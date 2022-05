Zájem developerů se v Česku týká jen několika málo největších měst a jejich aglomerací. Menší obce lákají investory na bytovou výstavbu marně. Stěžují si na to zástupci samospráv. Ti nabízejí pozemky, součinnost a lidi ochotné stavět. Narážejí ale na to, že většina velkých tuzemských hráčů se koncentruje výhradně do Prahy a okolí.