Bytová výstavba nasadila ostřejší tempo, uspokojit trh ale stále neumí

1:00 , aktualizováno 1:00

Českému stavebnictví se daří a projevuje se to stále víc i ve výstavbě nových bytů. V prvním pololetí se jich rozestavělo přes 19 tisíc, což je nejvíc za posledních deset let. Ještě před třemi lety to bylo necelých 12,5 tisíce. Přesto však nestačí pokrývat poptávku.