Trh s fotovoltaikou v Česku se pročistil. Instalační firmy, jimž chyběl kapitál, odborníci a zázemí, zkrachovaly. Mnoho majitelů solárů však kvůli tomu zůstalo bez servisu a technické podpory. Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) proto nyní spouští projekt, který má pomoci případné problémy domácích fotovoltaik vyřešit.

Fotovoltaické panely určené pro rodinné domy jsou hitem posledních měsíců. | foto: Profimedia.cz

Zájem o fotovoltaiku zůstává v České republice vysoký. Výkon solárních elektráren se již blíží pěti tisícům megawatt peak (MWp) a vlastní elektřinu si vyrábí už zhruba každý desátý rodinný dům v Česku.

Odborníci se shodují, že trh se postupně stabilizuje a přechází z éry rychlého růstu do fáze, ve které už není klíčovým kritériem pouze cena. Upozorňují však, že každý investor by měl věnovat pozornost tomu, kdo systém navrhuje a instaluje. Neodborná montáž může totiž výrazně zvýšit riziko poškození, požáru nebo ztráty výkonu. Průměrná cena opravy špatně zapojené fotovoltaiky se přitom pohybuje kolem 47 000 korun, přičemž v některých případech může přesáhnout i 75 000 korun.

Konec solárního boomu znamená začátek zralého trhu, shodují se odborníci

„Vidíme případy, kdy lidé ušetřili pár tisíc na montáži, ale během několika měsíců řeší opravy za desítky tisíc. Fotovoltaika není stavebnice z internetu, ale elektrické zařízení, které musí splňovat přísné normy. Kdo to podcení, riskuje jak majetek, tak zdraví,“ upozorňuje Martin Palarčík, předseda rady jednatelů společnosti PREsolidsun, která se specializuje na realizace a servis fotovoltaických systémů po celé České republice.

Bezpečnost má vyšší hodnotu než cena

Solidní firmy kladou velký důraz na kvalitu a bezpečnost svých instalací. Každý systém je navržen a realizován podle pečlivě zpracované projektové dokumentace přesně odpovídající skutečnému provedení – nikoliv jen typizovanému návrhu. Bezpečná fotovoltaika je výsledkem kombinace kvalitních komponent, odborné práce a zodpovědného přístupu. A právě to je oblast, ve které se podle odborníků projeví rozdíl mezi seriózní firmou a „rychlomontážníkem“.

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Důležitou roli hraje také pravidelná kontrola a odborný servis. „Naši technici provádějí revize i u instalací, které jsme sami nerealizovali, a někdy se nestačíme divit, v jakém stavu ty systémy jsou. Při jedné kontrole jsme narazili na chatu, v níž ze stropu visely volné neizolované vodiče. Zde hrozil nejen úraz elektrickým proudem, ale i zkrat s následným poškozením elektroinstalace nebo zařízení, a dokonce riziko požáru,“ popisuje Palarčík zkušenosti z terénu.

Jindy byla nalezena technologie umístěná v koupelně, kde nemá co dělat. „Takové instalace jsou tikající bombou a dokazují, že trh stále potřebuje více odpovědnosti a profesionality,“ dodává.

Chcete fotovoltaiku? Nejdřív zkontrolujte střechu. Důležité rady odborníků

Pravidelný servis zahrnuje jak reakci na poruchy, tak i prevenci. Kontroly pomáhají včas odhalit i drobné komponenty, které by mohly v budoucnu způsobit selhání jisticích prvků či jiných částí systému, často až po záruční době. Bezpečnostní standardy moderních fotovoltaických systémů dnes umožňují, aby i v případě poruchy nebo zkratu kleslo napětí v panelech na bezpečnou úroveň během několika vteřin. Riziko požáru se tak u kvalitně navržených instalací pohybuje v řádu tisícin procent. „Můžeme říct, že správně navržená a nainstalovaná FVE je bezpečnější než běžná domácí zásuvka,“ ujišťuje Palarčík.

Nová služba Cechu akumulace a fotovoltaiky

Kvůli krachům firem zabývajících se instalací fotovoltaických elektráren přibývá zákazníků, kteří zůstali bez svého původního dodavatele. „Jejich elektrárny často nemá kdo servisovat nebo aktualizovat například ochrany proti kybernetickým rizikům,“ upozorňuje Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) ČR.

Na tuto situaci reaguje Cech novou službou s názvem „Pomocná ruka“. Jde o síť kontaktů na společnosti, které Cech zastřešuje. Tvoří ji prověřené členské firmy CAFT připravené nabídnout rychlou, odbornou a bezpečnou pomoc majitelům fotovoltaik, kteří přišli o původního dodavatele.

„Chceme, aby se lidé měli na koho spolehnout. Pomocná ruka má chránit zákazníky i dobré jméno oboru,“ říká Aleš Hradecký, předseda CAFT. Projekt má přinést nejen jistotu pro uživatele, ale i nové příležitosti pro montážní firmy a větší důvěru v celý solární sektor.

V jednoduché webové aplikaci mohou majitelé svých elektráren snadno zadat svůj požadavek, obratem dostanou kontakty na nejbližší firmy, které umí servisovat zadaný typ elektrárny. Tamtéž se mohou hlásit firmy, které mají zájem o zapojení do projektu.

