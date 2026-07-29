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Zájem o bankomaty v Česku klesá. Posiluje ale cashback, hlavně na venkově

Veronika Doskočilová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů postupně klesá. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty se v roce 2023 uskutečnilo v tuzemsku 147 milionů výběrů, loni to už bylo jen 131 milionů. Klesající trend souvisí s lepší dostupností bezhotovostních plateb. Možná trochu překvapivě ale zároveň narůstá i zájem o službu cashback, tedy výběr hotovosti přímo u pokladny v obchodech.

V roce 2024 provedli zákazníci formou cashbacku celkem 3,097 milionů výběrů, loni pak dokonce 3,197 milionů. V roce 2018 byl přitom zájem o cashback jen třetinový. A mění se i celková vybraná částka. Ještě v roce 2018 Češi cashbackem inkasovali celkem 1,2 miliardy korun, loni pak už úhrnem 4,8 miliardy.

„Popularita dlouhodobě roste především díky tomu, že tato služba je dostupnější než dřív a lidé o ní více vědí,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Drtivá většina výběrů, přesně 62 procent, se uskutečnila v prodejnách Coop. „Naše síť provozuje téměř dva a půl tisíce prodejen. Fakticky tak nabízíme stejné množství míst, kde si lze vybrat hotovost. Z velké části jde o prodejny na venkově, takže lidé nemusí za hotovostí složitě cestovat k bankomatům,“ říká místopředseda představenstva Coop Lukáš Němčík.

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Výběry poskytuje řetězec bezplatně, což může popularitě cashbacku také nahrávat. Pokud lidé na venkově volí mezi bankomatem, který jim naúčtuje poplatek, nebo prodejnou, kde poplatek neplatí a navíc tu ještě udělají nákup, dává smysl, že si zvolí cashback. „Možnost výběru hotovosti tam, kde lidé běžně nakupují, přirozeně doplňuje svět digitálních plateb a přináší jednoduché řešení zejména do míst, kde klasické bankomaty nejsou na každém rohu,“ popisuje Lvová.

Prodejny tak do určité míry suplují funkci bankomatů, které nejsou vždy snadno dostupné. Zastanou přitom i další funkce. „Dnes lze ve venkovských prodejnách nejen vybrat hotovost, ale také vyřídit poštovní služby, zakoupit léky nebo vyzvednout zboží z e-shopu. Díky konceptu 24/7 jsou navíc vesnické prodejny stále častěji k dispozici doslova kdykoliv,“ říká Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu.

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Ačkoli ale zájem o cashback narostl, ne všechny banky tento trend u klientů evidují. „Mezi našimi klienty v posledních letech nepozorujeme výraznější růst zájmu o tuto službu. Jedním z důvodů může být i rozsah naší bankomatové sítě, díky které mají naši klienti přístup k výběrům hotovosti zdarma také v řadě menších obcí a regionů,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Pokud ale lidé nemají bankomat své banky po ruce a cizí bankomat by jim účtoval poplatky, zvolí raději cashback. A ačkoli je dnes bezkontaktní platba násobně více rozšířena, jsou oblasti, které nepokryje. „Je řada situací, kde se stále bez hotovosti neobjedeme, třeba u kapesného pro děti nebo platby kamarádovi,“ myslí si Němčík. Větší zastoupení seniorů na venkově rovněž cashbacku nahrává, protože tato věková skupina hotovost často upřednostňuje.

U cashbacku je maximální výše výběru omezena na 3 000 Kč. Průměr byl loni zhruba na polovině, činil 1 495 Kč. „Lidé si dnes zpravidla nevybírají jednorázově velké částky do zásoby, ale raději průběžně a jen tolik, kolik potřebují,“ uzavírá Jana Lvová.

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