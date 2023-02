Dovolená v karavanu může být pohodlnější než s cestovkou, říká šéf startupu

Nedávno jsem četl, že až 40 procent Čechů chce letos zůstat v tuzemsku. To nás trochu vrací do doby covidu, která dost nakopla vaše podnikaní. Čekáte tučné léto?

Tohle číslo neznám. Je sice pravda, že většina našich klientů jezdí zejména po Česku, ale dost z nich přejíždí do Rakouska nebo Slovinska případně na jih k moři. Na léto se samozřejmě těšíme, protože to je stále nejsilnější část roku z pohledu karavaningu.

Na rozdíl od těch covidových let se ale lidem ztenčily peníze na volný čas. Umím si představit, že dovolená bude jedna z prvních položek, kterou budou škrtat. Toho se nebojíte?

Vlastně ani ne. Když se podíváte na krizové roky 2008 a 2009, tak jediný turistický segment, který rostl, byl kemping. Nyní pozorujeme, že se zvedly ceny hotelů a rostou ceny letenek – možná proto víc zvažují, jestli jet do zahraničí, nebo zůstat v Česku. I tady ale hotely zdražily. Jinými slovy dovolená v obytném voze může být dobrou alternativou k hotelu i u nás.

Ono i když se podíváte na vyhledávání sousloví jako půjčení karavanu, tak je tam meziroční nárůst o 20 až 30 procent. Lidé si možná zapůjčí levnější vozy, ale zase s nimi a v nich stráví více času. Navíc se ukazuje, že během covidu se lidé zaměřovali na vylepšování svých domovů, vybavení a chat, zatímco nyní si chtějí více užít cestování. Jinak řečeno, e-shopy jsou pod tlakem, cestování se ale daří.

Když to vezmu z druhé strany – hoteliér, který provozuje řetězec pětihvězd mi řekl, že i jeho klienti mají větší zájem o dovolenou v přírodě. Konkrétně luxusní kempy. Projevuje se o i v Česku? Potažmo u vašich zákazníků?

Projevuje. Problém je, že takové kempy u nás zatím moc nejsou. V Rakousku, Francii, Švýcarsku, Slovinsku, Chorvatsku či Itálii taková místa jsou. Některé jsou malé, butikové, jiné jsou naopak velké, plné špičkového vybavení a zábavy. Spíše cílí na západní klientelu, typicky na Němce nebo Holanďany, ale i Češi už si do nich našli cestu a jejich obliba roste.

Český klient vypadá typicky jak?

Liší se to zejména podle ročního období. V létě to bude rodina s dětmi. Často bývalí stanaři, kteří hledají lepší komfort. Typický zákazník je manažer nad 35 let z většího města. Nebo podnikatel, který pojede s rodinou po Česku, Rakousku nebo si dojede do Chorvatska a Slovinska, protože průměrná délka výpůjčky je přibližně osm až devět dnů.

Mimo hlavní sezonu jezdí kdo?

Dvojice. Mladší i naopak starší s již odrostlými dětmi, které s nimi již nejezdí. Obě skupiny preferují méně turistů a nižší ceny mimo hlavní období.

A v zimě? Není to při cenách energií drahé?

Naopak to může být dost chytré. Obytný vůz totiž zaparkujete poblíž sjezdovky za pár desítek eur – hotely ve stejném místě jsou v lyžařské sezoně extrémně drahé. Navíc se můžete rychle přemístit podle sněhových podmínek. Nemusíte se trápit tím, že máte tři měsíce dopředu zamluvený hotel v místě, kde je obleva.

Jak velký máte vozový park? Potažmo na jakém principu Campiri funguje?

Campiri je částečně platforma, která sdružuje vozy od půjčoven a soukromých majitelů. V tomto režimu máme v nabídce asi 700 obytných vozů a karavanů. Do toho máme šedesát vlastních obytňáků v Praze a patnáct ve španělské Malaze, kde jsme otevřeli pobočku. Nově máme pět aut v Athénách

Podnikáte ještě jinde? Nebo díváte se i dál?

Letos se chceme soustředit primárně na Česko, Španělsko a Řecko a na zefektivnění právě téhle sítě. Do budoucna ale chceme určitě dále expandovat, hlavně ve střední Evropě a v jižních zemích vidíme velký potenciál pro růst.