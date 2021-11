V zahraničí život, v Česku spíš majetek. Pojišťovny hlásí: Lidé „životko“ podceňují

Při příchodu do pojišťovny si lidé pojistí spíš svůj majetek. Zajistí ho tak nejčastěji proti krádeži nebo zničení. Například pojistit si auto povinným ručením musí ze zákona každý. Je to pro většinu řidičů naprosto logický krok a vlastně o něm ani nepolemizují. Ovšem pojistit si vlastní život, případné úrazy, či dokonce svou vlastní smrt za účelem zajištění rodiny, to se mnoho lidí zdráhá.

Přitom když se stane tragédie, kdy například mladá rodina přijde o živitele, ruku v ruce s velkým smutkem a emočním otřesem bohužel v takových případech často jde i ztráta finanční jistoty. S životním pojištěním by alespoň finanční stránka této smutné skutečnosti byla zajištěná.

„Přístup Čechů k riziku se mění. Stále ale životní pojištění poměrně podceňují. V současné době je životním pojištěním pojištěno jen zhruba 47 procent rodin, jak vyplývá ze statistik našich členských pojišťoven. Dlouhodobě si lidé v České republice navíc pojistí spíše majetek. Oproti tomu v zemích západní Evropy vychází tento poměr přesně obráceně,“ upozorňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Neschopenka bez rezervy na účtu?

Každý, kdo uvažuje o životním pojištění, by si měl nejen pečlivě projít podmínky nabízených produktů včetně seznámení se s výlukami, ale také si nejprve určit, například s pomocí odborného poradce, co vše by měla pojistka zajišťovat. Zda to bude pojištění jen pro případ smrti, jestli bude pojištění také investiční, nebo zda bude více kryté riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Krytí pracovní neschopnosti je důležité proto, že většině zaměstnanců na nemocenské klesne příjem o významnou část a ne každý má pro tyto případy dostatečnou rezervu na svém účtu. V pracovní neschopnosti může člověk strávit třeba jen několik dní nebo týdnů, ale při vážnějších komplikacích to mohou být i měsíce a roky - a stovky tisíc, o které člověk přijde.

Pojistná částka není složitý pojem

Když se lidé rozhodují, jak správně nastavit své životního pojištění, řeší především, jakou výši pojistné částky zvolit. „Mimo jiné je při volbě výše pojistné částky důležité zvážit, jaký cíl má uzavření životního pojištění plnit. Je-li jím například pokrytí závazků, kterým rodina, ale i jednotlivec měsíčně musí dostát, musí si stanovit, jaká částka bude dostatečná, aby uhradil například splátky hypotéky, leasingové splátky či zaplatil nájem i s náklady na energie a ostatní náklady běžného chodu domácnosti,“ upozorňuje Petr Koblížek, odborník na životní pojištění z České asociace pojišťoven.

Ideální je proto podle odborníků zvolit takový produkt životního pojištění, který lze v průběhu pojištění měnit. „Životní pojištění může být opravdu velmi variabilní. Klient se může rozhodovat o změně jeho parametrů i v průběhu pojištění, například má možnost právě snižovat či zvyšovat pojistnou částku či pojistné, přidávat či odebírat připojištění, může dokonce měnit i pojistnou dobu, jednoduše přizpůsobuje životní pojištění své momentální potřebě a aktuální životní situaci,“ dodává Petr Koblížek.