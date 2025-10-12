Meziroční zvýšení cen se pohybovalo od deseti do téměř 30 procent. „Nejvýraznější nárůst zaznamenalo Ústí nad Labem, kde ceny poskočily o 27 procent. Cena za metr čtvereční tak v tomto městě vzrostla o 10 034 korun. V Praze starší byty zdražily meziročně o 12 procent,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.
V Praze ve třetím čtvrtletí stál starší byt v dobrém stavu v průměru 149 643 korun za metr čtvereční. U bytu o rozloze 80 metrů čtverečních tak lidé zaplatili zhruba o 1,3 milionu korun více než ve stejném období loňského roku, tedy téměř 12 milionů korun.
V Brně cena staršího bytu činila 116 400 korun za metr čtvereční. Vzorový byt tak stál kolem 9,3 milionu korun, meziročně o 920 000 korun víc. V Ostravě se cena dostala na 62 088 korun za metr čtvereční a v Ústí nad Labem cena dosáhla 47 293 korun.
Mezičtvrtletně zdražily byty od jednoho do čtyř procent, což podle analýzy naznačuje stabilizaci růstu cen. Podle místopředsedy představenstva společnosti Gepard Finance Davida Eima panuje klidný vývoj i na trhu úvěrů.
„Poslední týdny několik bank mírně snížilo úrokové sazby v rámci dočasných marketingových akcí. Standardně tak bylo možné získat hypotéku s úrokovou sazbou již od 4,29 procenta. Nicméně marketingové akce bank skončily s koncem září a banky se vrátily ke standardní cenotvorbě. V průměru se dnes hypotéku poskytují s úrokovou sazbou kolem 4,5 procenta a aktuálně neočekávám znatelný pokles,“ dodal Eim.
Z posledních statistik České bankovní asociace Hypomonitor vyplývá, že banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v srpnu hypotéky za 33,1 miliardy Kč, což byl proti červenci pokles o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování klesly o 11 procent na 25,9 miliardy Kč, přesto byly letos druhé nejvyšší. Úrokové sazby nových úvěrů pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,53 procenta na 4,52 procenta.