V roce 2024 provedli zákazníci formou cashbacku celkem 3,097 milionů výběrů, loni pak dokonce 3,197 milionů. V roce 2018 byl přitom zájem o cashback jen třetinový. A mění se i celková vybraná částka. Ještě v roce 2018 Češi cashbackem inkasovali celkem 1,2 miliardy korun, loni pak už úhrnem 4,8 miliardy.
„Popularita dlouhodobě roste především díky tomu, že tato služba je dostupnější než dřív a lidé o ní více vědí,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Drtivá většina výběrů, přesně 62 procent, se uskutečnila v prodejnách Coop. „Naše síť provozuje téměř dva a půl tisíce prodejen. Fakticky tak nabízíme stejné množství míst, kde si lze vybrat hotovost. Z velké části jde o prodejny na venkově, takže lidé nemusí za hotovostí složitě cestovat k bankomatům,“ říká místopředseda představenstva Coop Lukáš Němčík.
Výběry poskytuje řetězec bezplatně, což může popularitě cashbacku také nahrávat. Pokud lidé na venkově volí mezi bankomatem, který jim naúčtuje poplatek, nebo prodejnou, kde poplatek neplatí a navíc tu ještě udělají nákup, dává smysl, že si zvolí cashback. „Možnost výběru hotovosti tam, kde lidé běžně nakupují, přirozeně doplňuje svět digitálních plateb a přináší jednoduché řešení zejména do míst, kde klasické bankomaty nejsou na každém rohu,“ popisuje Lvová.
Prodejny tak do určité míry suplují funkci bankomatů, které nejsou vždy snadno dostupné. Zastanou přitom i další funkce. „Dnes lze ve venkovských prodejnách nejen vybrat hotovost, ale také vyřídit poštovní služby, zakoupit léky nebo vyzvednout zboží z e-shopu. Díky konceptu 24/7 jsou navíc vesnické prodejny stále častěji k dispozici doslova kdykoliv,“ říká Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu.
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Ačkoli ale zájem o cashback narostl, ne všechny banky tento trend u klientů evidují. „Mezi našimi klienty v posledních letech nepozorujeme výraznější růst zájmu o tuto službu. Jedním z důvodů může být i rozsah naší bankomatové sítě, díky které mají naši klienti přístup k výběrům hotovosti zdarma také v řadě menších obcí a regionů,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Pokud ale lidé nemají bankomat své banky po ruce a cizí bankomat by jim účtoval poplatky, zvolí raději cashback. A ačkoli je dnes bezkontaktní platba násobně více rozšířena, jsou oblasti, které nepokryje. „Je řada situací, kde se stále bez hotovosti neobjedeme, třeba u kapesného pro děti nebo platby kamarádovi,“ myslí si Němčík. Větší zastoupení seniorů na venkově rovněž cashbacku nahrává, protože tato věková skupina hotovost často upřednostňuje.
U cashbacku je maximální výše výběru omezena na 3 000 Kč. Průměr byl loni zhruba na polovině, činil 1 495 Kč. „Lidé si dnes zpravidla nevybírají jednorázově velké částky do zásoby, ale raději průběžně a jen tolik, kolik potřebují,“ uzavírá Jana Lvová.