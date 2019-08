Válka o klienty. Realitky chtějí ukousnout větší kus trhu, sází na inovace

Do rozšiřování se pouští například Next Reality. „V minulém roce jsme zahájili masivní expanzi naší pobočkové sítě s cílem dostat se do každého města nad 10 tisíc obyvatel,“ říká generální ředitel realitní kanceláře Robert Hanzl.

A pozadu nechce zůstat ani další velká síť, Re/Max. „V rámci ČR bychom mohli působit ve zhruba 300 lokalitách. V současnosti máme zhruba 150 kanceláří, tento počet bychom teda potřebovali zdvojnásobit, případně rozšířit počet našich makléřů,“ popisuje její generální ředitel pro Česko Jan Hrubý. Cílem je dosáhnout v příštích letech provizního obratu ve výši jedné miliardy korun, přičemž za loňský rok to bylo 730 milionů.

Tuzemský lídr, M&M Reality, loni dosáhl obratu 2,38 miliardy. Podle mluvčí Renaty Lichtenegerové vzrostl ve srovnání s rokem 2017 téměř o 50 procent, a společnost tak zaznamenala nejúspěšnější rok v historii.

Prodeje zpomalují

Na trhu se však začíná projevovat mírný pokles počtu prodejů bytů. V Praze by se podle analýzy developerů Central Group, Skanska a Trigema mohlo letos prodat nejméně nových bytů za posledních sedm let. Od roku 2016 toto číslo klesá i v ostatních regionech.

„Ochlazení je možné vidět především ve velkých městech a jejich okolí s dobrou dopravní dostupností. V těchto lokalitách už ceny nerostou tak rychle, dokonce je možné vidět i nějaké slevy v inzerci,“ uvádí šéf portálu Reality.iDNES.cz Petr Makovský.



Aby tak kromě poboček rostly realitkám i počty klientů, plánují řadu novinek. Na podzim se do zásadních změn pustí pražská Maxima Reality. „Spustíme dva nové produkty. V prvním případě dostane klient, který se s námi rozhodne prodat byt, polovinu z kupní ceny ihned a druhou část po prodeji,“ říká její nový majitel Vladimír Zuzák.



To podle něj řeší mnoho situací spojených s prodejem, například případy majetkových vyrovnání či navazující nákup nové nemovitosti. „Druhý produkt bude pronajímatelům garantovat, že jejich nemovitost bude souvisle 12 měsíců v roce pronajata. V případě výpadku nájmu ho pokryje Maxima Reality,“ dodává Zuzák.

Realiťák roku Najděte si nejlepšího makléře

Řada realitních kanceláří pak vidí konkurenční výhodu ve využívání moderních technologií. „Přestože makléřů mírně ubylo, stoupá konkurence mezi těmi dobrými, kteří musí jít s dobou. Ale netvrdím, že nové technologie, například virtuální prohlídky, vše spasí,“ upozorňuje viceprezident Realitní komory Jiří Macháč.

Právě na ně však realitky sázejí ve velkém. Jedním z prvních byl brněnský startup Flatio. „Na Flatiu má v současné chvíli virtuální prohlídku 31 % inzerovaných bytů,“ říká marketingový ředitel platformy Ondřej Dufek.

Od loňského roku je možné prohlídku absolvovat i pomocí brýlí na virtuální realitu. Lidé si tak přes Flatio pronajímají byty i bez toho, aby je navštívili. „Právě na tom je celý princip postavený,“ uvádí Dufek.

Popularity 3D prohlídek však využívají i klasické realitní kanceláře. „Začali jsme je dělat zhruba před rokem,“ uvádí mluvčí české odnože sítě Re/Max Tomáš Hejda.

Také Fincentrum Reality vidí v této technologii potenciál. „Zájem je zejména u hodnotnějších nemovitostí,“ popisuje ředitel Jaromír Mašek. Ke 3D skenům bytů využívají technologii Matterport podobně jako kancelář Reality 11. „Nyní dojednáváme podmínky pro to, aby byla technologie makléřům k dispozici v každém větším městě,“ říká ředitel Reality 11 Roman Bukovjan.

Hlásí se i umělá inteligence

Do inovací se pouští i internetová konkurence realitních kanceláří, v níž v posledních letech dominuje portál Bezrealitky.cz. Ten podle výkonného ředitele Hendrika Meyera do vývoje investuje nižší jednotky milionů. Kromě vlastní aplikace portál spustil například robotického asistenta.

„Nyní je ve fázi učení, dokončujeme také např. automatické ohodnocování nemovitostí. Pak se budeme věnovat dalším oblastem, například zavádění Apple Pay,“ uvádí Meyer.

Klasické realitky však platformu, včetně jiných internetových projektů nabízejících realitní služby bez účasti makléře, za svou konkurenci nepovažují. „Poskytujeme diametrálně odlišné služby. Komplexní servis ve všech fázích realitního obchodu,“ tvrdí Jan Martina, oblastní manažer M&M Reality pro Prahu.

Na komplexní servis sází i holding Bidli se svou širokou škálou poskytovaných služeb od financování nemovitostí přes jejich výstavbu až po dekorace interiérů. Nově působí i v oblasti přímé distribuce energie. „Od Energetické divize si hodně slibujeme. Posílením obchodní části se nám začíná vyplácet a nyní meziměsíčně rosteme o desítky procent,“ popisuje člen představenstva Bidli Martin Fojtík.

Klasickým nadstandardem však zůstává finanční poradenství či hypoteční servis. Síť Re/Max jej poskytuje prostřednictvím své partnerské společnosti RX Finance. „V současnosti usilujeme o to, aby s hypotečním makléřem spolupracovaly všechny pobočky. Chceme totiž, aby měl klient veškerý servis na jednom místě,“ říká generální ředitel Re/Max ČR Jan Hrubý.