zdravotní pojištění?
Ať už si studenti dávají po maturitě pauzu na cestování nebo se na vysokou školu nedostali a mají další rok na přípravu, musí si začít platit povinná pojištění. Systém však není tak krutý, aby se děti musely hlásit na úřadu práce hned ráno po maturitním večírku, a dává jim ještě trochu času přemýšlet o svých rozhodnutích.
Studentům, kteří letos maturují, platí stát sociální a zdravotní pojištění do 31. 8. 2025. To platí pro studenty, kteří maturitní zkoušky složili v řádném termínu, i pro ty, kteří je budou skládat v září. Ale pozor, pouze v případě, že během tohoto období nemají výdělečnou činnost či podporu.
Co dál?
Za koho od 1. září už neplatí sociální a zdravotní pojištění stát?
- Pokud student po maturitě nastupuje od podzimu na VŠ (tedy pokračuje ve studiu bez přerušení), platí za něj stát dál také bez přerušení. A to i tehdy, když měl v letních měsících příjem.
- Pokud student po maturitě nenastoupí na VŠ, ztrácí poté status studenta a vzniká mu povinnost hradit si pojištění buď jako samoplátce, nebo prostřednictvím zaměstnavatele. Stát za něj platí sociální a zdravotní pojištění do konce srpna v případě, že příjem či podporu neměl.
Co dělat, když po maturitě nenastupujete na vysokou školu?
- Nastoupit do zaměstnání (pojistné hradí zaměstnavatel)
- Zahájit samostatnou výdělečnou činnost (pojistné následně hradíte jako OSVČ)
- Přihlásit se u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (pojistné hradí stát)
- Nebo se jako osoba bez zdanitelných příjmů přihlásit u zdravotní pojišťovny jako samoplátce
Je povinné placení zdravotního i sociálního pojištění?
Kdy a jak se přihlásit jako samoplátce?
Přestože student nemá příjem, musí si hradit zdravotní pojištění, to je ze zákona povinné. Za neplacení hrozí nemalé penále.
Sociální pojištění u lidí, kteří nejsou zaměstnáni a nemají výdělečnou činnost, povinné není. Pokud jde o krátké období, většinou to při výpočtu důchodu nezpůsobuje problém. Pokud si však lidé chtějí v této chvíli přivydělávat samostatnou výdělečnou činností, musí se přihlásit na Pražskou nebo Okresní správu sociálního zabezpečení a odvádět minimální zálohy.
Výše zdravotního a sociálního pojištění
|Zdravotní pojištění
|Státní pojištěnec
|2 127 Kč měsíčně
|Minimální částka, kterou platí stát např. za studenty.
|Zdravotní pojištění
|Osoby bez zdanitelných příjmů
|2 808 Kč měsíčně
|13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda
|Zdravotní pojištění
|Minimální záloha pro OSVČ
|3 143 Kč měsíčně
|Vychází z minimálního vyměřovacího základu pro rok 2025.
|Sociální pojištění
|OSVČ hlavní
|4 759 Kč měsíčně
|Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění, nemocenské pojištění je dobrovolné.
|Sociální pojištění
|OSVČ vedlejší
|1 496 Kč měsíčně
|Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění, nemocenské pojištění je dobrovolné.